快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

台中長億高中驚傳學生爬樹摔落 學校啟動安全輔導措施

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自長億高中官網
圖／取自長億高中官網

【文．汪晴雪】

台中長億高中引以為傲的探索冒險課程，日前驚傳因扣環位置扣錯，導致扣環斷裂，學生摔落地面，造成腳扭傷。所幸校方緊急將傷者送醫，經住院檢查一日後返家休息，目前已無大礙。對於後續的相關安全及輔導措施，校方也已提出相應方案，籲請學生及家長皆可放心。

台中長億高中大約在兩周前，學生在上探索冒險的攀樹項目，由於環位置扣錯，導致扣環斷裂，學生摔落地面，造成腳扭傷。對此，羅秘書表示，事發的當時，已於第一時間將傷者送往醫院救治並通知學生家長，而校長、主任、老師也都全程陪同，待住院檢查一天後便返家休息，後續看中醫調理，並至家中探望受傷學生。

羅秘書還說，事發後請老師先封鎖現場，並檢討設備的安全防護，在經過老師確認場地安全無虞之後，才再度開放該課程，並邀請家長將事情始末做說明報告，並對目擊摔落的學生也做心理輔導。對於扣環位置日後將會作更嚴格的檢視，並將斷裂的扣環淘汰，

羅秘書強調，攀樹課程是教育部認證的課程，長億高中奪得第一名，主要分為低空探索和高空探索，在通過低空索的，才可以進階到高空的探索，然後扣上扣環再滑下地面。據悉，長億高中學務主任張文耀創立的探索冒險教學團隊，全國共有1,000多位師長參加，主要希望藉由「探索冒險課程」讓學生「從體驗中學習與超越」，培養學生冒險心和行動力。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

蔡英文的2922個日子

第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

ESG是理想，也是商機

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

海虎為何海上進行高風險維修？ 背景因素恐是社會氛圍

為虎作悵何以安生？

第一金證ESG數據平台 上線

海軍：海虎艦人員遭遇瞬間湧浪 安全索扣環變形鬆脫落海

相關新聞

台灣戰情室／驚！共軍對台主力戰機升級 殲16取代蘇30

國防部12月23日發布，共軍於台海中線並延伸至台灣西南空域，計有共機22架次進行聯合戰備警巡，並配合共艦7艘次聯訓。其中共軍殲-16戰機群首次現蹤於台灣海峽中線北段，顯證共軍已逐步替換俄製蘇愷-30戰機擔負此空域任務。更重要的是，日前外媒揭露殲-16戰機可掛載新型空對空霹靂-17導彈，射程可達400公里，引發國際高度關注。

台東大學爆發私闖宿舍？ 學生要校方給個說法

台東大學宿舍日前爆出校方私闖宿舍，並在學生不在現場的情況下，擅自收走東西的事件，後續甚至在和學生會溝通後發的宿舍通報中強調，「為維護住宿環境衛生與品質，降低日後寢室返還爭議及扣繳保證金」等語，讓學生認為校方要他們禁聲，否則住宿權益及保證金將不保的疑慮。

台中長億高中驚傳學生爬樹摔落 學校啟動安全輔導措施

台中長億高中引以為傲的探索冒險課程，日前驚傳因扣環位置扣錯，導致扣環斷裂，學生摔落地面，造成腳扭傷。所幸校方緊急將傷者送醫，經住院檢查一日後返家休息，目前已無大礙。對於後續的相關安全及輔導措施，校方也已提出相應方案，籲請學生及家長皆可放心。

錢不夠用？有些候選人「窮得只剩下錢」

民進黨總統候選人賴清德日前在造勢場合談到萬里老家爭議時，說父親在礦坑中喪生「留下的只有貧窮」。而另一位民眾黨總統候選人柯文哲的夫人陳佩琪前陣子到台中出席女力翻轉的論壇時也提到：「常聽公婆說小時候那個年代大家生活都不好，但貧窮跟違建沒什麼關係」，柯文哲常講怎麼規定怎麼辦，跟小時候有多貧窮應該沒什麼關係，法律怎麼規定就怎麼辦，我們那個年代大家都是窮過來的。那麼，什麼才叫做真正的貧窮？

國戰會論壇／不預期衝突 兩岸需要軍事對話

國民黨副總統候選人趙少康拋出「派軍事觀察員到大陸看他沿海的軍事部署」的議題引起爭議。贊成者認為是個不錯的主意，反對者則認為荒謬、脫離現實，甚至有「習近平都被當成副手」的諷刺。

為虎作悵何以安生？

北宋·李昉《太平廣記》有一「為虎作倀」的故事，故事描述著一群被老虎吃掉的傢伙、明知道老虎的為惡、還一直幫著老虎危害其他的人！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。