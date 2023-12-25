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涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

快評／賴皮寮止血救選情 為何扣分？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖 ／新北市地政局
圖 ／新北市地政局

【文．莊嘉宏】

近日副總統賴清德位在新北市萬里的老宅被爆是違建，引發一連串熱議，最後賴清德在電視政見發表會上拋出公益信託，隨即國安單位撤崗哨，紛擾戛然而止。總統大選，賴皮寮從熱議、戰網友，到國安撤崗收兵，賴清德和賴粉哭成一團，為何還是扣分？

網路上有好事者親往賴清德老家空拍，簡述如下：該處為二層樓水泥平房，後方有兩棟一層樓平房，面對老宅的左側則有庭園步道沿房而修，傍水塘養有錦鯉，環境清幽不失雅致，明眼人皆知，這已非當年的工寮樣貌，如今賴皮寮標緻有型、落落大方，難擔當一個「寮」字。

再說，如果副總統老宅的家人有憲兵站崗、警車巡邏的國安考量，那麼為何突然連忙撤守？難道老宅裡的家人現在不需要國安保護？這一點又讓賴粉們連日護航自打嘴巴。賴陣營壯士斷腕，不與網友繼續糾纏下去，自然有選情不利的現實，那麼，這段時間綠粉的反應，包括：哭、拉附近礦工居民爭取就地合法、甚至指涉眷村改建圖利某些族群等作為，就值得檢討。

按理說，若無力維修破舊的違章老宅，哭，還有點道理，就像很多網友最近轉發吳念真導演在2019年描述礦工老爸苦命的作品《念念時光真味》－〈要死，也要先吃一頓飽〉賺人熱淚。但現在老宅翻新、美宅可人，值得恭喜，怎會惹得賴清德五度落淚、綠媒名嘴鄭弘儀跟著抱屈哽咽？礦工之子，有朝一日飛上枝頭當上副總統，翻修破舊工寮，這麼勵志鼓舞人心的事，何以悲情催淚？

其實，賴清德不必感到委屈，做過台南市長、行政院長，對於政府違建的處理類型，不可能不知道，目前大致分三種：

民國52年12月31日以前已存在之違建稱為「舊有違建(老舊房屋)」，管制方式與後述的既存違建相同。

民國53年1月1日以後至民國83年12月31日以前已存在之違建，稱為「既存違建」，管制方式為列為暫緩拆除或免拆，並進行拍照列管，納入分類分期計畫處理。因此，不論舊有違建或既存違建，都僅是暫緩拆除及拍照列管，不代表合法，自然也沒有所謂「就地合法」之說。

民國84年1月1日以後新產生之違建，處理方式則為「即報即拆」。

原住民群居落戶在大漢溪行水區的三鶯部落是類似案例，它形成的時間沒有像日據時代這麼久遠，長期以來的違建情況、安置方案，已經非常困擾棘手，面對這類違章問題背後都有錯綜複雜的時空環境因素，不是一句就地合法，不管行水區的危險性，也不是政治人物感情用事，就哭哭了事。

選舉熱季，還有很多綠營人士把賴皮寮的爭議，直接與眷村改建，外省族群有了新家或賣掉賺差價，拿來相提並論，造成族群對立，這是更不應該的反應。民進黨不是第一次當家做主，賴清德擔任民意代表、地方首長、中央首長這麼多年，不是應該好好照顧弱勢族群嗎？礦工、原住民都是必須好好解決城鄉落差的問題，如果賴皮寮可以煥然一新，為何左右鄰居無法比照辦理？說到底還是自私自利的特權所致。軍公教配合蔡政府年金改革，大砍其權益，難道也要去質疑為何農保、勞保遲遲不改革？甘苦人不必為難甘苦人，政客，分裂族群才是最可惡。

以賴清德副總統的高度、過去的高道德標準，這萬里「賴皮寮」五星好評的打卡景點，如果真能如願公益信託倒是美事一樁，不過既存違建如何合法化、又如何能公益信託？還要顧及華麗轉身回到自己的公益法人手上杜絕悠悠眾口，真不是「信賴」兩字嘴巴講講，不妨借鑑過去蘇嘉全、韓國瑜、顏寬恒，以及前陣子柯媽媽自己動手拆除，來得乾脆。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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