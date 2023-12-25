快訊

涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

國戰會論壇／美中區域安全合作 海權護台靠譜嗎

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
美軍中央司令部（CENTCOM）表示自葉門叛軍發射一枚陸基巡弋飛彈擊中一艘商業油輪，美軍驅逐艦麥森號（USS Mason）接獲求救信號並前往現場提供援助。
美軍中央司令部（CENTCOM）表示自葉門叛軍發射一枚陸基巡弋飛彈擊中一艘商業油輪，美軍驅逐艦麥森號（USS Mason）接獲求救信號並前往現場提供援助。

【文．張明睿】

近兩年來，國際政治環境的衝突明顯增加，從區域視角來看，遍及了歐洲、非洲、中東、東南亞、中南美洲等地，其中影響較深的衝突，應屬俄烏衝突、以巴（哈瑪斯）衝突、中菲南海、中印邊境及葉門對曼德海峽的軍事脅迫。

這幾個地區的衝突，有一個共同的特點，都涉及到國家領土主權爭議，葉門對曼德海峽的軍事脅迫，雖然不直接源於主權，卻是導因於以巴衝突，本質上仍具有主權因素。國家領土主權爭端，在各種衝突形式中，是最難調和的議題，也是傳統安全研究的重心，國際安全研究學者布贊認為，國際安全的制動閥門，大國政治的驅動是重要的條件。

我們仔細觀察以上五個武裝衝突熱點，得知布贊的論點與現實具有一致性。俄烏戰爭的俄羅斯與北約；以巴衝突背後的美、伊、俄力量的支撐；中菲南海的美中較量；中印邊界的中、印、美的交織，葉門胡塞武裝背後的伊朗、俄羅斯，無不凸顯出「美、中、俄、印、伊」的影子，地緣政治確實回歸了當下。

從地理要素思考，邊緣地帶中的海權力量，是遏制戰略的主要支撐，台灣居於邊緣地帶，海權力量對台灣安全，具有舉足輕重的影響地位，中菲南海衝撞與曼德海峽厄局，海權力量的運用具有指標作用，因為，南海與曼德海峽，美國皆有深度介入，美國處理這兩個議題的表現，應該能提供台海海權運用時的寶貴經驗，也讓我們能早期獲悉，美國海上力量運用的強度！

中菲南沙行動的升高

進入12月之後，中菲在南海的牛軛礁、仁愛礁、黃岩島等礁島，衝突行動升高，其表現的形式，菲方有聯合軍演，包括美、日、澳、印的參與，並獲得歐盟國家聲援；其次，美菲海警船聯合巡航與漁船整合行動，進行仁愛礁坐艦的補給，過程中引發船艦碰撞，及菲船通信及推進系統損毀；三是外交經濟手段，菲透過國際法庭抗告中國未履行2016年裁決，並且在東協加一（日本）會議上，促使東協國家對菲的支持，更進一步與日本研商，合作開發仁愛礁周邊油氣資源。

中國則在美菲澳聯合演習期間，以美濟礁等島礁為前進基地，以海南島與廣州陸基為打擊力量，形成對南海軍事作戰控制以為對應，除此之外，或將開啟西沙七島吹沙工程。如今仁愛礁依然如故。

美菲等國在南海行動，具有目的性，透過純粹威懾行動，讓中國做出錯誤行動，藉機改變區域政治秩序，目前為止，中國並沒有給出這個機會，而美菲諸國在南海的聯盟行動，遏制效果有限。

曼德海峽胡塞針對性阻攔

在迦薩以巴衝突方面，以色列兵強馬壯，控制了地面優勢，哈瑪斯則透過傳統地道戰、城鎮戰與埋伏戰周旋以色列，戰爭已經持續兩個半月，也尚未獲得停戰的政治安排。正在這個時刻，葉門胡塞武裝以以色列禁止物資進入迦薩為由，12月3日透過無人機、反艦飛彈，在曼德海峽襲擊了三艘商用民船，欲間接影響以色列國內經濟秩序。

「亞丁灣─曼德海峽─紅海水道─蘇伊士運河」通道，是歐洲、中東石油、原物料、商品重要的海上通衢，如今，英國BP石油及國際五大航運公司（馬士基海運集團、達飛海運集團、地中海航運公司、赫伯羅特公司、中遠集團），相繼暫停航行該水域繞道好望角，如此，不但航運時間增長，成本也相對升高。

為維持紅海通道順暢，12月19日美防長奧斯汀宣布成立繁榮衛士行動，以護衛紅海海運安全，並向海上聯合部隊（Combined Maritime Forces，CMF）39個成員國發出邀請，依據22日五角大廈聲稱有二十多國參加行動，但其中8國匿名，事實上，澳洲廣播公司（ABC）21日新聞，已公佈的國家，為美、英、法、西、義、加、巴林、塞席爾、荷蘭、挪威等十國參與，參與熱度並不理想。胡塞武裝聲稱將攻擊聯合部隊中非美籍船艦，並準備在水面布置水雷，以阻卻船舶通行。

「全球問題需要全球方案」，這是美國一位官員，對澳大利亞面對邀請，只派人員不派機艦的決定，抱怨的向ABC媒體提出的表述。但奧斯汀被問及為何不直接打擊葉門胡塞武裝，奧斯汀並沒有回答記者的追問，這也透露出美國在處理曼德海峽問題時，除了需要聯盟國家支持外，在中東使用武力，還要思考戰爭泥濘後果。

從這兩個案例，可以初步理解，美國海權力量應對多水域衝突仍顯不足，或許美國聚焦未來想保存實力，但在組建海上聯合部隊的領導力，從繁榮衛士行動的運作上觀察卻不盡如意。

台灣面對美海權表現的聯想

12月21日美聯參主席布朗與解放軍軍委聯參長劉振立通電，從官方公布的訊息來看，美國著重於「溝通對話減少誤解、全球與區域安全問題，欲恢復防務政策協調、軍事海上磋商、開通印太司令與東、南部戰區司令的溝通管道。」

其最為隱晦的部分，是全球與區域安全問題，區域安全在中國官方提到的有「台灣、南海、海洋權益」至於全球問題，應與曼德海峽聯合巡航有關，因為中國在亞丁灣有護航艦隊，吉布提有軍事基地存在，然中國因利益攸關，在中東政策又與美相悖，中國應無法選擇參與紅海安全行動。但也顯示出美國在國際安全問題上，需要中國的共同參與。

同樣的，未來在台海衝突時刻，台灣需要美國強有力的海權護衛，以保障海上補給通道的順暢，若缺乏安全的海上通道，台海戰爭的物理性消耗，將存在一次性消耗的危機，台灣戰時的後勤補保，難度更勝於烏克蘭，同時在科技進步的現實上，平時購置儲存的武器裝備，未來在效能上也會被打折扣。如果在國際安全上，需要中國海軍的參與，未來在台海爭端上，美國是否願意海權護台呢？

2024年美國《國防授權法案》中的台灣附件，文意上沒有展現較多的新操作，並可簡單歸納出兩項，「軍事援助─（含武器銷售、教育訓練、建制協建）─與網路安全。」進入戰爭狀態時，頂多填入葛雷厄姆所說，「對中國進行地獄般的經濟制裁。」

在政治話語上，美國連介入台海戰爭都未能觸及，若再對照前述美國在海權的表現，在戰時又如何能期待。8年來台灣一直寄望美國議會政治功能，若僅以國防議事部分來看，多年來的操作，已趨於頂點狀態，美國議會對「臍帶式一中政策」卻仍是難以越逾的禁忌。

（作者張明睿為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文刊登於《華夏經緯網》，授權《洞傳媒》國戰會論壇、《獨家報導》刊登）

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

蔡英文的2922個日子

第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

ESG是理想，也是商機

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

南海爭議升溫 中方：菲一再挑釁行徑極其危險

貨櫃海運報價 驚漲十倍

九年也門內戰有望終結 紅海航道仍吃緊

寒流來襲澎湖僅11.8度 海象不佳南海之星停航

相關新聞

快評／一個賴皮寮 各自表述？

延燒多日的賴皮寮問題，並沒有隨著民進黨總統候選人賴清德拋出老家公益信託而止血，反而變成賴清德競辦和新北市政府針鋒相對的目標，兩造甚至在媒體上互喊對方是選舉機器，然而究竟真相為何呢？

國戰會論壇／美中區域安全合作 海權護台靠譜嗎

近兩年來，國際政治環境的衝突明顯增加，從區域視角來看，遍及了歐洲、非洲、中東、東南亞、中南美洲等地，其中影響較深的衝突，應屬俄烏衝突、以巴（哈瑪斯）衝突、中菲南海、中印邊境及葉門對曼德海峽的軍事脅迫。

快評／賴皮寮止血救選情 為何扣分？

近日副總統賴清德位在新北市萬里的老宅被爆是違建，引發一連串熱議，最後賴清德在電視政見發表會上拋出公益信託，隨即國安單位撤崗哨，紛擾戛然而止。總統大選，賴皮寮從熱議、戰網友，到國安撤崗收兵，賴清德和賴粉哭成一團，為何還是扣分？

台灣戰情室／台海安全亮橘燈 共軍艦船突增、戰狼聲量不小

軍事掃描：12月21日美國參謀長聯席會議主席布朗和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行視訊會談。重啟兩國軍事高層對話機制，劉振立強硬強調，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

中國人反對英國人資本家黎智英

最近，國民黨的副總統候選人趙少康說：我要聲援香港的黎智英。76歲的香港壹傳媒創辦人黎智英，支持反送中動搖整個中國的國家安全，被香港政府指控違反港版國安法，最嚴重可能判處無期徒刑。香港過去是英國的殖民地，「輿論霸權」黎智英擁有英國公民身份，是個道地標準的英國人資本家，相信在台灣的「中國人」，也絕對會反對「英國人資本家」黎智英「反中」的立場與作為。

芻議臺灣歷史的分期

最近大家又為108課綱的「去中」問題，鬧得沸沸揚揚，特別是談到臺灣的歷史時，爭議最多，其實我覺得這是角度或觀點的問題。因為我看大家都把「中國歷史」與「臺灣歷史」，甚至「本國歷史」攪和再一起了，所以就更加治絲益棻。其實吾人若撇開「臺灣歷史」究係是否是「本國歷史」，或是「中國歷史」的一部分，純粹單就「臺灣歷史」而言，大家應該都會心平氣和地同意，臺灣的確沒有夏、商、周、秦、漢、隋、唐、宋、元、明、清等歷史朝代，那是因為臺灣的歷史不長，而且如果硬要強加這樣五千年漫長的歷史分期，來介紹臺灣的任何過去，包括歷史文獻、文物、人物及故事在內，一定會語焉不詳，不切實際，相信不只是研究臺灣歷史，甚至是所有歷史學者，或許也都會有同感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。