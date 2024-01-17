國戰會論壇／三黨不過半國會 恐難制衡少數總統

【文．古明章】

早在2023年11月國民黨和民眾黨之間「藍白合」破局，造就三腳督的選局，就注定下一任總統是少數總統，賴清德繼2000年陳水扁之後，再度成為得票率不到五成的總統，這就是1997年國民大會草率修憲的結果，當拿掉閣揆同意權之後，我國早就是不折不扣的總統制，雖然很多政治學者還是堅持仍為「半總統制」，但至少也是高度向總統制傾斜，然而總統完全掌握行政權和至少7000多個職位，國民黨中有人雖認為是國會第一大黨沒有輸，但沒有贏得總統大位就是輸，總體而言，2024總統大選民進黨還是大贏，國民黨輸不到百萬票，保有再起的元氣，總統選舉落居第三的民眾黨則是大輸，沒有組織、地方派系實力、大眾傳播媒體關愛，光靠網路空戰、自媒體宣傳，內參民調甚至選前還認為位居第二，還有可能逆轉勝，最終選舉結果仍不敵藍、綠傳統勢力夾殺。

相對多數選制 造就少數總統

2024大選更凸顯以下諸多問題，首先因為我國總統選舉採取單一選區相對多數制，在一輪選舉下，如果排名第二和第三的候選人互不相讓，最後就是玉石俱焚，有人主張總統選舉應改為像法國、奧地利、波蘭、立陶宛、捷克等歐陸多數國家採用的絕對多數制，但如今依照中華民國憲法規定，修憲困難，甚至是不可能，連18歲公民權，這種最沒爭議的修憲都沒通過2022年的公民複決，而這次藍白合，由於副總統只是備位元首，沒有政黨候選人真正願意屈居副手，加上2004年國親合作，連戰、宋楚瑜的連宋配也沒有贏的前車之鑑，柯文哲認為在侯友宜之下搭配，侯柯配也不一定會勝過賴蕭配，所以寧可一拚，而不願意成為副總統。

而國民黨連三次以現任直轄市長參選，2016的新北市長朱立倫、2020年高雄市長韓國瑜和2024年新北市長侯友宜，「落跑市長」包袱先輸一半，造成侯友宜在新北市得票率還輸賴清德，該黨必須真正確實檢討提名問題。2028年一定又會有人拱台北市長蔣萬安出馬，會不會第四度推現任市長猶未可知，但是地方縣市長選舉和總統大選只差一年一個半月，市長一就職馬上就要參選總統，雖然侯是第二任，但市政和選務分身乏術，國政準備時間不足，又連兩屆面臨郭台銘攪局，郭想參選而不可得，黨內提名遊戲規則，未能公平公開公正，讓他與支持者不服氣，造成黨內整合更困難，在我國總統採公民直選以來，由於是相對多數選制，團結的民進黨五勝三敗，更不可能同意修憲改成絕對多數選制。

藍綠涇渭分明 南北差異更大

其次立委選舉，原本綠營執政的基隆、桃園在地方首長換國民黨執政後，出現大翻轉，藍營盧秀燕主政五年多的台中，也由藍營選將逆轉，甚至雲林也在海區打敗民進黨老將蘇治芬，藍營可說在中部以北大勝，然而綠營仍在南部全贏，台南從2008年以來，連續16年綠軍全壘打，高雄、屏東、嘉義縣市也持續全面是民進黨戰將勝出，我國地方幅員少，在2005年修憲，立法院改成單一選區兩票制後，形成的是「藍區更藍、綠區更綠」，當年朝野因為民進黨前主席林義雄領軍的公民運動，力主國會減半，在我國第七次的2005年修憲後，改為113席，實在有所不足。

以我國2300多萬的人口數，與台灣相近的荷蘭眾議院是150席、澳洲眾議院是151席，所以我國立法院合理應該要有150席上下較適中，尤其現六都直轄市很多立委選區比市議員還小，且一區只能選一人，造成藍、綠長期在優勢選區「一黨獨大」的局面，以我國國情應改為中選區，都會區每區像山地原住民和平地原住民選區，一個選區各選三席，才較合理可行，可解決像下一屆立法院桃園沒有民進黨立委，高雄、台南沒有國民黨立委的涇渭分明局面。

第三黨的空間 常常愈走愈窄

再來綜觀2024年民眾黨在柯文哲參選總統的氣勢帶動下強勢崛起，但區域立委掛零，靠不分區立委政黨票，一舉拿下8席，一如當年的宋楚瑜參選總統，讓親民黨突破5%門檻，以「太陽花運動」形成的第三勢力政黨時代力量在下一屆走向泡沫化，來剖析第三黨還有沒有空間，2016、2020年兩屆都有國會議席的時代力量在2024年選舉的得票率連3%都不到，不但沒有國會議席，連政黨補助金都沒有，面臨熄燈命運，民眾黨表面上是關鍵少數，但能不能走出柯文哲「一人政黨」陰影才是關鍵，2000年宋楚瑜小輸陳水扁30多萬票，排名第二，但宋楚瑜在2000年創下人生最高峰後，宋與親民黨後來反而是越選越少票，在2020年以後走向泡沫化，這次得票率連1%都不到。

時代力量有總統大選門票，但連續兩屆都放棄提名總統、副總統候選人，形勢比人強，沒有總統候選人的政黨在總統、立委合併選舉下，很難突破5%門檻，已成為宿命。過去台聯黨在沒有推出總統候選人，也沒有李登輝加持下逐漸走向泡沫化，時代力量在前主席黃國昌投靠民眾黨後，失去明星光環下，更無法走出小綠格局，終究難以成為第三黨，台灣在當今選舉和憲政制度下，民進黨、國民黨「僵固性的兩黨制」確定是難以突破，一旦柯P的號召力不再，民眾黨前途堪慮，但民眾黨代表全體國人仍渴望有非藍、非綠的第三勢力，這股力量永遠會存在，民眾黨若不要走向親民黨、新黨、台聯黨和時代力量的前車之鑑，確立理念、價值、政策，台灣才有真正穩定的第三黨。

不需閣揆同意權 國會有多大空間

最後是三黨不過半，然而行政院長在1997年修憲後已經不需要「閣揆同意權」，2024年選舉國民黨也非國會絕對多數，法國馬克宏總統在2022年連任後，雖未能掌握國會絕對多數，但因為在野黨也未能形成多數聯盟，執政黨仍能少數執政，半總統制下行政權並非能夠自動「換軌」，部分學者期待的聯合政府恐難實現。

尤其是我國憲法增修條文第三條第三款，「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」

以上這條提出不信任案和解散立法院的條文，自1997年修憲以來就從來沒有用過，早就形同具文，在立委選舉所費不貲下，不可能有立法委員敢提出不信任案，造成立院被解散，除非民進黨政府民意非常低落，在野陣營有十足把握能在改選中大勝。

賴清德新政府若有難題要解，最有可能是爭取民眾黨合作，綠、白合讓51席加8席共59席，形成穩定多數執政，但這要看民眾黨願不願意。民進黨會釋出多少資源，但民進黨、綠營支持者和柯文哲恩怨情仇，長期累積政治宿怨，是兩黨能否攜手的最大變數。

其次是議題式的爭取合作，有時是綠藍合、有時是綠白合，視議題、政策而定，一般民生法案最有可能以溝通取代對抗。

然而也可能效法陳水扁政府，以利益、資源、職位爭取國民黨立委倒戈，這不是不可能，國民黨立委凝聚力一向鬆散，比如當年國民黨立委陳明文退黨，然後「帶槍投靠」民進黨，從此徹底改變嘉義縣的政治結構，以國民黨目前脆弱多數，不無可能出現像去年初高雄、台南、基隆等市議會部分國民黨議員「投綠」 的先例。

此外，我國還有監察院分割了西方國家國會的調查、彈劾、糾正和審計等職權，憲政制度的先天缺陷，2月1日要成立的下一屆立法院，三黨不過半國會能不能確保國會多數監督的力量，實在值得國人長期的觀察。

（作者古明章為台灣國際戰略學會研究員、博士）

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