靜語高聲／選民健忘症 有藥醫嗎？

【文．楊靜宇】

一直以來藉由電台發聲，現在借獨家報導一隅「靜語高聲」，幫老百姓出口怨氣。跑了多年的地方基層，從鄰里居民言談之中發現：原來台灣選民容易罹患健忘症，這絕對是真的，從這次總統立委大選上，顯而易見！

遠的不說，一般升斗小民是否還記得：Covid 19疫情因3+11造成破口大爆發之際，全國人民殷殷期盼接種疫苗尋求保護…反觀政府卻以發展高端疫苗為由而技術性阻擋進口疫苗解決燃眉之急，造成國內數百人死亡，事後對於防疫破口、人民死亡、高端疫苗採購保密…等政治責任與疑點，執政黨對外界的質疑均以立法院多數優勢強力通過，陳時中要嘛敷衍，要嘛拗不過就存封30年！選民們，忘了嗎？現在有高端董事會討論價格的過程錄音檔流出，副總統賴清德贊成公開封存的採購檔案，當初民進黨立委拚命阻攔，現在大概傻眼了，可是賴清德的民調沒有掉下來，選民健忘症發作了嗎？

近一點的，農委會（農業部）缺蛋的問題，更是天怒人怨，基本的禽流感防疫與雞蛋市場機制都處理不好，進而造成空前的缺蛋危機，投機的官商見獵心喜勾結之下，竟然可以委由資本額區區50萬的休業的「超思公司」去承包數億元的進口巴西蛋業務，簡直「超級匪夷所思」，其間的價差、違法換標籤、過期蛋銷毀…等問題層出不窮，執政黨只以拔除農業部長、中央畜產會董事長、畜牧處長輕輕帶過，船過水無痕。莫非也是選民健忘症犯了？

其他像是光電案、煤渣案更是罄竹難書，族繁不及備載…民進黨政府種種失德失能的執政，造成民調上高達60%的國人贊成政黨輪替！但是觀察最近民調結果，並不能如實反映60%的民意。即便是身為民進黨總統候選人的副總統賴清德，萬里老家「賴皮寮」違建爭議延燒多日，違法改建的「賴皮寮」依然賴皮不拆，而侯友宜夫人合法出租學生的「凱旋苑」反遭親綠網軍霸凌被迫捐作公益。賴清德民調依然挺在綠營35%的鐵票防線，令人不勝噓唏。這些狗屁倒灶的事，選民當真健忘了？！

我的母校台灣大學最近有一件值得慶賀的事，台大獸醫專業學院與劍橋大學及英國畜犬協會達成合作，明年1月起在台實施「短吻犬呼吸功能分級計畫」（RFG Scheme），並簽發正式評估分級證書。目前已有10餘個國家參與，台灣為亞洲首個加入計畫的國家，並由劉乃潔擔任首席評估獸醫師。

RFG計畫係針對巴哥犬、法國鬥牛犬、英國鬥牛犬等短吻犬，因極端的繁殖表型易患呼吸道疾病的研究計畫，台灣獸醫師專業享譽國際，能成為亞洲第一個加入該計畫的國家，我身為系友、長期服務獸醫師公會多年與有榮焉。

談到「國家」，2023年10月我身為台北市獸醫師公會副理事長和理事長楊孝柏前往印度孟買承接「2026 FASAVA Conference」在台灣舉辦，這是繼2023年4月中華民國獸醫師公會全國聯合會舉辦第38屆世界獸醫師大會（WVAC）後的重要國際性活動，也是繼2015年亞洲小動物獸醫師大會（FASAVA）後，台灣再次舉辦國際性獸醫師的盛會。

圖／獨家報導主筆室

在獸醫師領域，「中華民國」在國際上一直很有影響力和地位，我想向民進黨和賴清德副總統表達：無論是「中華民國」或「中華民國憲法」都不是「災難」，我們爭氣一點、有骨氣一點，努力做好外交，不要滿腦子做政治鬥爭、噴政治口水，那只是虛耗台灣的能量原地踏步，更重要的是：選民健忘症不能再犯，不然有藥也醫不好。

（作者為前台北市議員、獸醫師公會全國聯合會副理事長、台北市政府動保委員、news98 電台主持人、淡江大學兩岸金融研究中心國際事務組召集人）

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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