國戰會論壇／新國防授權法 再現美對中「代理人戰爭」

【文．蔡炫】

美國國會眾議院通過2024年的國防支出法案，以310比118的投票結果批准這筆高達8860億美元的國防授權法案（National Defense Authorization Act），也替國防部定調了新年度的政策和支出優先事項，相較去年的支出法案增加了280億美元，這套《國防授權法案》顯然是為劍指中國而來；美國宣稱面對世界各地恐怖組織的嚴峻威脅制定此法，卻難掩飾國際角力背後的美對中「代理人戰爭」。

「代理人戰爭」（Proxy War）是指利用第三方國家來代替自己打仗，透過一種間接衝突並且長期抗戰，第三方的身份可以是政府、組織以及僱傭兵，通常「代理人戰爭」是指兩個敵對國家不直接參加的戰爭。美國如今顯然透過《國防授權法案》將台灣視為代理人對抗中國，調整國防部的年度預算和支出，除了授權為美國軍人加薪5.2%以外，擴大台美軍事合作成為另一主軸，法案宣稱將會協助台灣「培訓軍隊」引發外界關注，也在軍售不派兵、訓練不協防、抗中不露臉，再現美對中的「代理人戰爭」。

軍售不派兵

美國為了因應大選之年以內政為主的「孤立主義」恐將再起，自從經歷最具「代理人戰爭」案例的越戰失利之後，1970年「讓美國再次偉大」的口號曾風靡一時，關注解決內政高失業率與通貨膨脹問題，直到上任美國總統川普再次引用口號才又蔚為風潮。相較現任總統拜登目前在「烏俄戰爭」以「烏克蘭模式」而言，同樣走回考量自身的利己主義，台海一旦發生衝突，美方祭出「軍售不派兵」，恐將成為因應之道。

《國防授權法案》成為美國推動一系列的挺台專案之一，背後目的仍是台美軍購上的持續合作，就以目前華府印太戰略而言，放任中國勢力擴張將會導致崩盤，美國必須營造中國周邊其他國家對於華府保有信心，台灣不過只是其中一員；美國作出派遣美軍直接參與台海戰役，過程需要多少時間出兵才是關鍵，在新法案中卻先迫使台灣淪為美對中「代理人戰爭」的馬前卒。

訓練不協防

美國因應「國際主義」自19世紀以來參與更改、更替、延續外國政權，透過公開或秘密形式干預多個境外政權成立，1939年「第二次世界大戰」爆發之後，協助各國推翻納粹德國與大日本帝國等政權，對比拜登政府決定2021年撤出「最持久軍事行動」阿富汗戰爭引發國際撻伐；可見目前美國扮演世界警察的傳統角色逐漸式微，只要利他大於利己，便以中立角色的門羅主義作為策略，美方若以「訓練不協防」在台海衝突下顯然可以明哲保身。

《國防授權法案》明訂美國國防部長能為台灣軍隊建立全面性的培訓計劃，在不對稱防禦戰略下協助國軍能夠進行分層防禦，但是前提仍是鎖定加快對台軍售交付進度，制定中國對台灣的「軍事封鎖」分析報告，即便拋出加強美台軍隊互通性以及情報資訊共享內容，卻未以此對台建立一套明確規範的軍事制度；美國表態明年將會持續與英國及澳洲維持「軍事外交安全合作夥伴關係」（AUKUS），在新法案中卻不見將台灣納入聯合軍演，顯然被迫淪為「代理人戰爭」的犧牲品。

抗中不露臉

美國1979年與中國建交以來利用「台灣關係法」作為美、中、台三角關係下的推拉策略，透過這套模糊戰略（Ambiguity Strategic）醞釀出美中「新冷戰」局面，對比過去美蘇對抗處於勢均力敵，中國現已從發展中國家日漸崛起，美國只能企圖重新定義與台灣關係作為籌碼與之抗衡，表面依舊維持華府和北京的雙邊關係；美國卻在背後積極推動台灣重整軍力法案，顯然就是「抗中不露臉」的敲山鎮虎之術。

《國防授權法案》無疑支持透過外國軍事融資進行「代理人戰爭」的國家援助，美國花費納稅人錢從庫存中運送武器，有鑑美國國會議員對於金援烏克蘭意見分歧案例，此次直接立法協助台灣強化自我防衛能力，一方面協助美國對抗中國擴張野心，與此同時還能捍衛自身利益；美國還以此法將烏克蘭、以色列以及台灣歸為提供軍援的暫時授權，在目前世界三大火藥庫中，隨時欽點台灣成為第三個「代理人戰爭」，而美國依舊扮演背後的影武者。

美國2024年度《國防授權法案》將中國大陸、香港、澳門三地視作「海外敵對勢力」（Foreign Adversary），並列與俄國、北韓、古巴、伊朗同等級，端看目前「烏俄戰爭」與「以巴戰爭」的兩場地緣政治戰爭，美國在法案中單獨力挺台灣進行軍事防衛，儼然顯現美對中「代理人戰爭」的戰略目的。

法案宣稱美國將會協助台灣「培訓軍隊」劍指中國，但在對台軍售不派兵、訓練不協防、抗中不露臉，反而加深兩岸兵凶戰危的衝突機率，美國面對台海戰局不必出兵台灣，便能輕鬆建立根深蒂固的親美政權，最終晉升為台灣的「代理人政府」恐成隱憂。

時任美國總統艾森豪就曾表示：「代理人戰爭是世界上最便宜的保險。」如果台灣政府不能看穿此為包裝「代理人戰爭」法案之一，還在配合美國當局策動一連串的抗中行動虎假虎威，恐將陷入這場「預謀戰爭」，在「挺台灣」的意識形態中，失去台海永久和平契機。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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