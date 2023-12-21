文化大學深耕區塊鏈教育 開展新時代金融科技之窗

【文．林墨卿】

區塊鏈和加密貨幣在當今數字化時代扮演著重要的角色，對於金融、科技和社會的變革產生深遠的影響。在歷經十幾年的發展後，比特幣以及數位貨幣的價值已經逐漸被傳統金融市場所關注及重視。而由於區塊鏈本身具有開放、去中心化的特性，任何人都可以在區塊鏈上面創造新的服務和應用，對於未來產業創新將扮演一定角色，加上其導入配套之信任機制，使具有高度安全性，普遍認為區塊鏈將有機會重新定義未來市場運作模式並建構新一代資訊架構。

文化大學財金系王譯賢主任於上周(12/13)特別邀請立碁電子集團立瑪智慧零售(股)曾志雄總經理針對『區塊鏈與虛擬貨幣發展現況』與財金系數位金融組的同學進行深入的經驗分享。王主任特別指出由於近年金融科技及數位金融快速興起，財金專業人才之需求日益迫切，文化大學財金系透過教學模組與學籍分組進行人工智慧(AI)、金融大數據分析與數位財金的課程教學與應用，進而強化未來教學發展重點。而本系為研究現代財務、金融脈絡之理論與實務，以培養符合產業需求之金融專業人才，目前已涵蓋日間學士班、進修學士班及碩士班三種學制班別，並且針對學士班進行學籍分組（金融行銷組１班、財務金融組1班、數位金融組1班）。本系教授積極投入產學合作及學術研究成果，力求國際財務管理知識、數位演算技能、金融整合行銷應用的發展及分享，進而提升學生在動態商業環境中的競爭力。是國內少數進行實際將金融科技(Fintech)融入正式教學課程中的科系，文化大學也在近期全面更新資訊金融教學教室的軟硬體設備給學生更好的學習體驗。

文化大學近期全面更新資訊金融教學教室的軟硬體設備。 圖／文化大學財金系提供

而本次講座講者曾志雄博士同時也兼任台灣人工智慧暨區塊鏈應用學會理事長，對於推動國內人工智慧與區塊鏈的實際應用不遺餘力，針對區塊鏈技術目前已經從金融領域逐步向其他產業延伸，包含數位交易、智慧合約、產銷履歷、資產管理等。台灣在區塊鏈發展上，已有銀行業在金融科技(Fintech)有相關專案的應用及推動， 預計未來在 Fintech 外，包括生產履歷、健康記錄、房仲交易、薪資支付 等非密集交易等業務上，都將逐步發酵，但在區塊鏈與虛擬貨幣相關人才養成的部分似乎還有不少可以努力的地方。過往多半以資訊工程、資管、電機的專業切入，以程式以及智能合約或是區塊鏈私鏈架設等方向著重。但不可諱言的是，目前區塊鏈技術的應用中，虛擬貨幣還是佔有最大的市場比例，但台灣學界卻比較少有以財金專業的區塊鏈人才養成。曾志雄理事長表示，若能從財務金融系的專業如：財務數學、財報分析、衍生性金融商品、金融理論與政策、保險學、財金法規、金融機構管理、投資心理學、金融機構...等專業課程內容與虛擬貨幣做課程上的結合，應相當有助於增強學生在畢業之後的商業競爭力。

立碁電子集團立瑪智慧零售(股)曾志雄總經理針對『區塊鏈與虛擬貨幣發展現況』與財金系數位金融組的同學進行深入的經驗分享。 圖／文化大學財金系提供

特別是近幾年，台灣陸續通過相關法規或草案，如虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法、「虛擬資產專法」草案也在今年10月份一讀通過以及證期局公布的管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則等。均表示該行業在台灣的發展將飛快成長，然而相關業者卻可能面臨無人可用的窘境，畢竟台灣過去並沒有相關正統的管道做區塊鏈與虛擬貨幣的人才培育，文大財金系若能以此為系所特色發展，陸續導入相關師資教學課程與業界所需之證照如虛擬貨幣之相關證照教學，應有助於發展系所之特色競爭力。

志雄總經理指出，區塊鏈技術使得數據存儲和交易不再依賴於單一中心化的機構，而是分散存儲在全網絡的節點上。這種分散化的特性增加了系統的安全性，減少了對單一機構的依賴，並降低了系統被攻擊或故障的風險。虛擬貨幣和區塊鏈技術使得更多人可以透過手機和互聯網訪問金融服務，從而提高了金融包容性。此外，區塊鏈和虛擬貨幣的結合使得去中心化金融成為現實。總體而言，區塊鏈和加密貨幣的快速應用，正加速改變我們的金融體系和社會結構，並帶來了許多創新和機會。本次講座雖然是在文化財金系針對系上同學舉辦，卻因為虛擬貨幣的熱門度，同時也吸引到不少其他系所同學、老師，甚至已畢業的校友特地回校參加，希望日後能多舉辦此類跨資訊與財金的講座給同學帶來更好的學習效果。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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