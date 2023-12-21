飛機製造商空中巴士訂單可望創新高

【文．李振麟】

景氣逐漸回春，歐洲飛機製造商「空中巴士AirBus」接獲訂單創新高，目前總訂單量可望超過2014年1800架紀錄新高位，預期要到2024年1月才會公告實際數量，根據內部訊息，目前已接近1500架。

新冠疫情期間，許多航空公司以取消或延後訂單方式停止採購，空中巴士面臨原料供應緊繃與勞工短缺情況，零件生產速度難以掌握，無法在短期內準時交付，因此大幅減產。雖然新冠疫情減緩，但後續通膨危機下的不景氣衝擊，整體大環境條件都不利於航空製造業。

如今全球景氣有逐漸回暖現象，對於這幾年來飽受風霜雨打的產業鏈而言，是項利多消息。空中巴士在全球擁有超過20多個生產基地，每個基地都負責生產或組裝不同部位，然後再送交最終裝配廠，完成整體飛機組裝。訂單量也關乎到上、中、下游，來自於全球數千個產業鏈供應商業績，這些供應商大約可完成飛機的80%進度，目前空中巴士也評估越南的潛在商機、製造技術與勞動力，相對也擴大來自於越南的零件供應。

雖然2024年充滿挑戰，歷經過往材料與零件短缺壓力，如今供應鏈的生產水平提升，以及航空公司押注噴氣式客機短缺評估下，推動採購熱潮與交付量激增。在工業方面，空中巴士已經在1月至11月期間交付了623架飛機，剩下的97架飛機預估將在12月交付，就可以實現長年以來所訂下的720架交付年度目標。

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