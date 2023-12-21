平議蔡英文的2922個日子

【文．張淯】

蔡總統12月3日為民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴站台時說，去年「國際透明組織」全球評比，台灣清廉指數創27年來最佳成績，她不會容忍執政團隊的不肖個案與害群之馬；在野黨批評民進黨貪腐，「這種沒有證據的說法，我不能接受」。蔡總統信心滿滿掛保證，然而，「貪腐之說」果能無愧乎？「歷史定位」果能無憾乎？

距離2024總統投票日只剩20多天，當我們熱情看待侯友宜、賴清德、柯文哲三位總統參選人為台灣未來如何打拚的競選政見，不免也興起檢驗7年多前蔡英文競選總統政見，疑惑究竟達成率多少？台灣人民給足蔡英文2922個日子，817萬選民應該反問：蔡總統兌現多少政見承諾、台灣人的幸福感、尊嚴感提升了嗎、又留下什麼歷史定位？

回看蔡英文總統從政史，在李登輝主政時期嶄露頭角，陳水扁時期加入民進黨從而擔任不分區立委、陸委會主委和行政院副院長，而有政壇白玫瑰雅號。2010年第一次參選就是主攻直轄市新北市長選舉，創下得票數破百萬卻落選的歷史紀錄，當年她輸給國民黨「馬立強」的朱立倫。如果朱立倫從政有遺憾，應該就是當年贏了蔡英文，卻輸了一搏江山的機會，蹉跎莫遣韶光老，選舉唯有總統好。

在2016年總統大選，蔡英文卻倒贏了朱立倫，這真是造化弄人。但蔡英文第一任期幾乎就宣告蔡英文領導團隊的死刑，完全執政、完全潰敗，很難想像歷來有哪個執政黨在短短兩年就惹得天怒人怨，導致2018年地方自治選舉執政黨大敗，10個公投案有7個通過，未獲通過的皆為民進黨提出的政策主張，簡直一敗塗地。墨綠的獨派四大老公然登報逼宮蔡英文別尋求連任了，這是台灣政壇破天荒第一遭，恐怕也是前無古人、後無來者的不光榮紀錄。

在2020年總統大選，國際大環境丕變，美中競爭加劇、香港反送中運動興起，兩岸關係驟冷，就在習近平倡議「一國兩制台灣方案」之後，蔡英文豹變辣台妹，高呼抗中保台，民調從低谷盤旋一路往上衝，最後衝破台灣歷史新高817萬票。不能不說，一邊倒向美國的蔡英文押對寶了，但是台灣人民付出的代價是什麼？台灣從此成為世界最危險的地方。

當時新冠疫情席捲全球，美中競爭更加劇烈，蔡英文利用疫情管制機會，大舉編列防疫預算、編列軍事武器採購預算、加強言論管制、排除異己的媒體、扶持親己的媒體，亞洲週刊封面故事〈台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象〉獲得第23屆「卓越新聞獎」（SOPA）「卓越評論獎」項目的特別榮譽獎，當然「民選獨裁」、「新威權主義」深深刺痛了民進黨、刺痛了蔡英文，於是扣上亞洲週刊一頂紅媒的大帽子。

獨家報導集團董事長 張淯。 圖／獨家報導製圖

不過，緊接著2022年九合一地方自治選舉馬上驗證蔡英文第二任期的成績單，民進黨還是大潰敗，蔡英文二度辭去民進黨主席。副總統賴清德接掌民進黨主席，再度宣示黨內「兩個太陽」之爭，一個冉冉升起，另一個卻是日薄西山，夕陽西下的蔡英文蹣跚跛鴨地進入後蔡英文時代，然而接班人布局卻充滿問號，真的是賴清德嗎？

蔡英文總統眼前最重要的事就是權力布局、安全下莊，已無暇在乎歷史定位之議，她雖然是台灣民選總統第一位女性總統，卻也是史上花最多錢買軍火的總統、債留子孫最多的總統；她雖然是亞洲第一位通過婚姻平權的總統，卻也是網軍猖狂，傷害新聞自由、言論自由、關了中天新聞台的「民選獨裁」總統；她是聲稱美台關係史上最好的總統，卻難脫「新威權主義」龍袍，搞壞兩岸關係的歷史罪人。

美國前總統川普看台灣是「筆尖」，大陸看蔡英文「答卷未完」，台灣人民、民進黨或蔡英文本人，也許根本不在乎什麼歷史定位，但蔡英文執政8年已改變了民進黨的理念和價值觀，確是不爭的事實，我們深刻記得的是，包括：官員不倫戀、黨工性騷、論文抄襲、博士論文遭疑、封存30年…….，如果說這些是民進黨標榜的進步價值，那是諷刺蔡英文「不名譽」主政下的2922個日子！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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