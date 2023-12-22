【文．楊正寬】

最近大家又為108課綱的「去中」問題，鬧得沸沸揚揚，特別是談到臺灣的歷史時，爭議最多，其實我覺得這是角度或觀點的問題。因為我看大家都把「中國歷史」與「臺灣歷史」，甚至「本國歷史」攪和再一起了，所以就更加治絲益棻。其實吾人若撇開「臺灣歷史」究係是否是「本國歷史」，或是「中國歷史」的一部分，純粹單就「臺灣歷史」而言，大家應該都會心平氣和地同意，臺灣的確沒有夏、商、周、秦、漢、隋、唐、宋、元、明、清等歷史朝代，那是因為臺灣的歷史不長，而且如果硬要強加這樣五千年漫長的歷史分期，來介紹臺灣的任何過去，包括歷史文獻、文物、人物及故事在內，一定會語焉不詳，不切實際，相信不只是研究臺灣歷史，甚至是所有歷史學者，或許也都會有同感。

這裡我願意跟大家分享三年前，我為了探索古早老臺灣「Formosa」美麗之島到底有多美麗，因而撰寫《臺灣古典旅遊文學與文獻》時的臺灣時間分期概念而繪製的「探索老臺灣的時間分期概念圖」(如下圖)，目的是想只要一提起臺灣過去的任何人、事、時、地、物，比較有個讓自己能接受的分期方法，當然這也是融入學界對臺灣開發歷史的階段加以整合，期較為周延。

準此以觀，不妨就嘗試將臺灣歷史的分期，規劃析述如下：

一、史前時期

此一時期又可依史前文化，細分為下列五期：

1、距今約50,000—7,000年前，包括長濱文化、網形文化、左鎮人文化等，屬舊石器時代晚期。

2、距今約7,000—5,000年前，包括大坌坑文化，屬新石器時代早期。

3、距今約5,000—3,500年前，包括圓山文化、芝山岩文化、牛罵頭文化、牛綢子文化等，屬新石器時代中期。

4、距今約3,500－2,000年前，包括卑南文化、麒麟文化、營埔文化、大湖文化等，屬新石器時代晚期。

5、距今約2,000－400年前，包括十三行文化、番仔園文化、蔦松文化、靜浦文化等，屬金石器時代。

二、明代以前時期

所謂明代以前時期，係指元順帝至元年間(西元1335至1340年)於澎湖置巡檢司，在臺灣真正有歷史記載設治的事實開始；至明天啟4(西元1624)年，荷蘭將軍雷爾生(Cornelis Reyersen)去澎湖而據臺灣，於大員(今安平)築熱蘭遮(Zeelandia)城為止，大約289年期間應該建構的臺灣歷史。

探索老臺灣的時間分期概念圖。 圖／楊正寬繪製

三、荷西明鄭時期

所謂荷西明鄭時期，係指明天啟4(西元1624)年，荷蘭將軍雷爾生(Cornelis Reyersen)於大員(今安平)築熱蘭遮(Zeelandia)開始；至明永曆37(西元1683，清康熙22)年，清將施琅攻克澎湖，鄭克塽降清，明鄭滅亡為止，大約59年期間[3]應該建構的臺灣歷史。

四、清領時期

所謂清領時期，係指明永曆37(西元1683，清康熙22)年，清將施琅攻克澎湖，鄭克塽降清，明鄭滅亡開始；至清光緒21(西元1895，日明治28)年，因朝鮮東學黨之亂，引發中、日甲午戰爭，清軍戰敗，中日簽訂馬關條約，將臺灣、澎湖割讓給日本為止，大約212年期間應該建構的臺灣歷史。

五、日據時期

所謂日據時期，係指清光緒21(西元1898，日明治28)年，中日簽訂馬關條約，將臺灣、澎湖割讓給日本開始；至日昭和20(西元1945，民國34)年日本無條件投降，臺灣脫離日本殖民統治，國民政府設臺灣行政長官公署為止，大約50年期間應該建構的臺灣歷史。

六、光復以後時期

所謂光復以後時期，係指日昭和20(西元1945，民國34)年日本無條件投降，臺灣脫離日本殖民統治，國民政府設臺灣省行政長官公署開始，歷經民國38年國民政府疏遷臺灣至今，應該建構的臺灣歷史。

所以，真正問題應該是問你到底課程要教的是「中國歷史」、「臺灣歷史」、「東亞歷史」，甚或是「本國歷史」，千萬不能和稀泥，但如果是最後者，那很抱歉，我就無能為力囉！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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