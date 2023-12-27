台東大學爆發私闖宿舍？ 學生要校方給個說法

【文．汪晴雪】

台東大學宿舍日前爆出校方私闖宿舍，並在學生不在現場的情況下，擅自收走東西的事件，後續甚至在和學生會溝通後發的宿舍通報中強調，「為維護住宿環境衛生與品質，降低日後寢室返還爭議及扣繳保證金」等語，讓學生認為校方要他們禁聲，否則住宿權益及保證金將不保的疑慮。

根據台東大學爆料學生提供的資料顯示，10/31台東大學學務處生輔組發出一個公告，表示11/23將會針對學生宿舍寢室做期中檢查及衛生宣導，公告中並明白指出，如遇同學不在寢室內，宿委會幹部將依公務檢查所需進入寢室檢查，並請樓長轉達住宿生檢查狀況。爆料者表示，11/23校方也如期來做期中檢查及衛生宣導，但他並未在房內，校方在沒有徵求學生同意的情況就進入房中，甚至另名受害者還說，他的東西還被校方收走。

圖／爆料者提供

圖／爆料者提供

對此，爆料學生表示此舉已侵犯其隱私，並涉及刑法第306條第1項（無故侵入他人住宅罪）：「無故侵入他人住宅﹑建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑﹑拘役或三百元以下罰金。」，另外，民法第195條第1項（侵害人格權之損害賠償）也明白規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。」

圖／爆料者提供

爆料者表示，對此住宿生群情激憤，咸認為期中檢查及衛生宣導究竟檢查什麼？學生不在是要如何宣導？希望校方給個說法並且道歉，校方卻聲稱已在10/31公告查寢時間，且學校承租給學生的是床位並非房間，且住宿契約中的第八條承租人責任第四項明確規定「甲方得依需要派員進入宿舍寢室檢查居住狀況，乙方應配合進行」，故學校一切皆按規定行事並無不妥。並在12/14舉辦的期末宿大會中，當學生提出質疑時，直接打斷發言，並強行以鼓掌表決的方式散會。另外在12/15及12/18發出的通報及聲明，並未對該事件及住宿契約的規定有違律法感到不妥。

圖／爆料者提供

爆料學生質疑，宿舍公約裡還有一條重大違規的規定，「如果違反第九到第十三條，就會記點，外加不得申請宿舍一年」。另外校方和學生會溝通後發的宿舍通報中強調，「為維護住宿環境衛生與品質，降低日後寢室返還爭議及扣繳保證金」，爆料者認為此舉就是要讓學生心生畏懼，全面禁聲，學生害怕自己的權益受損，因此求助媒體，盼校方能修改惡法，嘉惠後續住宿生。

對此，台東大學秘書室陳韻如專員表示，跟學生打的住宿契約，有規定需要派員進入宿舍去做寢室檢查，以避免有不當的違禁品。她同時表示，11/23是由學生遴選出來訓練有素的宿委員幹部進房檢查，更在期末宿舍大會中與學生溝通，並對無人在場的宿舍貿然入內檢查，對不在場的學生致歉。然而對於同學東西被收走，她則表示不知情，而學生發言遭打斷，期末宿舍大會草草拍手結束也未回應，只說學生應直接與學校溝通，而非訴諸媒體。另外，針對「為維護住宿環境衛生與品質，降低日後寢室返還爭議及扣繳保證金」等讓學生心生畏懼的話語，並未有正面回應，只說學校有公告。

經查台東大學的學生宿舍管理辦法的第十四條為宿舍管理人員或輔導教官得會同宿委員幹部進入宿舍檢查，但以有正當理由為限。另外12.18的聲明稿表示為維持宿舍管理的初衷與原則，本校將積極與宿舍幹部及住宿生溝通，以精進相關檢查措施，未來會在寢室有住宿生在場並且同意的情況下進行，以維護住宿生權益。

台東大學同時聲明如下：

在大學住宿是群體生活的學習，亦是生活教育核心之一。宿舍生活融入學習與同儕交流，讓校園生活更加充實多彩。臺東大學宿舍委員會的主委、副主委、組長和樓長等皆以學生為主，經由正規流程遴選而出，並經培訓考核擔任其職。

本校以守護住宿生健康以及環境安全整潔為管理初衷，未免寢室藏有不當違禁品、及環境過度髒亂之疑慮，並依據本校知本學苑學生宿舍住宿契約第8條第3點「甲方得依需要派員進入宿舍寢室檢查居住狀況，乙方應配合進行」之內容，進行不定期的寢室檢查。

針對近日宿舍檢查爭議一案，本校於10月31日公告「11月23日1900-2100執行寢室期中檢查及衛生宣導」，於通告後也由各樓長轉達檢查通告。當日檢查由宿委幹部實施，惟檢查日後，有住宿生反映，部分寢室內無人卻仍有入內檢查，造成觀感不佳。本校即於12月14日期末宿舍大會中詳細說明，隨後12月15日發佈紙本通報於一二宿公佈欄、12月18日於宿舍網頁刊出聲明稿，再次重申維護宿舍相關規範與權益，也對當事人表示歉意。未來也將對宿舍幹部加強培訓，增強尊重個人隱私意識，維護住宿生權益。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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