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大陸讓利與制裁 台灣基層「無感」非好事

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．張鈞凱】

中國大陸先是宣布認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，緊接著於12月20日拿ECFA早收清單中的12項石化產品做為祭旗，將於明年元旦起中止關稅減讓。很明顯的，大陸祭出比例不對稱的「貿易報復」，是要對台灣提出警告，敦促兩岸關係應該回倒以「九二共識」為基礎的談判桌上來。

北京出手至今，除了石化業者憂心忡忡之外，台灣社會普遍「無感」，抱持一種事不關己的態度。相對於此，兩岸自2010年簽署ECFA以來，大陸單方面「惠台讓利」，據台灣海關統計估算，累積減免關稅金額將近99億美元，台灣獲益約為大陸的9倍之多。然而，此項「惠台紅利」，台灣普羅大眾多半亦為「無感」。

從客觀角度來看，就算民進黨政府宣稱乃「中國依賴台灣」，但其執政近八年，仍不願切斷ECFA這個「糖衣毒藥」，而且2022年台灣對大陸貿易順差還高達1565億美元，說明了大陸對台「讓利」，台灣確實是得益的一方。此外，據筆者對產業界人士的訪問，絕大多數都認為倘若台灣失去ECFA，長期來說勢必重創台灣經濟發展。

問題在於，牽動台灣經濟的ECFA存續與否，為何台灣社會卻對此「不痛不癢」？就像大陸海關總署自2022年8月宣布暫停台灣柑橘進口，至今超過一年，日前有媒體同業想了解該禁令對第一線農民帶來多少衝擊，可是到苗栗、台中產地走訪一圈，採訪到的農民都說「沒影響」、「不清楚」，關鍵原因在於他們採收到的水果都交給中盤商處理，因此處於產銷鏈最底層的農民，反而難以感知到兩岸關係冷暖之差。

台灣社會之所以感受不到大陸的糖果與鞭子，追根究柢問題出在台灣的資本主義體質，再分配的機制失能又失靈。尤其是新自由主義帶來的弊病，資本所得過度，但勞動所得不足，從而造成了貧富差距不斷擴大。這也是為什麼民進黨政府不斷聲稱台灣經濟成長屢創新高，可是一般百姓只能發出「對不起，是我拉低平均」的諷刺與感嘆。

因此，大陸「惠台讓利」，好處都讓資本家賺走了；而大陸「貿易報復」，工商團體便隨之急跳腳，呼籲執政黨應該儘速與大陸談判溝通。真正「有感」的只存在於「兩岸買辦」，國民黨執政的時候被貼上「買辦」的貼籤，並非毫無道理，然而只要台灣資本主義分配機制未得到改善，不管再如何政黨輪替，「兩岸買辦」只不過是換人來做，基層社會根本無法雨露均霑。

政治人物們做為既得利益結構的成員，自然不會忤逆如此遊戲規則，只會老生常談「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，要「分散風險」云云。他們沒說出來的是，就算台灣真的能開拓到其他地區市場，「買辦」依舊是經濟紅利的最大贏家；更何況以兩岸產業關係緊密程度而言，台灣這顆雞蛋還真的脫離不了大陸這個籃子。

著有《21世紀資本論》的經濟學家皮凱提（Thomas Piketty），之所以受到學界甚至政界矚目，原因便是他專研經濟不平等問題，從而提出了參與式社會主義的分配機制改革方案。如何將分配機制更為趨向於民主平等，已成為了西方政經學界的重點研究之一。換言之，不應該只有「政治民主」，「經濟民主」更應該是未來人類社會的共識與目標。

圖／獨家報導主筆室製圖
圖／獨家報導主筆室製圖

中國大陸同樣有著屬於自身脈絡的改革方案。改革開放走了「讓一部分人先富起來」的第一步，但帶來了財富差距與區域發展不均的問題，從而歷屆政府提出了扶貧、脫貧政策，從「全面小康」邁向「共同富裕」，並強調「高質量發展」，亦即重視分配公平性。台灣不解「共同富裕」背後的意義，往往不自覺站在資本中心主義，將其誤解為「追殺資本家」。

回過頭來看台灣，對大陸經貿「讓利」與「制裁」均「無感」，恰恰暴露了台灣資本主義體制的分配機制出了問題，而政府在資本主導的結構之中起不了作用，甚至無法承擔起代表人民利益的責任與角色。兩岸關係又是台灣的生命線，卻在政黨利益的綁架下，走上了一條「經濟靠陸」、「政治抗中」的相悖之路，正是台灣治理危機之所在。

資本主導的分配機制陳舊落後又不公，政治精力則被美國的「脫鉤」思路牽著鼻子走，資源全部用在了兩岸對抗，當然無法改變台灣畸形的社會矛盾，而且只會不斷尖銳化。中國大陸的ECFA示警，不只表示兩岸關係亮起了紅燈，也映照出台灣政經體制早已危機四伏。

（作者為《香港01》駐台灣首席記者，廣州暨南大學講座教授）

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本文授權自獨家報導，原文見此

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