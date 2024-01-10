左岸遠方／親身實踐「兩岸一中」的「台獨工作者」

獨家報導 張鈞凱／評論

2024大選倒數計時，12月30日唯一一場總統辯論會，暴露了「台獨工作者」參選「中華民國總統」的真心話，他說「中華民國給台灣帶來災難」，事後澄清是口誤，少了「憲法」兩字。賴辦的說詞顯然是火上澆油，蔡英文不得不在元旦談話出手救援，稱「九二共識」連結《中華民國憲法》才是風險。

無論是賴清德還是蔡英文，真實目的都是要抽空「中華民國」體內的「一中」DNA。因此蔡英文憑空發明了一個國際上無人承認的「中華民國台灣」，而賴清德則砲火四射，把主張「九二共識」的侯友宜和講過「兩岸一家親」的柯文哲，都貼上走「一中回頭路」的紅色標籤。

在賴清德的認知中，「中華民國」與《中華民國憲法》是兩回事，前者等於「台灣」這個「主權獨立的國家」，後者則是由「中國人」制定與「台灣人」無關的法理體制。民進黨的台獨「死路」已經走不通了，所以蔡英文與賴清德兩人拚了老命對「中華民國」恣意胡謅，卻都忘了自己可是依《中華民國憲法》宣誓就職的正副總統。

《中華民國憲法》證成了「中華民國」的「一中」性質，正是有了「一中」，兩岸才能夠以「九二共識」做為政治互信的基礎，進而開放民間交流，甚至是兩岸兩會以上的官方接觸。蔡英文與賴清德主張的「互不隸屬」論，純屬欺騙台灣民眾不懂兩岸法理的複雜性。如果真的兩岸「互不隸屬」，為何還需要「陸委會」的存在，不乾脆將其併入外交部「中國司」就好？

在兩岸的民間往來中，「一中」早已是切割不掉的日常事實。台灣人進大陸，持的不是「中華民國護照」，而是「台灣居民來往大陸通行證」（台胞證）。依照大陸《中國公民往來台灣地區管理辦法》，台灣人就是居住於台灣地區的中國公民。

相應於此，大陸人進台灣，持的也不是「中華人民共和國護照」，而是「中華民國台灣地區入出境許可證」（入台證）。依照台灣《兩岸人民關係條例》，大陸人就是居住於大陸地區的中華民國人民。

據國台辦發布的資料，至2019年已為1160餘萬台胞簽發2300餘萬本（張）台胞證。換言之，只要持有台胞證的台灣民眾，都是「兩岸一中」的見證與實踐者。

民進黨的層峰們，據《花媽心內話》一書記載，陳菊曾在台北市社會局長任內（1994年至1998年），赴北京探望病重的老友蘇慶黎（老台共蘇新之女），拿的是不是台胞證呢？2009年時任高雄市長的陳菊，率團至北京、上海宣傳高雄世運會，她宣稱獲陸方「禮遇」，可「免持台胞證」。

如何理解「免持台胞證」？大陸「環球網」2013年6月4日的一篇報導給了答案：「陳菊等人之前到大陸都是以免持台胞證的方式，雖然不是首長親持台胞證，但仍是以台胞證的形式通關」。

2014年6月賴清德在台南市長任內，曾率團出訪上海，參加台灣已故知名畫家陳澄波畫展開幕式。據其說法，「這次到上海沒有拿台胞證，援往例禮遇通關」。「往例」是否即環球網解說的「陳菊模式」？我們不得而知。但無論如何，踏上大陸土地的賴清德，在法理上就是陸方認證的「居住於台灣地區的中國公民」。

此外，賴清德在行政院長任內，2018年陸委會曾經歷組織改造，由「行政院大陸委員會」更名為「大陸委員會」，也未依民進黨立委的建議，更改為「中國委員會」。那位在立法院自稱「務實台獨工作者」的行政院長賴清德，還是得依《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的「一中」精神辦事──只見「務實」，不見「台獨」。

如今正在競選「中華民國總統」的賴清德，在「台獨」問題上閃閃躲躲，不敢回答美國智庫學者葛來儀等人呼籲凍結民進黨「台獨黨綱」的建議。回顧「賴神」的歷史，原來他根本是親身實踐「兩岸一中」的政治工作者。

至於他的發言人趙怡翔向《德國之聲》稱「台灣人已無法接受『和平統一』」，與四年前蔡英文競辦發言人林靜儀稱「支持統一就是叛國」相比，他所犯的謬誤可說是有過之而無不及，都是在選舉期間的騙票話術。陳水扁老早為他們做了註解：「台獨做不到就是做不到」。

蔡英文發明的「中華民國台灣」，把「台獨」寄生在「中華民國」體內；賴清德則進一步要把「中華民國」與《中華民國憲法》脫鉤，完成「中華民國」的「去一中」與「台獨化」。民進黨耗費心思，繞來繞去就是進不去任何國際組織，兩岸關係搞得兵兇戰危，還掉了一堆友邦，最後發現終究繞不出「一中」的五指山。醒醒吧！「台灣問題」就是從「一中」歷史而來，勢必得從「一中」解去。

（作者為《香港01》駐台灣首席記者，廣州暨南大學講座教授）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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