西班牙亞蘭菲斯&艾斯科里亞爾雙城記

【文．楊正寬】

馬德里交通方便，鐵路除了有AVE高鐵、特快車外，還有類似matro地鐵（捷運）的local train，大約有九線，不過行駛範圍比matro廣，但比高鐵近，有點類似我們的區間車，班次也還算多，如果想去的城市瞭解是座那一條路線，可以一天玩個雙城，綽綽有餘。2018年8月4日我們計畫去的雙古城就是馬德里近郊，剛好是C3 local train 的南北兩端，於是上午我們先去南端的亞蘭菲斯（Aranjuez)，下午再去北端的艾斯科里亞爾（El Escorial)。

約10點多就到Aranjuez了，我們循著地圖從火車站步行十分鐘就來到皇宮。這個皇宮是16世紀由菲利普二世興建的，之後歷經多次火災，工程仍繼續進行，直至18世紀後半才由卡洛斯三世完成。中庭面積寬敞的皇宮，目前只有27個房間開放參觀，其中瓷器廳Sala de Poroelana 很多精美布滿牆壁的立體瓷磚，都是我們很熟悉的教忠教孝的中國歷史故事，可惜都禁止攝影，無法跟大家分享。

西班牙亞蘭菲斯（Aranjuez)皇宮、內部、天穹及長廊。 圖／楊正寬

皇宮旁邊有一個小島花園，是利用塔霍河流水打造出來的人工島，花木扶疏，美麗的法式庭園中，還有好幾座噴泉，在大熱天格外令人討喜。出了皇宮步行五分鐘，會看到一座1763年由卡洛斯四世委託法國人Boutelou建造的王子花園（Jardin del Principe)，面積廣達150萬平方公尺，有著對稱的豐沛綠蔭及美麗古典噴泉。最後來到另一個包括在皇宮入門套票內的農夫之家（Casa del Labrador），這是卡洛斯四世為了狩獵與療養而興建的別宮，因原地主是一位富裕的農夫而得名，外觀就如農夫般樸實無華，但內部的時鐘、家具用品、絲綢刺繡、掛飾等都相當豪華吸睛，是座奢華的小宮殿。

西班牙埃斯科里亞爾（EL Escorial) 的宮殿兼修道院。 圖／楊正寬

離開了皇宮，到火車站繼續搭歐鐵C3 local train，穿過了馬德里的Atocha 及Chamartin站，往最北final的埃斯科里亞爾（EL Escorial)。這個古城是1557年在聖康坦戰役擊退法軍的菲利普二世為紀念勝利，1563年下令興建這座巨大宮殿兼修道院。總共有2600扇窗，1200個門，16座中庭，花費21年才完成，中央是95公尺高的圓頂教堂，修道院在右邊，皇宮在左邊。皇宮很華麗，很多織錦畫及藝術品，但是菲利普二世的起居間Habitaciones de Felipe II 出乎意外的樸素低調，地下樓是皇家陵墓，卡洛斯一世之後的國王都長眠於此。

埃斯科里亞爾（EL Escorial) 宮殿文物與彩繪藝術。 圖／楊正寬

可見旅遊如果會事先作功課、設計遊程，才能掌握時間，完成一天走訪兩個「小古城」，兩個「大皇宮」，當然也都是拜方便的歐鐵之賜，使得在有限的時間可以很充實得走訪目的地。但是也很累，回到馬德里的旅館，簡單用了晚餐，洗完澡後，倒頭就睡到不醒人事了！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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