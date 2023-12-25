國戰會論壇／美中區域安全合作 海權護台靠譜嗎

【文．張明睿】

近兩年來，國際政治環境的衝突明顯增加，從區域視角來看，遍及了歐洲、非洲、中東、東南亞、中南美洲等地，其中影響較深的衝突，應屬俄烏衝突、以巴（哈瑪斯）衝突、中菲南海、中印邊境及葉門對曼德海峽的軍事脅迫。

這幾個地區的衝突，有一個共同的特點，都涉及到國家領土主權爭議，葉門對曼德海峽的軍事脅迫，雖然不直接源於主權，卻是導因於以巴衝突，本質上仍具有主權因素。國家領土主權爭端，在各種衝突形式中，是最難調和的議題，也是傳統安全研究的重心，國際安全研究學者布贊認為，國際安全的制動閥門，大國政治的驅動是重要的條件。

我們仔細觀察以上五個武裝衝突熱點，得知布贊的論點與現實具有一致性。俄烏戰爭的俄羅斯與北約；以巴衝突背後的美、伊、俄力量的支撐；中菲南海的美中較量；中印邊界的中、印、美的交織，葉門胡塞武裝背後的伊朗、俄羅斯，無不凸顯出「美、中、俄、印、伊」的影子，地緣政治確實回歸了當下。

從地理要素思考，邊緣地帶中的海權力量，是遏制戰略的主要支撐，台灣居於邊緣地帶，海權力量對台灣安全，具有舉足輕重的影響地位，中菲南海衝撞與曼德海峽厄局，海權力量的運用具有指標作用，因為，南海與曼德海峽，美國皆有深度介入，美國處理這兩個議題的表現，應該能提供台海海權運用時的寶貴經驗，也讓我們能早期獲悉，美國海上力量運用的強度！

中菲南沙行動的升高

進入12月之後，中菲在南海的牛軛礁、仁愛礁、黃岩島等礁島，衝突行動升高，其表現的形式，菲方有聯合軍演，包括美、日、澳、印的參與，並獲得歐盟國家聲援；其次，美菲海警船聯合巡航與漁船整合行動，進行仁愛礁坐艦的補給，過程中引發船艦碰撞，及菲船通信及推進系統損毀；三是外交經濟手段，菲透過國際法庭抗告中國未履行2016年裁決，並且在東協加一（日本）會議上，促使東協國家對菲的支持，更進一步與日本研商，合作開發仁愛礁周邊油氣資源。

中國則在美菲澳聯合演習期間，以美濟礁等島礁為前進基地，以海南島與廣州陸基為打擊力量，形成對南海軍事作戰控制以為對應，除此之外，或將開啟西沙七島吹沙工程。如今仁愛礁依然如故。

美菲等國在南海行動，具有目的性，透過純粹威懾行動，讓中國做出錯誤行動，藉機改變區域政治秩序，目前為止，中國並沒有給出這個機會，而美菲諸國在南海的聯盟行動，遏制效果有限。

曼德海峽胡塞針對性阻攔

在迦薩以巴衝突方面，以色列兵強馬壯，控制了地面優勢，哈瑪斯則透過傳統地道戰、城鎮戰與埋伏戰周旋以色列，戰爭已經持續兩個半月，也尚未獲得停戰的政治安排。正在這個時刻，葉門胡塞武裝以以色列禁止物資進入迦薩為由，12月3日透過無人機、反艦飛彈，在曼德海峽襲擊了三艘商用民船，欲間接影響以色列國內經濟秩序。

「亞丁灣─曼德海峽─紅海水道─蘇伊士運河」通道，是歐洲、中東石油、原物料、商品重要的海上通衢，如今，英國BP石油及國際五大航運公司（馬士基海運集團、達飛海運集團、地中海航運公司、赫伯羅特公司、中遠集團），相繼暫停航行該水域繞道好望角，如此，不但航運時間增長，成本也相對升高。

為維持紅海通道順暢，12月19日美防長奧斯汀宣布成立繁榮衛士行動，以護衛紅海海運安全，並向海上聯合部隊（Combined Maritime Forces，CMF）39個成員國發出邀請，依據22日五角大廈聲稱有二十多國參加行動，但其中8國匿名，事實上，澳洲廣播公司（ABC）21日新聞，已公佈的國家，為美、英、法、西、義、加、巴林、塞席爾、荷蘭、挪威等十國參與，參與熱度並不理想。胡塞武裝聲稱將攻擊聯合部隊中非美籍船艦，並準備在水面布置水雷，以阻卻船舶通行。

「全球問題需要全球方案」，這是美國一位官員，對澳大利亞面對邀請，只派人員不派機艦的決定，抱怨的向ABC媒體提出的表述。但奧斯汀被問及為何不直接打擊葉門胡塞武裝，奧斯汀並沒有回答記者的追問，這也透露出美國在處理曼德海峽問題時，除了需要聯盟國家支持外，在中東使用武力，還要思考戰爭泥濘後果。

從這兩個案例，可以初步理解，美國海權力量應對多水域衝突仍顯不足，或許美國聚焦未來想保存實力，但在組建海上聯合部隊的領導力，從繁榮衛士行動的運作上觀察卻不盡如意。

台灣面對美海權表現的聯想

12月21日美聯參主席布朗與解放軍軍委聯參長劉振立通電，從官方公布的訊息來看，美國著重於「溝通對話減少誤解、全球與區域安全問題，欲恢復防務政策協調、軍事海上磋商、開通印太司令與東、南部戰區司令的溝通管道。」

其最為隱晦的部分，是全球與區域安全問題，區域安全在中國官方提到的有「台灣、南海、海洋權益」至於全球問題，應與曼德海峽聯合巡航有關，因為中國在亞丁灣有護航艦隊，吉布提有軍事基地存在，然中國因利益攸關，在中東政策又與美相悖，中國應無法選擇參與紅海安全行動。但也顯示出美國在國際安全問題上，需要中國的共同參與。

同樣的，未來在台海衝突時刻，台灣需要美國強有力的海權護衛，以保障海上補給通道的順暢，若缺乏安全的海上通道，台海戰爭的物理性消耗，將存在一次性消耗的危機，台灣戰時的後勤補保，難度更勝於烏克蘭，同時在科技進步的現實上，平時購置儲存的武器裝備，未來在效能上也會被打折扣。如果在國際安全上，需要中國海軍的參與，未來在台海爭端上，美國是否願意海權護台呢？

2024年美國《國防授權法案》中的台灣附件，文意上沒有展現較多的新操作，並可簡單歸納出兩項，「軍事援助─（含武器銷售、教育訓練、建制協建）─與網路安全。」進入戰爭狀態時，頂多填入葛雷厄姆所說，「對中國進行地獄般的經濟制裁。」

在政治話語上，美國連介入台海戰爭都未能觸及，若再對照前述美國在海權的表現，在戰時又如何能期待。8年來台灣一直寄望美國議會政治功能，若僅以國防議事部分來看，多年來的操作，已趨於頂點狀態，美國議會對「臍帶式一中政策」卻仍是難以越逾的禁忌。

（作者張明睿為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文刊登於《華夏經緯網》，授權《洞傳媒》國戰會論壇、《獨家報導》刊登）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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