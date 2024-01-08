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食不厭精、膾不厭細、但厭俗！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
韓熙載夜宴圖中的琵琶，五代南唐顧閎中畫作之宋摹本局部。 圖／故宮博物院藏
韓熙載夜宴圖中的琵琶，五代南唐顧閎中畫作之宋摹本局部。 圖／故宮博物院藏

【文．梁幼祥】

我的碩士論文《滿漢全席的政治文化研究：融合的觀點》，副標《探討中國古代飲宴籌設與政治目的》。

許多文章討論滿漢全席、探討的只是吃食的誇張內容、奢華浮誇的表面，卻嚴重忽略了清廷從「千叟宴」的舉辦到民間的「滿漢全席」背後的政治目的！

我常省思、當別人給我冠上美食家、或食神的虛名封號之餘、我還能真正實打實地為中華飲食文化⋯做些什麼？

中國的歷史太久遠，每一世代的故事背景不同，文化理論的宗別太多。但不論多麽複雜，人文氣質總隨應著繁榮而提升，尤其是「吃」這宗與生活息息相關的學問。

在學術的各個門類中，“吃”常被列爲「小道」。可是打從有人類開始，生命的延續、就與吃脫不了關係。而咱們中華民族吃的派系多、門道多、花樣多，自然學問也多。

這些年，大陸的社會富裕了，好像拾回了盛唐年間的繁華風采。其實二十年前的臺灣也是如此，宴客時沒有“鮑”、“參”、“燕”、“翅”就稱不上是「體面」的席。有錢人像暴發戶一樣，用奢靡鋪張的吃和撒鈔票來堆砌自己的富裕和地位。而他們吃的那些玩意兒，是真正的美味嗎？

曹雪芹於悼紅軒中題有一絕：

滿紙荒唐言，一把辛酸淚！

都云作者癡，誰解其中味？

一本紅樓，累得多少專家在書中癡夢、在文裏尋味。像《紅樓夢》一樣，許多小說多少都點出了有品的富貴人家在“吃”這小道上追求是「精」，而非敲金撒銀的「俗」。

南唐顧閎中韓熙載夜宴圖 （局部）。 圖／故宮博物院
南唐顧閎中韓熙載夜宴圖 （局部）。 圖／故宮博物院

《紅》書中的茄鯗、雞髓筍、糟鵝掌、火腿肘子……放眼望去，都是在取材選料上做學問、醃烹燜燉中下功夫，與奢靡貴氣談不上直接的關係。十年前我到上海的許多館子，都有鮑翅席，每家的口感都幾乎一樣。細問之後，原來餐廳自己不會做，而把鮑、翅外包給中央廚房的食品公司來做。做餐廳的已沒有自己的品味，來消費的客人只要「貴」就好，亦不解其中之真美！試問，食趣何在？

運用本身的思維及烹調的工底，藉由食材的媒介，設計出一瞬間的皿中藝術，才算得形而上的佳肴珍饌。奢靡的食風可能助長一時的餐飲經濟，卻糟蹋了咱們中國人上千年的歷史文化。富貴來臨，誰解其中味。孔老夫子說：食不厭精。我加句：但厭俗啊。

許多外國朋友都在關注中國這顆經濟起飛的閃亮之星，對這片土地以及其上的一切都感陌生而好奇。反觀諸己，我們的許多同胞對咱們自己也是陌生和無知的啊。

中國的歷史太久遠，每一世代的故事背景不同，價值觀也不同，文化理論的宗別太多。然而不論多麽複雜，人文氣質應隨繁榮而提升，尤其是“吃”這宗與生活息息相關的學問。

也許因爲歷史的關係，我對日本總有些情結。但每當我看到日本人5唐朝學去的茶經演化成如今的「茶道」。

從廟宇禪寺的小食、演化成如今的「懷石」之風，無一不令人敬佩。終究一個道理～他們一直以來，宗乎於「禮」還有一個「節」

咱們老祖宗的“禮教”遠在三千年前的周代就制定了，而且那一大套理論還是從“吃”而來的。《禮記·禮運》說“夫禮之初，始諸飲食。”《中庸》又說：“人莫不飲食也，三世長者知服食。”意指吃穿的學問要三代有德行的長者來教才能學會。如今傳媒發達，不必三代便可懂得吃穿了。

歷史上的滿漢全席有許多話題。 示意圖／翻攝自百度百科
歷史上的滿漢全席有許多話題。 示意圖／翻攝自百度百科

人之大欲，食、色、性也。「追求美食」理所當然，但別忽略了吃要規範在一個「禮」字上。「奢靡顯富」只是更凸顯了自我的不足、彌補了自卑、卻遮掩不了自己的粗俗！

我說的這個「禮」講的不僅是規矩，還是一種文化。讓我們食出真味，讓那些還在摸索中國文明的老外知道，我們的美食不僅深具文明，而且是一個真正「富而好禮」的民族。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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