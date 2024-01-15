國戰會論／台灣地緣政治重要性升級 風險也是

【文．蔡鎤銘】

2024年全球局勢正處於關鍵時刻，各地重大事件對世界格局和地區穩定產生深遠影響。歐洲和中東地區長期的戰爭和緊張局勢不斷升級，威脅該地區和平與穩定，並引起全球關注與擔憂。

同時，台灣、印度和俄羅斯即將舉行的重要選舉成為世界關注的焦點。尤以台灣的選舉結果是否帶來美中陣營的加速分裂，都將決定相關地區的政治走向和國際關係格局。其結果將對全球政治、經濟和地緣戰略產生重大影響。據《經濟學人》（The Economist）本月4日在一篇分析文章中指出，雖然美國多次強調對台灣選舉保持中立，但美國官員對於不同候選人當選有不同的擔憂。他們擔心國民黨的總統候選人可能限制台灣的防務策略，民進黨候選人的當選則可能導致局勢升級，其中包括：

地緣政治局勢升級：可能加劇台海軍事緊張，可能會導致中美競爭進一步激化。中國可能會加劇對台灣的經濟或軍事施壓。

美中關係的影響： 美國官員擔心民進黨的候選人當選可能導致台灣問題升級，美國內部的孤立主義趨勢也可能拖延對台灣的支持。

可能的對抗情況： 在不同候選人當選的情況下，可能會出現美中之間更激烈的對抗，或者出現類似於意外衝突的情況。

台灣在大選之後是否會在台灣及其與美中之間關係帶來更複雜的、不確定的局勢，端看勝出者未來應對國際局勢的睿智來決定了。而拜登（Joe Biden）和川普（Donald Trump）之間在今年底的大位之爭，也可能對台灣的安全和地緣政治的格局產生一定程度的衝擊。

全球政治風險

川普再度參選可能的呼聲越來越高，這將對國際事務帶來重大風險，這涉及到全球範圍內各國對於這種「等待川普」的態度和其潛在影響的擔憂。川普曾在其首屆總統任期內採取了一系列具有爭議性和單邊主義色彩的政策，這些政策導致了美國與多個國家和地區的緊張關係和貿易衝突。川普政府採取了保護主義措施，對貿易進行了限制，並頻繁對盟友和競爭對手實施關稅和制裁。這種行為不僅擾亂了國際貿易秩序，也削弱了美國在國際事務中的領導地位。

川普的再次當選可能意味著這種政策導向的延續。這可能導致更多的國際緊張局勢和不確定性。他對國際組織的不信任以及對多邊主義的質疑可能會繼續，進一步加劇國際事務的不穩定性。川普政府的單邊主義傾向可能會減弱國際合作和協調，增加國際衝突和矛盾的風險。

此外，各國對於這種「等待川普」的態度也值得關注。一些國家或許對於川普政策的延續持謹慎和警惕態度，擔心美國政策的不確定性和可能的負面影響。然而，也有些國家可能希望川普政府再度當選，因為他的政策可能對其國家利益產生積極影響或使其在某些議題上獲得更多主導地位。

以色列、中東局勢

以色列及中東地區的局勢一直備受關注，該地區的動態直接牽扯到地區內外交關係及衝突問題，尤其是涉及到以色列和巴勒斯坦之間的緊張關係，以及以色列與美國之間的關係及其潛在變化。

以色列和巴勒斯坦之間的持續緊張局勢是中東地區長期的熱點問題。長期以來，雙方之間的爭議圍繞領土、安全和人權等問題持續不斷，導致了嚴重的衝突和矛盾。這些爭議的根源可以追溯到數十年的歷史，而地區內的緊張局勢和暴力事件不斷加劇，給當地居民帶來了極大的困擾和苦難。

與此同時，以色列和美國之間的緊密關係也在國際舞台上佔據重要地位。長期以來，美國一直是以色列的主要盟友和支持者，兩國之間有著深厚的政治、經濟和軍事聯繫。過去的政府一直致力於維護並加強這種特殊的關係。

然而，近期以色列和美國之間的關係可能面臨一些潛在變化。隨著地區內外部力量的變化和不斷的地緣政治挑戰，以及新的領導層的出現，未來可能出現一些新的政策導向或關係調整。這種潛在的變化可能會影響到中東地區的和平進程和地區穩定，也可能會對地區內其他國家的政策和態度產生深遠影響。

美中關係的不確定性

美中關係的不確定性是全球關注的焦點。川普政府時期，美國對中國貿易實施了強硬措施，並退出《巴黎協定》等國際協議，這導致國際社會對美國在氣候議題上的領導地位產生質疑和擔憂。而拜登政府上台後，曾試圖改善美中關係，特別在氣候變化等全球性議題上發揮領導作用，強調國際合作和多邊主義。

兩位主政者對美中關係的不同態度反映了截然不同的外交政策取向，可能對全球氣候、貿易和國際合作產生深遠影響。美中關係的不確定性對全球格局和國際事務具有重要影響，需要尋求更具建設性的外交政策和國際合作機制，以因應全球性挑戰，促進國際關係的穩定和發展。

民主主義的考驗

民主主義的穩固與發展一直是全球範圍內關注的焦點之一。美國大選可能出現的多種可能性，諸如川普重新參選、選舉結果引發的爭議等情景，都將對美國民主制度構成重大考驗和挑戰。

首先，若川普選擇重新參選，這將進一步考驗美國民主體系的彈性與應變能力。這樣的情況可能引發選民之間更大的分裂，社會政治氣氛更加緊張，同時也會對政治和社會的穩定性帶來巨大挑戰。民主制度的韌性將在應對對立意見、輿論分歧和政治壓力方面面臨巨大考驗。

其次，選舉結果爭議導致的政治動盪也是對民主制度的考驗。若選舉結果引發爭議並導致政治混亂，將對公眾信任政府機構和選舉制度造成重大衝擊。這樣的情況可能導致社會不滿情緒的增加，甚至引發抗議、示威或更多的政治分裂，對民主制度的穩定產生深遠影響。

此外，如若發生選舉爭議並最終影響選舉結果，對美國政治體系的合法性和公信力都將造成損害。這種情況可能進一步加劇政治極化和分歧，損害民眾對政府和選舉程序的信任，最終削弱民主制度的基礎。

結語

在眾多全球議題與風險嚴峻之際，我們看到眼前的世界局勢充滿挑戰與變數。無論是歐洲與中東的長期衝突，還是我國及其他國家即將舉行的重要選舉，都將對全球穩定產生深遠影響。特別是我國及美國的總統選舉可能再次塑造國際政治的格局，其中川普政府再度當選的可能性，帶來的政策變化與不確定性仍值得關注。

此外，美中關係的不確定性以及民主制度所面臨的考驗，都將在未來影響全球的政治、經濟和地緣戰略。在這個關鍵時刻，我們台灣迫切需要全球共同關注，尋求建設性的外交政策和國際合作機制，以因應眾多全球性挑戰，並推動國際關係的穩定與發展。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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