給賴總統一封信 成功領導者七堂必修課

【文.張淯】

歷經將近一年的激烈競爭,1月13日,台灣人民一票一票選出新任正副總統及國會議員,民進黨賴清德、蕭美琴成功接下蔡英文總統交付的鑰匙,繼續向民主之路前行。但緊接而來的是新政府將如何面對世界局勢變化,尤其是兩岸關係的新挑戰。

蔡英文總統告訴台灣人民「世界看見台灣不可或缺地位」,更稱「台灣經濟正處20年來最好狀態」。但《紐約時報》的評論最為貼切「蔡英文,在美中之間『走鋼索』」。

這條鋼索,不僅僅在兩岸政治與軍事的對立,以及美中台關係的競合上;更發生在美中經貿與科技大戰下,台灣的地位與角色。

民進黨完全執政後,兩岸關係急轉惡化,美中貿易大戰,台灣對中國大陸貿易依存度持續下降。但前(2022)年台灣對中國大陸、香港貿易順差仍高達1,004億美元,若按照對岸的統計,台灣對中國大陸順差更高達1,565億美元,中港仍是台灣最重要出口市場。前年,台灣整體貿易順差為514億美元,若沒有來自對岸鉅額貿易順差,台灣已經是嚴重「貿易逆差國」。

不可諱言,全球新冠疫情肆虐期間,台灣出口暢旺所帶動「經濟紅利」,以及高達1.3兆「稅收超徵」(2021年4,327億元,2022年5,237億元,2023年上看3,700億元)的榮景急速冷卻,好不容易終結「出口十二連黑」,卻仍看不見春燕到來。

「世界銀行(WB):亞洲將面臨半世紀以來最糟糕經濟前景!」

「國際貨幣基金(IMF):大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%!」

雪上加霜的是,去年四月中國大陸啟動的「對台貿易壁壘調查」,今年一月一日中止適用ECFA協定稅率下,包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品關稅減讓;現在又傳出,中共商務部擬中止ECFA農漁、機械、紡織等產品關稅減讓。

不僅是國際經貿上的重重險阻,內政也面臨艱鉅挑戰。主計總處最新預測,去年(2023)全年經濟成長率下修為1.42%,為十四年最低,創下金融海嘯以來最差經濟表現;消費者物價指數(CPI)年增始終維持高檔,連續快三年的高通膨,吃掉國人薪資成長;貧富差距擴大到6.15倍,創下十二年以來最糟糕的紀錄。

低薪問題加劇,紅利集中少數人手上,受僱員工報酬占GDP之分配比,從45.8%下降至43.0%,總體經濟營運成果分享員工分額呈遞降趨勢;居住正義遙遙無期;2028年勞保年金將呈現「負值」,潛藏負債高達11.05兆元;少子女化問題更為嚴峻,台灣恐連續第四年「生不如死」(出生人數低於死亡人數)。

5月20日賴清德入主凱達格蘭大道,恐怕沒有「政治蜜月期」,賴總統面對的,恐怕是「鋼索上的台灣」「刀尖上的挑戰」。

這讓我想起大衛.葛根(David Gergen)的名著「美國總統的七門課」(Eyewitness to Power: The Essence of Leadership, Nixon to Clinton)。

從尼克森、福特、雷根到柯林頓,不管是共和黨還是民主黨入主白宮,葛根服務過前後六位美國總統,總結出一位優秀的領導人必須具備的七項條件。這不但是美國總統必修政治學分,更是全世界領導人必須學習重要課程。

1.人品貴重:人民對領導人的信賴,不是來自「總統」的職位,而是透過言行一致爭取而來。

2.目標清楚:總統必須要有明確的政治方向與施政重點,才能團結人民,為共同目標奮鬥努力。

3.說服力強:要讓團隊服膺,要讓人民信任,靠的不是權勢,而是總統的說服力,善用媒體凝聚共識。

4.體制內運作的能力:領導者必須運用政治智慧,與民眾、國會、媒體、國際社會、國內利益團體與國內菁英建立良好關係,運作龐大的國家機器。

5.就任百日定江山:領導者不能期待「蜜月期」,總統威望稍縱即逝,就職百日內就要展現魅力與成果,將擁有絕對優勢。

6.堅強的顧問群:決策圈的品質,決定政策的良莠,傑出的總統,身邊通常有最優秀的顧問群。

7.傳承願景:成功的領導人都會創造傳奇,建立「新典範」,啟發繼任者傳承他的任務,擘劃國家未來的願景。

顯然,新任總統面對的不是太平盛世的加冕,而是國際與國內的驚濤駭浪。

「鋼索上的台灣」需要睿智的領導者,帶領人民面對「刀尖上的挑戰」。面對未來的重重挑戰,真的只能高興一晚就好。台灣需要一位有智慧、有慈悲、有能力的總統,才能帶領中華民國走下鋼索,迎向康莊坦途。

