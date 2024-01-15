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駕駛換手 安全帶綁緊

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網

文／獨家報導 社長 張淯

民進黨賴清德當選下屆總統，獲得558.6萬票（40.05%）、侯友宜467.1萬票（33.49%）、柯文哲369.0萬票（26.46%），但是立法院民進黨僅獲得51席，反輸給泛藍軍掌握54席，以及民眾黨8席。賴清德面臨朝小野大、三黨不過半困境，民眾黨成為關鍵少數，接下來誰掌立法院正副院長、行政院誰組閣，都得看民眾黨臉色。駕駛換手，路不好走啊。

大選後，民進黨立委掉了14席，知名度高的高嘉瑜、羅致政、賴品妤、鄭運鵬、蘇治芬、林靜儀……怎麼安排，執政黨反正多的是位子，有派系罩，不愁。時代力量等小黨團滅倒是警訊，不願依附藍綠勢力幾乎毫無生存空間，制度上必須檢討，否則再好的進步價值也無法優化台灣的政治惡習。

但選贏的問題反而燒腦。例如：席次居第一、二名的國、民兩黨，無論是游錫堃或是韓國瑜想當院長，都要看民眾黨臉色，民眾黨至少能換到副院長位子。選前，民眾黨不分區立委原本排名在前面的只能做兩年，兩年後必須卸任，下到地方去選舉，由排名後面的遞補，傳聞，因為太搶手，前8名立委，現在不想讓了。

還有，賴清德走上朝小野大的困局，為尋求穩定執政必須學阿扁做全民總統、組聯合內閣，但與國民黨恐怕不好談，跟民眾黨可能比較好講話，要幾個部會首長，甚至禮讓失業的柯文哲擔任「柯揆」做個一年、兩年，恐怕都極有可能。有政壇人士說，柯P四年後還想選總統，賴清德會笨到給自己連任下套添麻煩嗎？也有人說當然會啊，這樣藍營對柯文哲恨之入骨，就會死心，下屆選舉必定藍白不合，綠還是可以坐享漁翁之利。還真會算計。

有人研究奧運獎牌頒獎時，多數金牌選手和銅牌選手笑容最為開心，銀牌選手明明是第二名卻總是愁眉苦臉。原因是在金牌戰較量中，銀牌是輸家，所以沒法開心，銅牌爭奪戰中，第三名是擊敗第四名，拿到銅牌所以難掩喜悅之情。

柯文哲雖然老三，卻是關鍵少數，足以左右立法院長、行政院長人選，選後檢討戰犯，朱立倫被要求辭職下台負責，黃珊珊同樣被點名戰犯卻反嗆「不想合作了嗎？」老三如此盛氣凌人，道理在此。

賴清德當選感言強調會「依憲政體制維持現狀」，頗有修好選前中華民國（憲法）災難說的意思，這是再次引用蔡英文2016年就職演說「依憲政體制」的說法，也是蔡總統2024元旦文告中「擔任中華民國總統，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例……」糾錯賴清德。誠如《在路上》賴清德接棒成功，雖然駕駛換手，但大家還是要把安全帶綁緊。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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