台中長億高中驚傳學生爬樹摔落 學校啟動安全輔導措施
【文．汪晴雪】
台中長億高中引以為傲的探索冒險課程，日前驚傳因扣環位置扣錯，導致扣環斷裂，學生摔落地面，造成腳扭傷。所幸校方緊急將傷者送醫，經住院檢查一日後返家休息，目前已無大礙。對於後續的相關安全及輔導措施，校方也已提出相應方案，籲請學生及家長皆可放心。
台中長億高中大約在兩周前，學生在上探索冒險的攀樹項目，由於環位置扣錯，導致扣環斷裂，學生摔落地面，造成腳扭傷。對此，羅秘書表示，事發的當時，已於第一時間將傷者送往醫院救治並通知學生家長，而校長、主任、老師也都全程陪同，待住院檢查一天後便返家休息，後續看中醫調理，並至家中探望受傷學生。
羅秘書還說，事發後請老師先封鎖現場，並檢討設備的安全防護，在經過老師確認場地安全無虞之後，才再度開放該課程，並邀請家長將事情始末做說明報告，並對目擊摔落的學生也做心理輔導。對於扣環位置日後將會作更嚴格的檢視，並將斷裂的扣環淘汰，
羅秘書強調，攀樹課程是教育部認證的課程，長億高中奪得第一名，主要分為低空探索和高空探索，在通過低空索的，才可以進階到高空的探索，然後扣上扣環再滑下地面。據悉，長億高中學務主任張文耀創立的探索冒險教學團隊，全國共有1,000多位師長參加，主要希望藉由「探索冒險課程」讓學生「從體驗中學習與超越」，培養學生冒險心和行動力。
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