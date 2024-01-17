法國聖米榭爾山ㄧ日遊

【文．楊正寬】

2015年8月10日我到聖米榭爾山(Mont St.Michel)一日遊，當天飄著濛濛細雨，更增加了海上仙山的空靈之感。聖米榭爾山是孤懸法國北部海上，位在諾曼底地區以南的布列塔尼，靠近歐洲邊境聖馬洛海灣的一座小島。整座山呈圓錐形，周長900米，由聳立的花崗岩構成。海拔88米，經常被大片沙岸包圍，僅漲潮時才成為島。St.Michel山共分為三層，功能各異，上層是修士們冥想，交談的修道院；中層屬於貴族活動空間；下層用來接待貧窮的朝聖者，如今已經是盛名遠播的觀光地區，因此餐廳，旅館林立。

St.Michel山漲潮遠觀彷彿仙境(左)/島上最高處的小教堂(中)/一周約900公尺的小島要爬上去還有點陡(右)。 圖／楊正寬

島上有一座建於8世紀禮拜堂的修道院(Abbaye)，據維基百科說，聖米榭爾山在古時為凱爾特人祭神的地方。6世紀和7世紀曾作為高盧羅馬文化的據點之一，708年聖奧貝爾阿夫郎什主教（Aubert of Avranches）遇天使長彌額爾顯靈，並在其腦顱上點開一個洞，因此在島上最高處修建了一座小教堂，奉獻給天使長彌額爾，成為朝聖中心，故稱聖米歇爾山。到了9世紀，隨著維京時代的到來，維京人為東羅馬帝國的傭兵，入侵歐洲大陸，這裡也就成為諾曼第農民的避難所，使得隱修院下方形成為一個小鎮。966年諾曼第大公理查一世（Richard I of Normandy）驅逐了聖米榭爾山的教士，代之以來自義大利卡西諾山修道院的30名本篤會修會團進駐於此。

由左至右依序為固若金湯的堡壘、有活動古城門可禦敵、島上唯一大道、愛玩的奶爸。 圖／楊正寬

之後在1211年至1228年間，在島北部又修建了一個以梅爾韋耶修道院為中心的6座建築物，具有中古加洛林王朝古堡和羅馬式建築的風格。13世紀初因英法戰爭，法蘭西的菲力二世火攻聖米歇爾山，修道院北側建築嚴重損毀，同時諾曼第併入法國領土。戰後法王撥款修建，在原有的羅曼式建築之外加蓋了哥德式建築與軍事工程，修道院的財富和影響力也開始擴展，使這裡成為諾曼第境內最具規模的宗教建築群，朝聖人數更加興盛。1469年法王路易十一在此設立了聖彌額爾勳章，一直到1622年隱修院中的教士再度遭到流放，取而代之的是聖本篤修會的聖莫爾（Saint-Maur）教團。

St.Michel山共分三層，功能各異。最上層是修士們冥想、交談的修道院(左)/中層屬於貴族活動空間(中)/下層用來接待貧窮的朝聖者，如今餐廳，旅館林立(右)。 圖／楊正寬

到了1874年，法國政府投入大筆經費進行為期百年的大規模復修工程，並築起一條4公里長的堤道連接對岸陸地。歷經多次擴建，加上百年戰爭，為防英軍偷襲而增設城牆古堡，加強防禦措施，易守難攻。目前聖米榭爾山及其聖瑪洛海灣，已於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產，值得「哈遺熱」朋友前往一遊。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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