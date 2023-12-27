台灣戰情室／驚！共軍對台主力戰機升級 殲16取代蘇30

獨家報導／陸文浩分析

國防部12月23日發布，共軍於台海中線並延伸至台灣西南空域，計有共機22架次進行聯合戰備警巡，並配合共艦7艘次聯訓。其中共軍殲-16戰機群首次現蹤於台灣海峽中線北段，顯證共軍已逐步替換俄製蘇愷-30戰機擔負此空域任務。更重要的是，日前外媒揭露殲-16戰機可掛載新型空對空霹靂-17導彈，射程可達400公里，引發國際高度關注。

我國防部於12月23日下午1330時起，發現共軍殲-10、殲-11、殲-16及運-8、空警-500等各型機出海活動，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。根據以往檢證共軍對美台外交、軍事合作等事項反應，此舉是為反應22日美國拜登政府同意新一波美對台軍售項目。

12月24日早上我國防部又稱，前一日計有共機22架次、共艦7艘次，在台灣周邊海空域活動；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次。此11架次，分別為殲-16戰機4架，在我馬祖以東並跨越台灣海峽中線北段往北短距飛行轉內地、殲-10戰機2架，由興化灣以東跨台灣海峽中線往北至福州轉內地、殲-11戰機2架，由興化灣以東跨台灣海峽中線往南至廈門轉往內地、運-8反潛機1架、偕同運-8遠干機1架在接近福建與廣東交界處東南往台灣西南空域飛行、空警-500機 1架，在我東沙島東北之台灣防空識別區西南。

前述各類型殲擊戰機編隊，進行台海中線北、中、南段跨海峽戰備空中巡弋與演練空中突擊等任務。另外反潛機與遠干機進行聯合海空目標監視及電子對抗演練，空警-500預警機，對前述戰機群和特種機型，進行海空目標引導打擊及戰術指揮任務。

其次，從以往觀察共軍空中兵力在台海中線北、中、南段、以及台灣西南等部署，殲轟-7戰機、俄製蘇愷-30戰機，以部署台灣海峽中線北段，我馬祖以東至浙江溫州以東至我釣魚台西北等空域為主。台灣海峽中線中段、南段部署，以殲-10、殲-11戰機居多、殲-16戰機次之。殲-16戰機主要以台灣西南、或甚與運油-20空中加油機、特種機型、或護衛轟-6戰略轟炸機群，經巴士海峽進入菲律賓海、西太平洋進行聯合空中打擊與模擬對海作戰任務。

此次，殲-16戰機現蹤空域，從台灣西南、台灣海峽南段、移至台灣海峽中線北段，實出乎意料之外。回顧，大陸相關媒體披露近5年，2017年春天共軍飛豹（殲轟-7）戰機已經正式停產……今年上半年大陸相關媒體又稱，上世紀90年代至本世紀初期，大陸自俄羅斯引進蘇愷（27、30）系列多功能戰機30年，俄製蘇愷戰機使得其空中兵力跨越超視距遠程攻擊，並藉俄羅斯技術轉移，仿製蘇愷-27戰機跨向國產殲-11戰機的研發。隨著大陸國產自製殲-10、殲-11等戰機的提升，以及多功能戰機殲-16目前已經生產350架以上等，並配備到各部隊。

圖／獨家報導主筆室製圖

早期殲11A、蘇27SK、蘇30MKK（中國空軍76架）、蘇30MK2（中國海航24架）等戰機，受限於航電系統老舊與俄製裝備進行改進，或者升級耗時耗費等情況。估計5年內，將面臨汰除或轉售方案。

由於，殲16戰機是在殲11B飛機基礎上改進研製的雙座、重型、多用途戰鬥機，作戰半徑超過1550公里，不加掛副油箱的情況下，最大航程可達到3900公里。最大載彈量高達12噸，作戰性能可進行制空作戰、對地對海攻擊、戰場感知及協同、電子對抗等能力，性能優於俄製蘇愷系列戰機。

再加上具有「A射B導」、射程可達400公里的空對空導彈的「霹靂-17」服役後，屆時殲-16戰機普遍部署於台灣海峽與台灣周邊空域、甚至浙東空域，將威脅我空防與縮短我預警時間，我軍需提早因應。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

蔡英文的2922個日子

第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

ESG是理想，也是商機

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】