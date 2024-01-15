馬維拉神救援 國家警報芒果乾又奏功

【文．江柏勝】

1月13日台灣總統大選結果揭曉，民進黨再次獲得勝利，首次8年後政黨不輪替，這次選舉的勝利背後，民進黨操作「中國介選牌」奏效，選前3天國家警報響起衛星（飛彈）的發射、中止ECFA優惠，以及馬英九所提的「必須相信習近平」，這一切都讓台灣人陷入「中國介選」恐嚇氛圍，中國在台灣選舉中所扮演的角色不僅僅是軍事威脅，更包括政治干預，偏偏這種干預就形成助攻民進黨。

中國發射的衛星被視為對台灣選舉的一種助攻，衛星的飛「越南」部成為引起廣泛關注的焦點，被解讀為中國政府在選舉期間對台灣進行的政治展示。這種行為引發了對於中國是否以不正當手段影響台灣選舉的質疑，使得整個選舉局勢更加複雜。

民進黨操作國家警報也成為政治操作中的一環，透過簡訊向台灣民眾發送特定的訊息，被視為中國政府在選舉期間的又一次干預，這種操作方式引起對於國際法違規行為不可取，同時也讓台灣社會對中國在選舉中的立場產生質疑。

更引人關注的是，馬英九所提的「必須相信習近平」。這或許意味著，中國對台灣的影響力已不僅僅限於軍事層面，還包括政治層面的干預。

這次選舉再度被稱為「芒果乾」的政治操作，不僅將中國的影響力推向風口浪尖，也讓台灣社會深感政治風暴的威脅。在這樣的背景下，選前在野黨痛批執政黨貪腐、疫苗採購弊疑案、深偽偷情影片疑雲，統統無關宏旨，這恐怕更值得台灣社會省思，難道「中共助攻民進黨」，人民就自我放棄監督胡作非為政府的權力嗎？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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