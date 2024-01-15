國戰會論壇／中國威脅重新回爐 蔡英文不裝了

【文．周忠菲】

蔡英文執政7年多，其兩岸關係政策，挑釁和妥協兼而有之，依其利益需要而定。有時販賣「芒果乾」，有時販賣「兩岸對話」，包括遮遮掩掩的「兩岸互不隸屬」。立場表現為「中間偏獨」，隨時可以加入台獨隊伍搖旗呐喊的樣子，但又表示不希望徹底割斷與大陸的關係，好像她有可能最終接受兩岸「和平統一」。這樣做，是企圖顯示，在民進黨手裡，仍然可以有兩岸關係的發展，民進黨手裡，仍然有可以與大陸對話的本錢。蔡英文不是大陸打擊的台獨分裂勢力對象。蔡英文這種政治投機，從台灣政黨史的特徵看，從她自1995年加入李登輝「兩國論」班子以來，所留下的足跡看，屬常態，不足為奇。

但自去年8月，台灣大選序幕拉開，各政黨候選人紛紛到美國點卯，獲取美國的支持和首肯，賴清德訪美，美國釋放「疑賴論」後，蔡英文的兩岸關係政策，朝對大陸挑動仇恨，鼓噪威脅。在台灣大選進程中，回到以武拒統，親美抗中的立場。回到中國威脅論。不再裝「中間」了。

例如，去年雙十講話。蔡英文「雙十講話」，開篇就宣稱「潛艇下水」，宣稱要加強「台灣防衛」，這是用台海安全，對大陸「叫板」。國民黨當時用「政治下水」來比喻，沒有直接挑明。

在此之前，美國共和黨內的反中勢力提出「台灣比烏克蘭重要」，美國軍方和行政部門公開在地圖上顯示「台灣不是中國的一部分」。這些，都可以視為蔡英文潛艇下水做的「鋪墊」。有唱有答。 目標是 力圖將中國描繪成「全球、地區秩序的挑戰者或破壞者」。

再如，元旦講話。最近，蔡英文在元旦致辭中，公然宣稱：九二共識是大陸對台灣最大威脅，完全站在美國地區邊緣戰略的立場，把中國大陸比喻為地區威脅，給大陸貼上是台灣威脅的標籤。台灣進入大選階段，大陸國台辦發言人已經將賴清德及其競選搭檔蕭美琴，定性為「雙獨組合」，指出台海局勢將非常危險，大陸很可能會做出強烈反應。蔡英文這次公開說「九二共識」是大陸對台灣的威脅，等於將「雙獨組合」，對以民進黨前主席和現民進黨主席代表的，符合民進黨「台獨黨綱」的政治路線，進行定位。是對裴洛西硬闖台灣，大陸軍演以來，兩岸陷入「挑釁-應對」迴圈模式的再繼續。

高雄調研 。逼近大選，候友宜以候選人身份到台中為選舉造勢，最後一博。蔡英文以總統身份.到台南高雄做政府報告，同時毫不掩飾，她以行政資源介入，對賴清德進行實質上的助選。最重大的一個信號，是此種時刻，台灣軍方釋放信號，以「國防部針對中共發射衛星發出國家警報為助選手段（對中國大陸的衛星發射，故意發佈為「發射飛彈」，英文missile ），意在引發選民對大選中出現的「大陸武統台灣」等，綠營認為有利於民進黨候選人當選的議題爭議。

蔡英文還在臉書上讓「民眾不要害怕，總統與你們在一起」，好像大陸飛彈馬上就要降臨，戰爭迫在眉睫。一方面又解釋說，台灣民主社會的特徵「就是要公開透明」。就是說，蔡政府在所謂「中國威脅」的問題上，一定會把「中國威脅「告訴民眾，真是自導自演，顛倒黑白。蔡英文到高雄助選，台灣軍方發出「大陸發射飛彈」的「國家級警報」，除了顯示民進黨「以武拒統」的決心，而且故意顯示，「雙獨結構」下，蔡英文，賴清德在「武裝台灣，對抗大陸」的立場，在行使動用「國家武裝力量」指揮權方面，與軍方立場「高度一致」。即「雙獨結構」，得到軍方的支援。這是進一步挑起戰火。

現階段，美國對台灣大選的介入，表現為「不動聲色」，一方面增加在台海周邊的軍事行動，一方面在台下，加強與台灣各政治力量的互動，而且動作頻繁，暗地進行提升。如美國在台灣的AIT，今後駐員將增加到6000人，美國在北京中國使館的工作人員，僅為1000人。可以預見，美國目前受至制於國內外種種矛盾，中美關係的止跌回穩，也仍然在推進和觀察中。台灣大選後，美國必然加大對「台灣牌」的運用，必然進一步激化台海局勢。民進黨重新舉起中國威脅為大旗，蔡英文不裝了。可謂樹欲靜而風不止。要維護台海和平，還需提高警惕。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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