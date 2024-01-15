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賴清德和平的第一哩路

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網

【文．張淯】

自1996年台灣舉行總統民選踏出第一步以來，2024年總統大選堪稱最關鍵的一役，原因當然是因為賴清德，賴清德從政以來所標籤的台獨路線旗幟鮮明，深獲獨派青睞，如今當選下一屆總統，自然是獨派的勝利、民進黨的勝利。準總統賴清德5月20日啟程的第一哩路，正是攸關中華民國存亡絕續的重要關鍵。

賴清德在當選宣言中揭櫫勝選的三重意義，民眾想要「有能力的政府」、「有效的制衡力量」、並強調他會「依憲法體制維持現狀」。充分說明賴清德認清目前民進黨已非完全執政的政治現實，總統得票率40%、國會三黨不過半，複製貼上過去陳水扁朝小野大的政治格局。

然而，朝小野大這條路並不好走，當年阿扁宣示要當全民總統，就職典禮上起手式「四不一沒有」，意即「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」。話聲一出，震撼海內外。

賴清德在競選期間否認自己是「獨派金孫」，他比較認同的說法是「政治金童」，但是他在總統辯論會上公開說「中華民國（中華民國憲法）是災難」、「兩岸互不隸屬是台獨定義」，將蔡英文總統兩岸路線上綱上線到台獨的瀕危邊緣，無論事後改口說是「口誤」真假難辨，不可否認已經一步一步侵蝕中華民國的立國基礎，台獨化治國的疑慮也衝擊脆弱的美中台三邊關係的信任基礎，美台關係能否維持史上最好不無疑問，我們不知道，但他說中華民國或中華民國是災難卻極有可能一語成讖，將兩岸關係帶入遍地烽火的人間煉獄，如同烏克蘭、巴勒斯坦一般被阻絕於聯合國之外。

「兩岸」是二戰終戰未解的難題之一。其他如「兩德」已經統一，「兩韓」曾一度在前總統文在寅促和下，劃出2045年統一的願景，卻又短暫韶光飛逝，在2023年由北韓領導人金正恩片面喊卡，重申「兩韓是敵對關係、兩韓是不同的民族、永遠不可能統一」，朝鮮半島和與戰的命運，從來不是「兩韓」雙方所能決定，還包括：美、日、俄、中開啟「六方會談」方得安寧，方能有統一的和平曙光。

「兩岸」未來何去何從，命運操之在兩岸彼此手裡，美國當然也有「勸和不勸離」、「勸和不勸戰」的朋友角色，但只要兩岸領導人發揮政治智慧，中華民國不會成為災難、中華民國憲法也不會成為災難，但台獨會！

準總統賴清德可有勇氣再倡議「四不一沒有」？賴清德、蕭美琴能否傳承蔡英文「維持現狀」的兩岸路線？「在路上」的第一哩路就保證是和平大道，對於世界和平的意義非凡。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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