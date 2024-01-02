德波波五國世界遺產巡禮

【文．楊正寬】

所謂德波波五國，就是指德國(Deutschland)、波蘭(Poland)及波羅地海(Baltic)三小國的立陶宛(Lithuania)、拉脫維亞(Latvia)、愛沙尼亞(Estonia)，這也是民國112年8月22日至10月31日我花了71天時間針對這五個被聯合國教科文組織(UNESCO)登記為世界遺產，而進行主題巡禮的國家。只因行旅倥傯，除了利用行程空檔，及時寫了少數幾篇旅遊心得，已經在獨家報導「觀國之光」專欄分享外，其他雖有的已經動筆起草、有的還在構思醞釀、有的尚缺臨門一腳的最後潤稿，以致都還沒能夠竟篇發表。

現在就比照我之前在完成北歐四國(丹麥、瑞典、挪威、芬蘭)、東歐五國(奧地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克、波蘭)及雙牙(西班牙、葡萄牙)旅遊回來一樣，唯恐日後遺忘，因此都會先整理總結，妥為交代行程，留下紀錄，作為我個人的旅遊檔案，或許這就是「文獻人的旅遊觀」吧？

只不過歲月不饒人，回國後邊看著照片很努力回憶，邊整理記錄，雖然相片右下端有特別設定顯現拍照時間，但是有些地名、建築物名稱或事件，照片還是不會清楚告訴你，尤其年紀大了，瀕臨失智邊緣，面對龐大照片檔，整理起來，功力確實還是有點捉襟見絀之感。

以下就是我勉為其難地以「凡走過必留下痕跡」的心情，附上路線圖，忠實扼要地將這趟德波波五國世界文化遺產巡禮所有到訪國家、城市及景點，要跟大家報告的「到訪時、地清單」，當然也是為了自己日後若想反芻，寫點旅遊心得時恐有不時之需，方便查考之用。

一、德國(Deutschland)(一)

8月22日23:35從桃園國際機場搭阿聯酋航空A380，清晨四點左右到杜拜(Dubai)國際機場轉機。

8月23日杜拜04:20轉飛德國，13:15抵達法蘭克福(Frankfurt)。

德國世界文化遺產巡禮路線圖。 圖／楊正寬

8月24日法蘭克福： 走訪羅馬廣場老城區、欣賞美因河晚霞、遇見德國人聲援烏克蘭大遊行。

8月25日法蘭克福： 參觀哥德故居（Goethe Haus）、歷史博物館，旅遊服務中心、體驗美因河老鐵橋。

8月26日法蘭克福： 經過美因河Untermainbrucke橋，到對岸參觀世界文化博物館、聖經之家體驗館、應用藝術博物館、德國電影博物館、傳播博物館、猶太博物館。

8月27日法蘭克福到波昂(Bonn)，參訪波昂大教堂及教堂外廣場貝多芬銅像、中央郵局古建築、萊茵河畔夜遊。

8月28日波昂： 參觀貝多芬故居 (Beethoven House) 及紀念館、德意志聯邦共和國歷史博物館，沿萊茵河過Kennedy Bridge到對岸教堂及市區。

8月29日波昂到科隆(Koln)，先參觀波昂大學後，搭火車到科隆，參訪1996年登錄世界文化遺產的科隆大教堂、羅馬日爾曼博物館（Romisch-Germanisches）及路得維希美術館（Museum Ludwig）、走霍亨索倫鐵橋。

8月30日科隆： 上午到埃森(Essen)，參訪2001年登錄世界文化遺產的關稅同盟煤礦工業建築群(Zollverein)及弗科望博物館(Museum Folkwang)；下午參訪1978年登錄世界文化遺產的亞琛大教堂(Dom)。

8月31日科隆： 參訪1984年登錄世界文化遺產的布呂爾（Bruhl）奧古斯都堡宮殿(Schloss Augustusburg)。

9月1日科隆搭10：21火車到漢諾威(Hannover)，因火車故障，延誤到16：05才到漢諾威總站，入住旅館後，市區漫步。

9月2日漢諾威 ：上午參訪1995年登錄世界文化遺產的希爾德斯海姆(Hildesheim)大教堂與聖米歇爾教堂；下午參訪1992年登錄世界文化遺產的戈斯拉爾(Goslar)舊城區與拉默爾斯貝格(Rammelsberger)舊礦山(年登錄)。

9月3日漢諾威： 萊訥河畔漢諾威舊城區的新市政廳、Kestner博物館、漢諾威大學、舊市政廳古建築、地下商場。

9月4日漢諾威到不來梅(Bremen)，參訪海外博物館（Obersee Museum）後，沿奧伯恩大街、澤格（Sogestr）大街到聖彼得大教堂及市集廣場，拜訪2004年登錄為世界文化遺產的不來梅市政廳及羅蘭雕像。

9月5日不來梅： 參訪2009年登錄世界自然遺產的不萊梅港瓦登海（Wattenmeer）。

9月6日不來梅到漢堡(Hamburg)，參訪漢堡2015年登錄世界文化遺產的倉庫街( Speicherstadt)及智利大樓（Chilehaus），以及運河畔一處超過100年以上歷史的美麗紅磚倉庫建築群、聖雅各教堂及聖彼得教堂。

9月7日漢堡到呂貝克（Lubeck），上午參訪1987年登錄世界文化遺產的漢薩同盟城市呂貝克（Lubeck）舊城區；下午參訪2002年登錄世界文化遺產的維斯瑪（Wismar）與斯特拉爾松(Stralsund) 舊城區，完成一日雙遺產之旅。

9月8日呂貝克到柏林(Berlin)，呂貝克搭12：03的 ICE到柏林才14：45。入住Premier Inn後，夜遊布蘭登堡及柏林市區。

9月9日柏林： 參訪1990年登錄世界文化遺產的波茨坦(Posdam) 新宮（Neues Palais），又稱無憂宮(Schloss Sanssouci)的法式建築及其庭園。目前作為博物館，開放參觀，但西側陪宮供波茨坦大學部分院系和行政部門之用。

9月10日柏林： 參訪1945年7月17日至8月2日美國杜魯門總統、英國邱吉爾首相及蘇聯史達林三巨頭在波茨坦塞琪琳霍夫宮(Schloss Cecilienfof)會議及會後決議二戰末期希特勒投降後如何處理德國問題而簽署〈波茨坦宣言〉所保留的歷史場景。

9月11日柏林： 參訪柏林的歷史性景點「柏林圍牆博物館」，以及戶外「柏林圍牆紀錄中心」。

波蘭與波羅的海三小國世界文化遺產巡禮路線圖。 圖／楊正寬

二、波蘭(Poland)(一)

9月12日從德國柏林搭跨國客運Fliz Bus到波蘭的波茲南(Poznan)，參訪舊城區廣場，波滋南國家博物館、圖書館。

9月13日波茲南： 參訪波茲南皇家城堡與舊城牆。

9月14日波茲南到托倫（Torun），參訪托倫1997年登錄世界文化遺產中世紀城鎮的舊城區廣場及托倫老街，是一個很有故事的古城。。

9月15日托倫：繼續參訪托倫的堡壘博物館、聖母瑪利亞教堂、舊市政廳、哥白尼紀念碑、鐘門、哥白尼故居、條頓城堡、聖靈教堂、斜樓、椽子雕像等。

9月16日托倫到格但斯克(Gdansk)，從黃金門進去，走訪熱鬧的長市集街、黃金噴泉、綠門、市政廳、亞瑟宮等老城景點。

9月17日格但斯克：參訪曾為德意志條頓騎士團 (Teutonic Order）總部，1997年登錄為世界文化遺產的馬爾堡（Marienburg）城堡，也是歐洲最大的紅磚構造建築物。

9月18日格但斯克： 拜訪波蘭最北城市格丁尼亞(Gdynia)，體驗長達511.5m，其中有458m在格但斯克海灣上的歐洲最長木棧橋，也是波羅的海東南邊重要地標的索波特木棧橋(Sopot Molo)。

三、立陶宛(Lithuania)(一)

9月19日從波蘭格但斯克經華沙(Warsaw)到立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)，參訪1994年登錄世界文化遺產的維爾紐斯歷史中心，夜遊古城。

9月20日維爾紐斯： 繼續參訪維爾紐舊城中的宮殿(包括總統府、斯盧什科宮、拉齊維烏宮、泰澤恩豪茲宮、格迪米納斯塔、大公宮)、宗教建築(包括聖安妮教堂、維爾紐斯主教座堂、聖尼各老教堂、諸聖堂、三十字架、黎明門、聖母主教座堂、道明會聖神堂、聖加西祿教堂、聖彌額爾教堂、聖腓力聖雅各教堂、聖弗朗西斯和聖伯納德教堂、聖三一修道院、東正教聖靈教堂、聖尼古拉東正教堂、聖帕拉斯克娃教堂，以及其他著名景點(包括簽字樓、立陶宛國家博物館 、立陶宛國家劇院、維爾紐斯城牆部分、維爾紐斯市政廳、維爾紐斯大學、維爾紐斯耶穌會中學)。

9月21日維爾紐斯： 參訪立陶宛西元1997年宣布獨立，擁有自己政府、貨幣、國歌和憲法的國中國—對岸共和國(Republic of Užupis)、維爾尼亞河右岸三十字架、格迪米納塔（Gedimino pilies bokštas）、 聖約翰教堂、簽署樓及市政廳。

四、拉脫維亞(Latvia)

9月22日從維爾紐斯到拉脫維亞首都里加(Riga)，參訪1997年登錄世界文化遺產的里加歷史中心，舊城區完整保留中古世紀哥德、文藝復興、巴洛克式建築，以及19世紀新藝術與木造建築，讓整個里加幾乎是建築藝術博物館，也是立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞三個波羅的海（Baltic states）國家中最大的一個城市。

9月23日里加： 繼續走訪市政廣場、市政廳、羅蘭雕像、聖彼得大教堂、中央市場、Riga Spikeri、Turgeneva 17、里加文化中心、交通運輸部、拉脫維亞科學院、耶穌誕生東正教會、拉脫維亞大學、彩色噴泉、拉脫維亞獨立戰爭紀念碑（自由紀念碑）、Laima時鐘等景點。

9月24日里加： 繼續走訪里加的火藥塔(戰爭武器博物館)、貓之屋(Cat House)、旁觀12：00自由紀念碑衛兵交接儀式、Laima時鐘、地方議會、新拜占庭式的東正教主教座堂、國立拉脫維亞美術館，穿過瑞典門（Zviedru vārti）走訪聖雅各伯主教座堂及里加三兄弟（Trīs brāļi）古老民居，夜遊道加瓦（Daugava）河散步。

五、愛沙尼亞(Estonia)

9月25日從拉脫維亞首都里加到愛沙尼亞首都塔林（Talinn），參訪1997年登錄世界文化遺產的塔林舊城，也是歐洲保存最完整中世紀堅實的歷史城牆與石造建築。

9月26日塔林：走訪隔著波羅的海與赫爾辛基相對的塔林港、市政廳及廣場。

9月27日塔林：舊市政廳、百年藥局、愛沙尼亞國會、塔林聖母主教座堂、聖尼古拉教堂、占領博物館（花9歐元參觀）、皮克（Pikk）長街、聖靈教堂、聖歐拉夫教堂、大海岸城門、短腿街、堡壘隧道、丹麥國王庭院、圖姆皮Toompea城堡（國會的）、亞歷山大涅夫斯基大教堂（19世紀東正教穹頂）、聖母瑪利亞大教堂（圓頂教堂）。

9月28日從塔林到帕努(Parnu)，參訪市政廳、聖凱薩琳教堂、如特莉（Ruutli）街及庫寧格（Kuninga）街、聖伊莉莎白教堂，以及漢薩小棧、Trahter Postipoiss （原是1834年俄羅斯肉舖著）飯店。

9月29日從帕努到考那斯（Kaunus），參訪考那斯石頭城堡(Kaunas Pilis)，總統府、市政廳、聖麥可大天使教堂、基督復活紀念堂。

六、立陶宛(二)

9月30日 考那斯到修雷(Siauliai)，參訪修雷北方12公里的中世紀十字架山(Hill of Crosses)。

10月1日考那斯： 走訪City fountain、National Kaunas Drama Theater、中央郵局、聖格特魯德教堂（外面磚造哥德式，內面精美巴洛克式）、Vilijampolės tiltas（橋）、考納斯主教座堂、雷神之屋。

七、波蘭(Poland)(二)

10月2日繼續參訪考那斯惡魔博物館、粉紅大象、軍事博物館、步行街city fountain 池、今年被UNESCO登錄為世界文化遺產的獨立法案簽署大樓、西蒙多坎橋（Sisvantinispescu tilitas）， 尼穆納島。搭跨國Flixbus夜車Bus，8小時13分，712.8公里，翌晨5點到克拉科夫。

10月3日克拉克夫(Krakow)： 參訪克拉克夫歷史中心(Krakow Historic Centre)世界文化遺產，依序走訪克拉科夫甕城、芙洛理安城門、聖瑪麗教堂、紡織會堂（中央市場）、市政廳鐘樓、聖阿達爾伯特教堂、瓦維爾山丘、瓦維爾皇家教堂及瓦維爾皇家城堡，在城堡上鳥瞰維斯瓦河。

10月4日克拉克夫(Krakow)： 參訪奧斯威辛集中營(Oswieeim Auschwitz)世界文化遺產，也是第二次世界大戰期間的德國納粹集中營。

10月5日克拉克夫(Krakow)：走訪展現13到19世紀歐洲採礦技術，綿延數百公里的的維利奇卡（Wieliczka）及博赫尼亞鹽礦世界文化遺產。

10月6日從克拉科夫到波蘭第三大城羅茲(Lodz)，走訪南北全長約四公里，全球最長的商業街皮奧積高華斯卡街（Piotrkowska Street）。

10月7日從羅茲到波蘭第四大城弗羅次瓦夫（Wrocław），入住弗羅茨瓦夫火車總站（Wrocław Główny）前的Sofia旅館，該站於1857年10月12日啟用。

10月8日弗羅次瓦夫（Wrocław）： 參訪2006年被登錄世界文化遺產百年廳（Centennial Hall），是1911到1913年為紀念抵抗拿破崙一世入侵的萊比錫戰役100周年而建。

10月9日 走訪弗羅次瓦夫老城區市政廳、中央市集廣場、Sand Bridge、奧得河、University of Wroclaw及Bridge of Penitents教堂等景點。

八、德國(二)

10月10日[17]從波蘭弗羅次瓦夫搭FlixBus跨國客運到德國德勒斯登(Dresden)。

10月11日德勒斯登： 走訪德勒斯登天主教宮廷教堂、聖母教堂、參觀交通博物館、藝術學院、德勒斯登王宮、易北河畔的呂布爾陽台、奧古斯都銅像、130餘米王侯列隊圖牆、茨溫格爾王宮。

10月12日從德勒斯登到來比錫(Leipzig)，走訪來比錫老城區尼古拉教堂、新、舊市政廳、舊証券交易所。

10月13日來比錫： 到威瑪(Weimar) 走訪1998年登錄世界文化遺產的威瑪古典主義之都，以及1996年登錄世界文化遺產的包浩斯現代建築群。

10月14日從來比錫到德紹(Dessau)，走訪1996年登錄世界文化遺產的包浩斯現代建築群、包浩斯德紹博物館及德紹的市政廳、教堂、市集廣場、德紹安哈特劇院。

10月15日德紹：到路德城維滕貝格（Lutherstadt Wittenberg），走訪1996年登錄世界文化遺產的維滕堡（Wittenberg）與愛斯萊本的錄德紀念地，包括16世紀歐洲宗教改革起點的路德樓、梅蘭希通樓、市教堂、王宮教堂等。

10月16日德紹：到德紹東方18公里，於2000年登錄世界文化遺產沃爾科次(Worlitzer)的園林王國。

10月17日從德紹到馬德堡(Magdeburg)，走訪德國最早歌德式建造的馬德堡大教堂、色彩繽紛由奧地利的漢德瓦薩(百水先生Hundertwasser)作品建築，易北河上918公尺長，立體交叉的歐洲最大馬德堡水橋。

10月18日從馬德堡到奎德林堡（Quedlinburg），走訪1994年登錄世界文化遺產舊城區的市政廳、市政廣場、歐洲最大片木造古屋、城堡山、聖尼古拉教堂、老火車站、第一位德國女醫學博士之家。

10月19日從奎德林堡到哥廷根（Göttingen），走訪哥廷根七君子廣場，由義大利藝術家 Floriano Bodini（1933–2005）以青銅雕塑的哥廷根七君子紀念碑（Göttinger Sieben）。

10月20日哥廷根（Göttingen）： 走訪老城區2014年登錄世界文化遺產的卡洛林王朝西面塔堂與城市聚落，包括市立博物館、聖雅各教堂、舊市政廳、市集廣場、聖約翰教堂、尼古拉教堂及俾斯麥（鐵血宰相）故居。

10月21日哥廷根： 到德國北萊茵威斯伐倫，參訪2014年登錄世界文化遺產的科維修道院（Fürstabtei Corvey）及本篤會教堂。

10月22日從哥廷根到卡塞爾(Kassel)，參訪《格林童話》（Grimms Märchen）格林兄弟童話之路的重鎮。為了追尋格林兄弟童話之路，先參觀市政廳後方的格林兄弟博物館，承館務人員指引，來到格林兄弟銅像致敬。

10月23日卡塞爾： 到2013年登錄世界文化遺產的卡塞爾威廉高地公園(Kassel-Wilhelmshöhe)，包括巨人宮(Riesenschloss)、海克力斯雕像(Herkules-Statue)、威廉宮(Schloss Wilhelmshöhe)、獅子堡(Löwenburg)等景點。

10月24日卡塞爾：到漢明登(Hann Munden) 市中心老城區，參觀擁有574棟壯觀木頭屋，也是德國數量最多，保存最好又集結的木頭屋建築群；以及走訪一位不但真有其人也真有其事，名叫埃森巴特(Dr. Eisenbart,1661～1727)的「鐵鬍子醫生」；14至15世紀的哥德式聖布拉修斯路德會教堂（St.-Blasius-Kirche）；充滿童話趣味，威悉文藝復興的市政廳( Weser Renaissance Rathaus)。

10月25日從卡塞爾回到這趟旅程的起點—法蘭克福（Frankfurt）。

10月26日法蘭克福： 沿著美茵（Main）河畔漫步去法蘭克福市中心，享受濛濛細雨中美茵河的「美茵之美」。

10月27日法蘭克福：老市區慢遊。

10月28日法蘭克福： 上午到哈瑙(Hanau)走訪格林兄弟出生地，先參觀舊市政廳，再到前方豎立的格林兄弟兩人的雕像；下午本想去美因茲 (Mainz)，參觀德國三大教堂之一，羅馬式建築風格的美因茲大教堂但因天雨作罷。

10月29日法蘭克福： 整理旅遊資料及行李。

10月30日到法蘭克福機場搭14：30阿聯酋航空（Emirate)到杜拜航班。

10月31日清晨2：45到杜拜(Dubai)；3：40登機，在飛機上又轉換日線，在下午15：35安抵桃園國際機場。

以上是這次我從8月22日至10月31日共71天旅程，扣除前後四天航程的67天中，以「世界遺產」為主題的「到訪時、地清單」，總計五國參訪了29處世界遺產，除了德國不來梅港的世界自然遺產外，其餘28處都是世界文化遺產。根據聯合國教科文組織(UNESCO)檔案顯示，德波波五國共有62處世界遺產。雖然我覺得是已經馬不停蹄，很努力拜訪了，卻還有33處尚未走訪，尤其沒能到訪的德國南部，顯然以後還要再找時間，加把勁去走訪。

總之，無論走訪成果如何，接下來的我就是要趕緊把握時間，用老牛反芻的行動，以補修外國史地的心情，撰寫「世界遺產主題」系列的旅遊心得，真正落實「凡走過必留下痕跡」的心願，方乃當務之急事也。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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