國戰會論壇／美國戰爭邊緣政策 引導台灣大選

【文．周忠菲】

距台灣大選揭曉還有幾天。從趨勢看，民進黨與國民黨的候選人都有獲勝的可能。現在不知選舉結果，但有一個問題可以分析，就是美國正在推行的戰爭邊緣政策，必然是影響這次台灣大選的一個重要因素。雖然其中一些背景資料，不會完全披露，但美國台海政策對台灣政治格局和社會輿論走向，以及民眾心態的影響是眾所周知的。台灣老百姓也不否認他們對美台關係重要性的認知。與此同時，美國對台政策的局限性、美國對台政策造成台灣安全的被動性，也從來不被公開在台灣，或者世界其它場合，進行公正的討論，應該是投鼠忌器吧！

從美國的台海立場看，美國仍然表示不支持「台獨」，不干涉台灣選舉，希望中美發展競爭與合作關係。其實，事實遠不是這麼簡單。其中最大一個因素，就是從美國全球戰略的需求看，美國將繼續推行戰爭邊緣政策，這對台灣是一個具有重大影響的外部因素。由於美國在台灣社會具有深厚的影響力，美國決策的調整，必然會傳遞到這次台灣大選之中。

這可從以下幾個角度觀察：

一、美國正在推行戰爭邊緣政策

當前國際格局動盪，美中關係成為影響世界走向的一對主要矛盾。照理， 從地區安全和中國政府歷來強調台灣是中國的核心利益，美國政府也宣稱執行一個中國政策，那麼，和平穩定應該成為中美在台海的共同利益，成為雙方的政策訴求。但現實中，美國顯然不會負責任地接受這樣的承諾，更不會輕易放棄戰爭邊緣政策。

因為美國的邏輯認為，後者帶來的利益更快，更直接，更豐厚。是美國最熟悉的收割利益的方式。加上拜登政府在外交上受到共和黨的攻擊，進一步強化美國對外軍事 干涉的立場，本身也符合民主黨的利益。

目前拜登政府對俄烏戰爭和巴以衝突的反應揭示，美國不僅在中東推行戰爭邊緣政策，而且以各種方式將戰爭邊緣政策運用到亞太地區。在南海，近日菲律賓的例子說明，美國仍然在唆使其地區盟國，充當前鋒，除了牽制中國，還包括逼迫中國捲進美國需要的地區代理人戰爭。甚至派出美國航母，最終在大陸的堅決反制下撤退。

在台海，美國加緊武器售台，派駐美國軍事人員入台，美國政要公開煽動台灣「每人一桿槍」，立足於對抗「來自中國的威脅」。在東海，美國進一步鼓勵日本的軍國主義化，1月4日，與韓國舉行針對北韓的聯合軍演，引發北韓的武力還擊，朝鮮半島再捲起戰爭風雲。而且，美國還將這種戰爭邊緣政策，推進到台灣，暗示支持台灣未來領導人，搞美國支持下的「以武拒統」，暗示不支持兩岸關係發展，仍然是美國對台政策的選項之一。

二、民進黨迎合美國的戰爭邊緣政策

美國在亞太推行其戰爭邊緣策，利用地緣安全熱點問題，包括在台灣問題上，試圖將中國描繪成「全球、地區秩序的挑戰者或破壞者」，這是美國利益與民進黨利益的結合點。

民進黨對美國戰爭邊緣政策這種趨勢如何應對？賴清德和蔡英文最近的表態，就是回應。賴蔡「雙獨」公開亮相，公開宣稱「九二共識就是對台灣的最大威脅」，賴清德還借對中華民國法律的不滿，暗示他作為台獨強硬勢力的代表，有可能推行一種「新的兩國論」。而民進黨候選人當選，台海最不可能發生戰爭。潛台詞是美國不會允許大陸武力收台。

實際上，民進黨是將台灣置於戰略險地，要在走鋼絲的情況下，實現民進黨的執政利益，民進黨的這種政治投機，這種將台灣前途與美國利益掛鉤，而實際上又不可能獲得美國在軍事實力上「願意為台灣下水一博」的承諾，這樣的孤注一擲，目的是在美國的配合下，推出「台獨新樣板」。誘導台灣民眾在政治大選中，看不清楚美國其實不敢直接在台灣衝突上下場的真相。給民進黨自己打氣。希望台灣民眾，不會被民進黨拉入戰略冒險的深淵。

三、「台獨新樣板」–「挑釁—回應」迴圈模式

台獨就是戰爭，這種關係，正在被民進黨進行用「挑釁」、回應的迴圈模式，用所謂「台獨新樣板」進行「替代」。最典型的就是這次台灣大選，在距大選揭曉不到十天之際，賴清德，蔡英文民進黨黨政「雙領導」的表態，推出某種模糊的「台獨新樣板」，以顯示民進黨執政八年的政治成果，在兩岸關係上繼續推行「挑釁—回應」的迴圈模式。 即從民進黨不接受九二共識，到兩岸互不 隸 屬，裴洛西訪台，導致大陸舉行軍演，蔡英文，賴清德訪美，到這次公開挑釁九二共識是大陸對台灣的威脅，以及賴清德從不疑美到懷疑中華民國憲法等。

拜登政府在「兩場戰爭」問題上的處境，正在進一步惡化。在這種情況下，美國採取「悖論」邏輯，將戰爭邊緣政策，推進到亞太地區。為保障美國利益的「萬無一失」，為進一步吸引美國盟友參與美國主持下的對「亞太利益的分占」，保證美國在亞太的軍事霸權，以民進黨強硬派為代表的「台獨」分裂勢力，其「以武拒統」的立場，有可能推出的「台獨新樣板」，以及「挑釁—回應」迴圈模式的確立，將成為一股危險的力量，不僅是對抗大陸，還要挑釁地區安全。民進黨的如意算盤是，台海局勢的危險性越來越高，民進黨越容易得到美國暗地裡的支持！

而拜登政府在「動用武力介入台海衝突」的問題上，更加得不到國際社會和美國民眾的支援的情況下，民進黨為美國利益和自身利益，挺而走險的結果，對美國來說，其選擇性也越來越有誘惑。也許，這是面對這次台灣大選，台灣民眾更應該思考的。

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