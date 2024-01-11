不一定要戰爭才能獨立的斯洛伐克經驗

【文．楊正寬】

COVID-19前夕的2019年7月12日下午，我們到了斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），這個共和國是歐洲內陸四國中最新成立的，很新鮮的國家，我唸大學時還不知道有這個國家呢？他的面積才4.9萬平方公里，比臺灣大一點；人口540萬人，不到臺灣五分之一。西北鄰捷克，北鄰波蘭，東鄰烏克蘭，南鄰匈牙利，西南鄰奧地利，首都和最大城市為布拉提斯拉瓦，是議會民主制國家，官方語言為斯洛伐克語。

談起捷克斯洛伐克(Československo)這個國家的分、合，還蠻曲折傳奇的，他原來是一個存在於1918年至1992年的中東歐國家，起因於1918年奧匈帝國解體，捷克從奧地利獨立出來，而斯洛伐克則是從匈牙利獨立出來的，兩國因為民族、語言和風俗文化均極度相近，因而合併為一個國家。捷克斯洛伐克中的捷克地區由於繼承了奧匈大部份的工業設備，所以其經濟能力異常強大。捷克斯洛伐克地區位於歐洲中心，在其獨立之前受哈布斯堡王朝建立的奧地利地國統治了300年之久，1867年奧地利帝國改組成奧匈帝國，捷克和斯洛伐克地區分別劃歸奧地利和匈牙利。

1918年第一次世界大戰結束後，奧匈帝國兵敗解體，波希米亞、摩拉維亞及斯洛伐克等地區組成一個獨立的國家，名為捷克斯洛伐克共和國，之後經濟發展迅速，到第二次世界大戰前，曾在世界上十大工業化國家中排名第七，僅次於美、蘇、德、英、法、義。1938年，英、法等國與納粹德國和義大利王國簽定「慕尼黑協定」，在沒有捷克斯洛伐克代表參加的情況下，決定將其西部領土蘇台德區割讓給德國。1939年3月，納粹德國以接收蘇台德區為由，出兵將整個捷克斯洛伐克吞併，德國在捷克成立波希米亞及魔拉維亞保護國，斯洛伐克則成立受德國保護的斯洛伐克共和國，而部分地區則割讓給德國的盟友匈牙利王國。

1945年，蘇聯向東歐反攻，依「波茨坦協定」，捷克斯洛伐克除了布拉格以西被美軍佔領外，包含首都布拉格皆被蘇聯攻佔，捷克和斯洛伐克再度合併，原割讓給德國與匈牙利的領土重新劃歸捷克斯洛伐克，所以二戰後的捷克斯洛伐克曾一度恢復為現代化的民主國家。1946年5月，捷克斯洛伐克在美、蘇軍隊撤走後舉行名副其實自由選舉，共產黨贏得38.6%最多選票，儘管共產黨是最大黨但是支持的人卻只佔少數，然而反對共產黨的各個政黨彼此間也有所分歧。次年，斯洛伐克的自治仍未解決，經濟日漸困難卻又在史達林的壓力下拒絕美援，使得共產黨政府大失民心，不得以同意在1948年5月重新舉行選舉。不過選舉結果，儘管總理未被替換，但是政府已經完全被共產黨所掌握，1960年，捷克斯洛伐克共和國遂被改名為捷克斯洛伐克社會主義共和國。1968年，當時捷克斯洛伐克共產黨第一書記杜布切客發動了「布拉格之春」的經濟和政治改革運動，為蘇聯所不容，蘇聯遂入侵捷克斯洛伐克平亂，布拉格之春改革運動也被壓制，但蘇聯的行為受到世界各國的廣泛批評。

從布達佩斯搭跨國歐鐵到斯洛伐克

1989年11月，捷克斯洛伐克成功發起「天鵝絨革命」後，終於結束了共產黨的一黨專政，1990年，改國名為捷克斯洛伐克聯邦共和國。不過，由於民主化革命後的經濟改革中，捷、斯兩方的經濟差距日益拉大，原本隱藏的民族矛盾也因為民主化而開始浮出水面。1992年，捷克和斯洛伐克分道揚鑣，經過議會表決，於1993年1月1日宣布正式解體為兩個國家。

為什麼我一直要將「捷克與斯洛伐克」跟「中國大陸與臺灣」類化比較？那是因為斯洛伐克與捷克原本是同一個國家，為了擁有平等的權利，人民卻能夠經過長期溝通、協議，經過議會民主程序，終於達成了將聯邦政府和平分解成兩個國家的共識，於1993年1月1日將「捷克斯洛伐克」分裂為「捷克」和「斯洛伐克」兩個國家；2004年同時加入北大西洋公約組織，也同時加入歐盟，2007年更一起成為申根公約會員國。

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦火車站牆壁有獨立建國的故事(楊正寬)

話說天下合久必分，樹大自然分枝散葉，應驗在「捷克、斯洛伐克」能，但為何「中國，臺灣」就不能？東、西方兩組纏綿糾葛的歷史故事，不是很相似嗎？然而現在斯洛伐克已經脫離捷克，成為中歐一個完整獨立的國家，而且兩國一直共存共榮；反觀在歷史上跟這個也是強調「捷克斯洛伐克」不可分割的一部份，案例跟「臺灣是中國」不可分割的一部份不也很類似嗎？但是斯洛伐克和捷克能用溝通、協議的和平方式，尊嚴、對等地達成將聯邦政府和平分立的共識。不禁訝異，「捷克、斯洛伐克」能，那「中國、臺灣」為甚麼不能呢？真是令人費解啊！

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