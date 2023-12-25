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涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

快評／一個賴皮寮 各自表述？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
新北市府交互比對賴清德老家相關資訊。 圖／新北市府提供
新北市府交互比對賴清德老家相關資訊。 圖／新北市府提供

【文．陳凱羅】

延燒多日的賴皮寮問題，並沒有隨著民進黨總統候選人賴清德拋出老家公益信託而止血，反而變成賴清德競辦和新北市政府針鋒相對的目標，兩造甚至在媒體上互喊對方是選舉機器，然而究竟真相為何呢？

賴辦發言人郭雅慧12月24日表示，賴清德萬里老家室內地坪只有29.3坪，房子民國47年就存在，更批新北市府淪為國民黨總統候選人侯友宜的選舉機器。新北市府重砲回擊，空照圖顯示該棟建物是民國92年以後才出現的新量體，更酸她是「正港的選舉機器，不用做賊喊捉賊」。

姑且不論誰是選舉機器，但針對郭雅慧說，豪宅佔地228坪是烏龍指控，這就說不過去了，因為空照圖顯示該棟建物是民國92年以後才出現的新量體，那就表示之前這棟建築物並不是長這樣，要不然再請新北市政府發一張民國92年前後的空照圖來做對比，就可以知道誰是誰非了。

老實說，民國47年礦工的工寮房子就算只有「29.3」坪，大概也有3房2廳了，也算是台灣經濟奇蹟了，工寮，不是應該只能遮風擋雨兩三坪大才對嗎？更何況從29.3坪變成6倍大的198.7坪，那真是Magic見證奇蹟的時刻，是我我也要。但，你信賴，還是相信空照圖呢？

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本文授權自獨家報導，原文見此

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