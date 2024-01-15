民進黨贏了選舉 輸了「信賴」
【文．汪晴雪】
2024總統大選已經落幕，幾家歡樂幾家愁，在恭喜賴清德順利當上2024的總統之餘，我們發現這次的得票率是繼2000年總統大選之後創下的歷史新低，民進黨真的贏了嗎？
2000年民進黨的阿扁，挾帶台北市長的光環，首次領著綠營新貴進駐總統府，雖然當時的得票率只有39.3%、497.7萬票，但卻是第一次翻轉藍綠版圖的高光時刻；反觀2024總統大選，綠營挾帶執政優勢，得票率卻只有40.05%、558.6萬票，算是贏得很難看！
除此之外，立委選情方面民進黨加總不分區立委共51席、國民黨共52席，如果加上親藍的無黨籍高金素梅、陳超明兩席，國民黨拿下54席，證明國民黨寶刀未老，地方基層底氣猶在，綠營不僅席次沒有過半，更象徵人民對民進黨八年執政的失望，賴清德這一次會選上，只是人民讓民進黨的他留校察看而已，值得注意的是民眾黨的8席，還真的成為左右藍綠關鍵的第三勢力！
雖然賴清德這一次打破政黨輪替「八年魔咒」，讓綠營繼續執政，但翻開歷史來看，立委席次在2020年民進黨共獲得61席、2016年民進黨共68席、2012年民進黨共64席，到2024年的51席，綠營獲得的席次倒退嚕的趨勢很嚴重，而藍營2020年國民黨共38席、2016年國民黨共35席、2012年國民黨共64席，倒是席次大躍進，當然也讓國民黨在今年重返國會，成為在野第一大黨，所以賴清德真能穩如泰山做完這4年嗎？
民進黨贏了選舉，卻輸了「信賴」，相信賴清德和綠營接下來再不好好努力，可能就要從留校察看變成下架開除了！
本文授權自獨家報導，原文見此。
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