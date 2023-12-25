台灣戰情室／台海安全亮橘燈 共軍艦船突增、戰狼聲量不小

【文．陸文浩】

軍事掃描：12月21日美國參謀長聯席會議主席布朗和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行視訊會談。重啟兩國軍事高層對話機制，劉振立強硬強調，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

中俄兩國軍方於12月20日在北京舉行第22輪戰略磋商，雙方圍繞國際和地區安全形勢、兩軍關係等議題深入交換意見。俄羅斯總理米舒斯京剛於19日至20日在北京會見中國國家主席習近平，呼籲共同維護產業鏈。

菲律賓海岸防衛隊12月9日和10日兩次前往黃岩島和仁愛礁執行補給任務時，都面臨中方船隻的噴射水砲和撞擊，雙方劍拔弩張。中國外長王毅20日在與菲律賓外長馬納羅通電話時，王毅同時也警告菲律賓，中菲關係已站在十字路口，菲方務必慎重行事。中國駐菲大使黃溪連則當面嗆菲國參謀總長布勞納說：「別激怒我。」兩國外交關係有惡化趨勢。

北韓在12月17日及18日試射彈道飛彈，20日美日韓舉行聯合空中軍演，美軍部署B-1B轟炸機參與。

政治掃描：2024總統大選12月20日舉行首場電視政見發表會， 賴清德重申「互不隸屬」，強調台灣主權不容侵犯併吞。大陸國台辦發言人朱鳳蓮21日說，賴清德的挑釁言論十分危險、不自量力，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中國大陸國務院關稅稅則委員會12月21日公告，明年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。經貿壓力山大，有山雨欲來風滿樓之勢。

外交掃描：美國總統拜登於12月22日簽署2024財年國防授權法案，任內第12次美對台軍售與軍事合作。

圖／獨家報導主筆室製圖

中共掃描：共機與共艦活動數量與艘次原本有略減現象，但12月22日中共有共機7架次、共艦2艘次在台灣周邊海空域活動；包括有轟-6機2架由台灣西南經巴士海峽進入菲律賓海方向後折返，不滿美國總統拜登於簽署2024財年國防授權法案，任內第12次美對台軍售與軍事合作。23日22架次各型殲擊戰機、特種機型、預警機等軍機、7艘次軍艦持續在台海周邊活動，進行聯合海空、空中戰備巡弋、警戒、偵察、海空域電子干擾、空中目標觀察與指揮等科目演練。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態雖然持續在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線，但是共艦數量有增加現象。

雖然中美軍事高層對話已初步接觸，但隨著美方不斷地在台海、南海等問題上，不斷地挑釁中國大陸底線的「一個中國」原則，以及領土主權問題。台海、南海，尤其中菲仁愛礁衝突上升到兩國外交危機，中美軍事高層對話機制重啟效果有限。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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