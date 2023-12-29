國戰會論壇／釋放和平統一無望信號 賴清德麻煩大了！

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自賴清德臉書
圖／取自賴清德臉書

【文．張淯】

《德國之聲》（DW）12月26日刊登一則聳動的專訪標題〈賴清德發言人：台灣人已無法接受「和平統一」〉，瞬間讓台灣總統大選統獨議題炸鍋，DW記者不敢置信地再三向趙怡翔發言人確認「你的意思是沒有『和平統一』的可能性？」，趙怡翔堅定回覆「我100%不認為這是台灣人民可以接受的」。趙怡翔這個答案，肯定不是美中台所希望聽到的。

台灣官方和人民的立場比較容易理解，趙怡翔發言人說，100%不認為台灣人民可以接受「和平統一」，這個說法即使能代表賴清德的主張和立場，也是侵犯了現任蔡英文總統的國家安全、國防、外交、兩岸的權利，更何況2300萬人中，民進黨員佔比可有2%？遵守《中華民國憲法》現狀「統一前提」的法理，才是絕大多數台灣人民的願想。趙怡翔以少數獨派綁架全民想法，也不是民進黨《台灣前途決議文》黨綱所稱「台灣前途由2300萬人決定」，難怪連外媒記者都不敢置信。

中國大陸的立場也不難明白，中共無論哪個領導人主政，「和平統一」是底線，《反分裂國家法》明白載明中共選擇武統的三種情況中的第三項「和平統一的可能性完全喪失」。趙怡翔忘了賴清德口口聲聲澄清他是發生戰爭機率最低的候選人，那麼又為什麼硬是觸碰政治紅線，意圖引戰呢？

上個月「拜習會」中，習近平向拜登表明「停止武裝台灣、支持中國和平統一」，美軍新聞稿一度發表「美國希望看到以和平方式統一」，後經美國國務院定調「美國不採取立場」。國務院所持立場是戰略模糊，而非戰略清晰，美軍雖然事後刪除明確字眼，但是《台灣關係法》第二條第2項「基於台灣的前途將以和平方式決定」、反對「以非和平方式來決定台灣的前途」。趙怡翔擔任過駐美代表處政治組組長，擅自刪除「和平統一」選項，剔除戰略模糊的迴旋空間，可謂茲事體大。

《德國之聲》並非親中媒體，1999年李登輝總統發表「特殊的國與國關係」就是透過《德國之聲》披露，李登輝為此議爭取國際支持，還早早在幾個月前鋪陳人道捐款科索沃戰爭當事國3億美金，營造台灣大善人的國際形象。趙怡翔草率拋出「台灣人已無法接受『和平統一』」的這篇專訪，破壞蔡政府苦心經營「中華民國台灣」、「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」的戰略模糊空間，當然也挑戰了美國和中國大陸的政治紅線。

《德國之聲》的麻辣提問，總結就是「疑賴」！對賴清德台獨路線的靈魂拷問，包括三個部分：「我們看到賴副總統接受很多外媒訪問時，再次提到了「中華民國台灣」、延續蔡英文路線等等，我們可以解讀說，其實他可以說是宣示已經放棄正名、制憲跟建國了嗎？」、「所以也就是說，他是放棄正名、制憲和建國嗎？」、「如果要說賴清德沒有改變，熟悉賴清德政治歷程的人可能不會這樣認為，因為他過去不管是擔任國大代表，或者是台南市長和行政院長的時候，都可以聽到他提到『台獨』非常多次，但這個解釋其實有很多不同的變化」。

第二部分是，「最近我們看到美國學者投書——這3位知名的美國學者過去曾在美國國務院任職，或者現在是美國國務院中國協調辦公室的顧問——提到民進黨會不會凍結『台獨黨綱』。如果這已經不是一個議題了，為什麼還需要討論這件事？」、「如果賴清德贏得選舉，他應該考慮重新審視民進黨立法委員在2014年提出的…。」2014年是有這樣子的提案：「暫停1991年黨綱中『獨立』條款的提議，一個不具約束力且可逆的步驟，這將使任何維持現狀的口頭承諾更具份量和可信度。一如美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）所主張的那樣，這一步驟也可以成為漸進、互惠進程的一部分，以緩和緊張局勢並建立信任。」

第三部分是，「可是《中華民國憲法》裡面講的是有自由地區跟大陸地區，或者有時候在《兩岸人民關係條例》裡面，它其實是在講台灣地區跟大陸地區跟台灣，跟你剛才講到的這個前途決議文裡面提到，台灣就是一個主權獨立的國家，似乎這個文字是完全不一樣的。可是這是違背現實的吧？跟《中華民國憲法》就是不一樣，或是跟《兩岸人民關係條例》就是不一樣，因為它裡面包含了台灣地區跟大陸地區，所以這也是為什麼我常常在看這個選舉政治人物的攻防時候覺得很奇怪。比如說，我們看到賴副總統一直批評國民黨接受『一個中國』，可是在我們的中華民國憲法裡面，一個中國不就是一個中華民國？」

「但是賴清德自稱『務實的台獨工作者』，現在的副總統參選人蕭美琴又被北京列為『台獨頑劣份子』，被中國制裁，這看起來就是沒有談的可能性。3位美國學者也提到，對北京來說，戰爭風險提高的是他們（中國）看不到『和平統一』的可能性。就像你講的，不排除武力可能會有使用武力的方式。但北京還是提到，盡可能想要使用『和平統一』的手段，對於民進黨來講，這個選項，有沒有『和平統一』的可能性？」

專訪反覆提問美國三位重量級智庫學者葛來儀、白潔曦、柯慶生建議「賴清德若當選，凍結《台獨黨綱》之議」，趙怡翔只一味閃躲，卻未完成答卷，現在又冒出「台灣人已無法接受『和平統一』」的核彈級爭議，距離大選投票日只剩17天，賴清德避之唯恐不及的台獨路線，不僅美國「疑賴」陰魂不散，更是賴清德親身搭建的台獨爛尾樓，如何拆彈善後呢？

獨家報導集團董事長 張淯。 圖／獨家報導製圖
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本文授權自獨家報導，原文見此

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