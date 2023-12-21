快評／王國材縱放檢舉魔人橫行

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【文．林言】

交通違規新制6月上路，「記點制」政策淪落頭痛醫頭，腳痛醫腳，未能從根本做起進行改革，交通部是否怠忽職守、放任人車對立持續激化？

駕駛人1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，計程車駕駛集結於凱達格蘭大道要求全面檢討「記點制」。民進黨總統候選人賴清德曾在政論節目專訪中表示，「記點制」仍有幾個問題存在，第1個是重複處罰，第2是牽涉到憲法保障的工作權，第3則是地方政府跟中央政府各項配套措施尚未完備，所以值得檢討。

圖／獨家報導製圖
圖／獨家報導製圖

交通安全協會副理事長林志學質疑，交通部剛通過交安基本法，就宣布暫緩記點，顯得格外諷刺。他認為，賴清德反映政治壓力，交通部就應運用科學技術等交通專業解決，而非一味調整取締罰則。計程車缺乏上下客貨空間並非交通部的問題，應是地方政府規畫的責任，因此計程車駕駛的抗議實屬合理，但交通部解決方案有待商榷。

民眾質疑，政府利用檢舉魔人幫忙搶錢，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，「檢舉魔人」紛紛重出江湖，網友怒罵「檢舉垃圾」拿著幾百塊中國製的行車記錄器滿街偷拍來當做檢舉的證據，職業駕駛苦吐心聲「每輛小黃背後都有一個家庭，浮濫檢舉，讓我們和家人都要活不下去了。」小黃司機要活下去有多難？靠路邊讓客人上下車，短短不到30秒，檢舉魔人卻瘋狂連拍，這是甚麼正義呢？

「記點制」能否洗刷行人地獄的惡名還不知道，但草率的立法沒有做好配套，民怨有如海嘯怒吼，中央是否應重新檢討？國民黨副總統候選人趙少康日前在臉書批評交通記點新制，他認為台灣將違規停車和違規臨停都納入記點範圍違反比例原則，只要上下車稍慢，計程車司機就可能會被記點，十分擾民。

交通部長王國材自以為天才的「記點制」惡規，行人地獄問題未解，又來了個檢舉魔人橫行！沒有最糟，只有更糟。

本文授權自獨家報導，原文見此

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