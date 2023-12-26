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為虎作悵何以安生？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．梁幼祥】

北宋·李昉《太平廣記》有一「為虎作倀」的故事，故事描述著一群被老虎吃掉的傢伙、明知道老虎的為惡、還一直幫著老虎危害其他的人！

倀就是「倀鬼」！在故事裡被老虎吃掉後變成的鬼魅、依附老虎的形影、也沒得到什麼好處，但就是一直幫著老虎幹盡傷天害理的壞事⋯

臺灣部份的檢警調甚至情治機關，變成黨閥的私器、假司法程序正義之名、幹盡違法亂紀之實、粗糙的手法、已無恥的毫不遮掩！

用各種手法恫嚇百姓⋯仍能大言不慚地說「依法行政」？

我曾親身經驗不良無恥的檢察官，公然在法庭誘導民眾、以「節省公帑」為名，引誘當事人少惹麻煩⋯一般的百姓在其誘導下、多半怕官司纏身，即使無罪也以有罪搞個「認罪協商」

我親眼目睹當事人被檢察官誘導「認罪協商」罰錢就沒事了⋯

但之後、檢察官在當事人「被認罪」之後、在起訴書中寫道「此人『罪證確著』惡行重大、請從重量刑」⋯

我更親自聽聞、檢察官誘導當事人、指認他們要陷害的對象、誘導當事人「只要你把事推給「他」你就沒事了！」

天啊！

這種電影中封建時代的卑鄙故事，如今仍然普遍的在民主體制下的現今社會，且「明目張膽」的大行其道！

我真的要敬告這群「為虎作悵」多行不義的檢調人員，「公務員」自應知曉分際、夜路走多了終究會遇到鬼！

讀法的人、一定得在歷史中汲取教訓，借古鑑今、明朝的重臣李善長、胡惟庸、謀殺了劉伯溫、但最後自己被蚊子叮的半死之後分屍餵狗⋯連累家人也不得好死⋯多行不義必自斃、就是你們的榜樣！

我們呼籲未來的新政府、針對目前檢調的「不法事實」一定要開啟調查！在司法改革的聲浪中，落實彈劾、糾舉！

為虎作悵、定然惡有惡報、蒙昧良知、何以安生？你們僥倖之惡、此時不報⋯只是時機未到！

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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