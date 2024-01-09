台灣戰情室／台海安全降黃燈 共軍影響台灣大選還有招？

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導編輯部製圖
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【文．陸文浩】

軍事掃描：共軍新任海軍司令胡中明上將、與新任國防部長董軍海軍上將新官上任三把火，解放軍與武警部隊於1月2日於大陸各地展開「2024年新年開訓」。

菲國向仁愛礁登陸艦運輸物資，遭中國海警船等攔截與水砲驅離並擦撞。今（2024）年1月3至4日美菲各派遣海軍艦艇4艘，以美國卡爾文森號航母為主，在南海進行聯合巡邏任務。共軍南部戰區也於3至4日在南海組織海空兵力進行例行巡航任務，包括：054A型護衛艦黃山號/570與052D型驅逐艦合肥號/174，先後抵達美菲演習海域。菲方控稱，大陸不理菲方警告，進行火砲演練。中國外交部發言人汪文斌1月4日表示，菲美在南海開展的以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動，不利於管控海上局勢和涉海爭端。

政治掃描：蔡政府擴大中國介選認知戰效應，除了檢調問詢多批里長赴陸旅遊團、行政院會把新住民等五大境外勢力打成黑五類，近期民進黨立委候選人羅致政的不雅影片，以及外傳五月天樂團遭中共施壓要求表態，一概被以中國介選反擊。

日前總統大選辯論會上，民進黨總統候選人賴清德一句中華中國（憲法）「災難說」，並指「兩岸互不隸屬是台獨定義」引發軒然大波。蔡英文總統在今年元旦談話時替賴清德緩頰，回應「擔任中華民國總統，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及其他相關法規來處理兩岸事務，這本來就是總統應該要做的事情」。

外交掃描：美國智庫外交關係協會（CFR）1月4日公布最新報告，指稱中國大陸加強施壓台灣以及美國恐捲入台海危機，連四年列為第一級風險，與美國大選暴力、以哈衝突、俄烏戰爭等並列。

中共掃描：日本1月4日發現大陸東部戰區海軍駐浙江舟山定海第3驅逐艦支隊所屬俄製現代級956E型驅逐艦杭州號/136、054A型護衛艦南通號/533，3日由東海經日本奄美大島北部海域進入西太平洋。

1至5日連日大陸探空氣球，頻密在台灣西部與越過本島上空，我國防部稱主要目的是以灰色地帶襲擾。

我海巡署1月2日發現大陸民間「寧海拖5001」及「遠辰」2艘拖船，拖帶1工作平台北上台灣東部海域；期間一度抵進我3海里避風，遭我驅離。

連日在台灣周邊海空域活動之共艦平均約2艘、共機在4至13架，其中台灣西南空域有空警500預警機、運-8空中載台研製的反潛機與技術偵察機等少數特種軍機、無偵-7高空無人偵察機；另台灣海峽中線北段偶有戰機活動，台灣當面海峽中暫無共機活動與越線挑釁。

圖／獨家報導編輯部製圖
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台海安全分析：警示燈號黃燈。共軍海空兵力僅少數在台灣周邊海空域活動，若無新事態，應可視為共軍無意在台灣總統大選升高軍事壓力。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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