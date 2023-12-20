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「臺灣社交距離APP」將於2023年底終止服務 請民眾自行刪除
【文．林墨卿】
疾病管制署今日宣布，因應新冠疫情情勢的變化，推廣的「臺灣社交距離APP」已完成階段性任務，而 Apple 及 Google 團隊亦終止了「暴露通知服務(ENS)」。為此，「臺灣社交距離APP」將於2023年12月31日正式終止服務，自iOS和Android平台下架，並停止更新，疾管署呼籲仍在使用的民眾務必自行刪除該APP。
感謝民眾在疫情期間踴躍使用「臺灣社交距離APP」，共同參與社區健康的防護。自該APP於2021年3月12日首次發布以來，下載人次總數約達255萬。值得一提的是，該APP嚴格保護使用者個人資料，而在終止服務後，相關系統資料將被直接銷毀，確保使用者隱私安全。
未來，民眾可以透過「疾管家」LINE Official Account、臉書粉絲專頁「疾病管制署-1922防疫達人」，以及疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）獲得最新的防疫資訊。
儘管國內外已放寬防疫措施，但新冠病毒仍未徹底消失。疾管署再次提醒民眾，應儘早完成XBB新冠疫苗接種，持續保持手部清潔，培養良好的衛生習慣。在需要的情況下，仍請佩戴口罩，共同守護臺灣的健康安全。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】
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