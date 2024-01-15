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淯知產業／百萬網紅失色 短影音行銷教主篡位

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
YouTuber「百萬網紅」早已不復當年勇，抖音短影音乘勢崛起。 示意圖／shutterstock
YouTuber「百萬網紅」早已不復當年勇，抖音短影音乘勢崛起。 示意圖／shutterstock

【文．張淯】

抖音（國際版稱為TikTok）的崛起不僅在中國大陸造成轟動，更在全球引發了短影音的流行現象，在台灣也不例外，許多國高中生每天都會觀看抖音或小紅書，影響性不容小覷。

抖音之所以受歡迎，是因其涵蓋的內容極為豐富多元，從日常生活、美食旅遊到舞蹈、搞笑片段，甚至是教育和商業內容，滿足了不同用戶的多元需求。

另外，抖音的演算法機制，會根據用戶的行為偏好，推薦他們感興趣的個人化內容，不但提升了用戶體驗，也增加了黏著度，甚至成為新一代的社群軟體，創造了全新的數位文化。

更重要的是，抖音這類的短影音，不僅改變了娛樂方式，還對市場行銷和品牌推廣等領域產生了典範移轉的現象，從近期諸多原本紅極一時的YouTuber紛紛停更或轉型，就可以看出端倪。

訂閱數超過350萬，YouTuber始祖之一的頻道「這群人TGOP」，在2023年下半年就傳出了將於2024年起停更的消息。其實外界都知道，冰凍三尺非一日之寒，YouTuber的流量下滑已經存在多年，許多訂閱數破百萬的頻道，其實觀看次數經常連10萬都不到，「百萬網紅」早已不復當年勇。

但明明網路人口不斷增加，這些流量都跑到哪裡去了呢？當然就是短影音。由於現代消費者的注意力持續時間普遍縮短，傾向於尋求快速、直接且娛樂性強的內容，短影音正能投其所好；另外，行動裝置的普及及網路傳輸速度大幅提升，使人們可以隨時隨地觀看和分享短影音，進一步推動了這種媒體形式的流行。

所以未來行銷領域發展的重點，必須要快速導向短影音。

對企業而言，如何有效利用短影音進行市場行銷？首要策略應是內容創新：創造具有創意、與眾不同且與品牌形象相關的內容，以在眾多短影音中脫穎而出。這也是行銷人員面對的最大挑戰，由於短影音的製作門檻下降，競爭者眾多，要怎麼吸引消費者的眼球，變得更形困難。

此外，網路行銷最重視的「參與」及「互動」仍至關重要，尤其短影音平台更加重視使用者的即時互動，行銷人員要如何在第一時間打中消費者的痛點，讓他們願意留下來，「忠誠度」的培養對行銷也是一項極大考驗。

當然，善用數據分析工具，了解消費者偏好並優化內容策略，對行銷來說一直都是關鍵，但在生成式AI出現之後，又給這個領域帶來了新的變化。簡單來說，在更深層的AI演算法之下，「技術」將可以更深刻地剖析「人性」，比起現在依據數位軌跡推測出來的消費者需求，AI會讓消費者覺得「你是真的了解我」。

短影音的流行，乍看似乎只是一種社會現象，但其實涵蓋了許多新的機遇和挑戰，企業需仔細觀察衡量此一趨勢，創造吸引人的內容，並透過有效的策略和工具，達成未來的行銷目標。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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