給賴總統一封信 成功領導者七堂必修課

【文．張淯】

歷經將近一年的激烈競爭，1月13日，台灣人民一票一票選出新任正副總統及國會議員，民進黨賴清德、蕭美琴成功接下蔡英文總統交付的鑰匙，繼續向民主之路前行。但緊接而來的是新政府將如何面對世界局勢變化，尤其是兩岸關係的新挑戰。

蔡英文總統告訴台灣人民「世界看見台灣不可或缺地位」，更稱「台灣經濟正處20年來最好狀態」。但《紐約時報》的評論最為貼切「蔡英文，在美中之間『走鋼索』」。

這條鋼索，不僅僅在兩岸政治與軍事的對立，以及美中台關係的競合上；更發生在美中經貿與科技大戰下，台灣的地位與角色。

民進黨完全執政後，兩岸關係急轉惡化，美中貿易大戰，台灣對中國大陸貿易依存度持續下降。但前（2022）年台灣對中國大陸、香港貿易順差仍高達1,004億美元，若按照對岸的統計，台灣對中國大陸順差更高達1,565億美元，中港仍是台灣最重要出口市場。前年，台灣整體貿易順差為514億美元，若沒有來自對岸鉅額貿易順差，台灣已經是嚴重「貿易逆差國」。

不可諱言，全球新冠疫情肆虐期間，台灣出口暢旺所帶動「經濟紅利」，以及高達1.3兆「稅收超徵」（2021年4,327億元，2022年5,237億元，2023年上看3,700億元）的榮景急速冷卻，好不容易終結「出口十二連黑」，卻仍看不見春燕到來。

「世界銀行（WB）：亞洲將面臨半世紀以來最糟糕經濟前景！」

「國際貨幣基金（IMF）：大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%！」

雪上加霜的是，去年四月中國大陸啟動的「對台貿易壁壘調查」，今年一月一日中止適用ECFA協定稅率下，包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品關稅減讓；現在又傳出，中共商務部擬中止ECFA農漁、機械、紡織等產品關稅減讓。

不僅是國際經貿上的重重險阻，內政也面臨艱鉅挑戰。主計總處最新預測，去年（2023）全年經濟成長率下修為1.42%，為十四年最低，創下金融海嘯以來最差經濟表現；消費者物價指數（CPI）年增始終維持高檔，連續快三年的高通膨，吃掉國人薪資成長；貧富差距擴大到6.15倍，創下十二年以來最糟糕的紀錄。

低薪問題加劇，紅利集中少數人手上，受僱員工報酬占GDP之分配比，從45.8%下降至43.0%，總體經濟營運成果分享員工分額呈遞降趨勢；居住正義遙遙無期；2028年勞保年金將呈現「負值」，潛藏負債高達11.05兆元；少子女化問題更為嚴峻，台灣恐連續第四年「生不如死」（出生人數低於死亡人數）。

5月20日賴清德入主凱達格蘭大道，恐怕沒有「政治蜜月期」，賴總統面對的，恐怕是「鋼索上的台灣」「刀尖上的挑戰」。

這讓我想起大衛．葛根（David Gergen）的名著「美國總統的七門課」（Eyewitness to Power: The Essence of Leadership, Nixon to Clinton）。

從尼克森、福特、雷根到柯林頓，不管是共和黨還是民主黨入主白宮，葛根服務過前後六位美國總統，總結出一位優秀的領導人必須具備的七項條件。這不但是美國總統必修政治學分，更是全世界領導人必須學習重要課程。

1.人品貴重：人民對領導人的信賴，不是來自「總統」的職位，而是透過言行一致爭取而來。

2.目標清楚：總統必須要有明確的政治方向與施政重點，才能團結人民，為共同目標奮鬥努力。

3.說服力強：要讓團隊服膺，要讓人民信任，靠的不是權勢，而是總統的說服力，善用媒體凝聚共識。

4.體制內運作的能力：領導者必須運用政治智慧，與民眾、國會、媒體、國際社會、國內利益團體與國內菁英建立良好關係，運作龐大的國家機器。

5.就任百日定江山：領導者不能期待「蜜月期」，總統威望稍縱即逝，就職百日內就要展現魅力與成果，將擁有絕對優勢。

6.堅強的顧問群：決策圈的品質，決定政策的良莠，傑出的總統，身邊通常有最優秀的顧問群。

7.傳承願景：成功的領導人都會創造傳奇，建立「新典範」，啟發繼任者傳承他的任務，擘劃國家未來的願景。

顯然，新任總統面對的不是太平盛世的加冕，而是國際與國內的驚濤駭浪。

「鋼索上的台灣」需要睿智的領導者，帶領人民面對「刀尖上的挑戰」。面對未來的重重挑戰，真的只能高興一晚就好。台灣需要一位有智慧、有慈悲、有能力的總統，才能帶領中華民國走下鋼索，迎向康莊坦途。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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