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快評／賴皮寮公益信託 華麗轉身還是賴皮

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／翻攝中選會直播畫面
圖／翻攝中選會直播畫面

【文．陳凱羅】

2024總統大選，如今已打成竊占國土之戰，民進黨主席賴清德20日在中常會表示，他萬里的老家屬於偏遠礦區的小房屋，是程序上可以申請補正程序合法的房子；無法跟侯友宜陽明山整棟的學生宿舍比較，也跟柯文哲的違建、農地當遊覽車停車場價值沒辦法比較。但，現在阿北19日發文說會刨掉新竹違建的水泥地，20日馬上執行，稍晚賴清德在電視政見發表會上就把賴皮寮公益信託捐出去了！

事情還沒完。雖然賴清德原本在萬里老家爭議上要戰網友，不過網友愈戰愈勇，賴清德只好退守公益信託止血，聲明優先做為「礦工生活紀念館」。不過，台北市議員徐巧芯再發炮，賴清德不是捐，是要讓政府給他特權就地合法，最後這房子還是他的，「超賺」！

公益信託是賴清德所謂的捐出去嗎？查詢信託法規定，「信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託。」意思是在避過風頭後，公益信託是可以解除、終止或消滅，信託財產可以移轉給「有類似目的之公益法人」就可以？這彈性很大，說是煙幕彈也無不可，「礦工生活紀念館」就地合法、營運上了軌道，移回親綠基金會或社團組織的可能性，不能說沒有。

回到「賴皮寮」問題爭議的本質——賴皮。雖然有多位名嘴為賴清德緩頰指出，根據《臺北縣政府核發合法房屋證明處理要點》第二條第二項，若能證明該房屋在民國70年2月15日北部區域計畫實施之前就存在，且無擅自新建、修建、改建或就地整建行為之情形的舊有建築物，就能申請為「合法房屋」，更有人說礦區工寮和眷村都是歷史洪流所造成的產物，不要將「違建」兩個字套用在全國相同情形大約6000戶的住戶身上，因為這對他們不公平。

但問題是這棟小房屋，後面還增建了兩間平房，地居然還長大，還自動產出後花園，後面這一大片草原都屬於開放區嗎？既然賴清德認為是合法的，為什麼不申報？新建的連建照都沒申請，合法嗎？難道顏色對了就對了嗎？更離譜的是這間小屋24小時有憲兵站崗，還有憲兵管理和打掃，這不是特權，甚麼是特權？！如果可以，相信旁邊的住戶都很希望改建和增建。

既存違建，還是違建。「賴皮寮」華麗轉身變成公益信託的「礦工生活紀念館」，最後花落誰家？是不是「超賺」！

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本文授權自獨家報導，原文見此

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