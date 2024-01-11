國戰會論壇／假如飛來的是飛彈？

【文．王崑義】

國防部1月9日下午3時14分，突然連續4次發布國家級警報，針對大陸於15時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警。由於國防部發布的簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字，把衛星說成是飛彈，國防部因此向社會大眾致歉。而警報發布時，人在高雄跑行程的蔡英文總統談話被打斷，她面帶微笑安撫現場民眾說，「免要緊，總統底加（在這裡）！」、「那個是衛星，不是飛彈，免煩惱」。總統說得輕鬆，但假如來的真的是飛彈呢，「總統底加」又能如何 ?

過去台灣人民已經被大陸解放軍「訓練」得對軍演相當無感，即使2022年8月的圍台軍演，大陸飛過台北上空，國防部也不當一回事，若不是日本通知，人民根本不知道中共飛彈已經飛過台北上空。如今，針對大陸衛星飛過台灣南部卻大發警報，這次倒是讓人民有感了。

人民為何有感 ?

當然，人民的有感不是衛星或飛彈飛過台灣上空，而是為何國防部會突然發布警告，大部分的人必然以為要地震了才會有感。如果真的飛來的是飛彈，大家恐怕還不知道如何躲避飛彈來襲。所以蔡英文雖然笑笑的說: 「總統底加」，若真是飛彈，她人在南部又該怎麼因應?

其實，中共發射衛星已非罕見之事，就去年一整年來說，中共所發射的衛星多達25次。而這次所發射的衛星，依照中央電視台所報導，9日下午3時3分西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功。央視還指出，此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行。 而根據中國科學院高能物理研究所的公告，「愛因斯坦探針衛星」是在2017年底正式立項，專供時域天文學與高能天體物理研究之用。

至於，長征二號丙運載火箭（簡稱「長二丙」或「長二C」）是自1982年9月開始服役，也是一款兩級液體中型運載火箭，主要用於發射低軌和太陽同步軌道衛星，最大運載能力可達4.3噸。長二丙及其改進型號已服役超過40年，是中國服役時間最長的運載火箭，1月9日是長二丙第82次發射，從1982年至今的發射成功率超過98%。

另外，愛因斯坦探針（Einstein Probe,，簡稱 EP）本質是一顆面向時域天文學和高能天體物理的 X 射線科學探測衛星，它的任務是在軟 X 射線波段開展大視場時域巡天監測，旨在系統性地發現宇宙高能暫現天體，監測天體活動性，探索其本質和物理過程。愛因斯坦探針是中國科學院空間科學先導專項二期繼「太極一號」、「懷柔一號」、「夸父一號」之後，研制的又一顆太空科學衛星，包括歐洲太空局、德國馬普地外物理研究所，以及法國航天局都共同參與了該衛星項目研究。

大陸飛彈發展一日千里

大陸從1950年代開始發展兩彈一星至今，不僅早就擠進核武俱樂部，在太空發展方面，去年探月工程嫦娥6號任務正按計畫開展研製工作，計畫於2024年前後實施發射。嫦娥6號任務預定開展月球背面採樣返回。

總體來說，大陸在核武、太空與衛星探測方面，雖然在全球非名列前茅，已經可以排入前幾名。而在飛彈的發展方面，特別是針對台灣的飛彈部署也是具有相當的威脅性。美國國防部曾認為，一旦兩岸發生軍事衝突，可用於非直接性的封鎖，也可直接打擊防空設施、空軍基地和C2通訊體系。

至於網路上所標示的千枚大陸「飛彈洗地」之稱，被認為只是具有宣傳或心理作用，這些昂貴武器的用途，應該會專注以關鍵軍事、海空封鎖的攻擊為主。畢竟，大量飛彈即使成功層層突防，在俄烏衝突實戰中證明，命中目標後破壞力不高，而且對工業化社會的癱瘓效果也並不如預期得大。

雖然飛彈破壞力可能不如預期，問題是我國國防部若針對大陸飛彈發布警報，是否能真正地掌握大陸飛彈飛來所欲射擊的目標 ? 也就是，大陸不可能把飛彈拿來濫射台灣的城鎮，也不可能拿來傷及無辜，這種無端發布警報的目的，是否真的如媒體猜測，只是為了嚇嚇民眾，不是拿來做為介選之用，當然更不可能只是找民眾尋開心。所以三軍統帥更應該嚴肅告知人民是怎麼回事，而不是一句: 「總統底加！」就可以「呼攏」或「糊弄」過去。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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