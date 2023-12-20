蔡英文路線就是認同分歧路線

【文．孫榮富】

蕭美琴的國籍門、賴清德是美國人的阿公，民進黨提名的總統、副總統人選，都有國家認同的問題，蔡英文總統近日卻說要賴清德、蕭美琴繼續領導台灣，讓沉穩、穩健、受人信賴的蔡英文路線延續下去，根本是睜著眼說瞎話，蔡英文路線就是國家認同分歧路線。

事實上，台灣最大問題根源，就是在於國家認同的分歧。蔡英文總統曾說自己是「中華民國台灣」的總統，這就是獨立於中國的台灣，就是國家認同不再是中華民國認同的做法。我國根本大法名稱就是：中華民國憲法，從來不是中華民國台灣。

蔡英文總統身為中華民國的最高領導人，卻稱中華民國為「這個國家」，又在政治上操作分化成：「中華民國派」、「台灣派」、「中華民國台灣派」、「中國派」……等，這絕不是國家領導人應有的作為。

在蔡英文政府披著民主化外衣搞中華民國台灣開始，「中華民國」就一直是「這個台獨政府」想要侵佔的「正常國家」，但這些台獨份子是犯了「恐中病」，明知台獨不了，也不願認同中華民國，只能亂改名叫中華民國台灣來欺騙善良的台灣民眾。

即使，美國通過旅行法、台北法案，仍然沒有不承認中華民國政府，台獨依然不具有國際法律地位，台灣不是國家認同；中華民國台灣也不會是個國家，中華民國才是我們的國家，是我們的國家認同。

台灣社會雖然已經民主化，但這並不是表示台灣已經獨立建國，台獨份子、民進黨政客、蔡英文政府，應該看清中華民國存在的法理與事實，認同中華民國就是中華民國，台灣是中華民國治理範圍的一部分，台灣不是台獨，蔡英文總統將中華民國改稱呼為中華民國台灣，就是「混淆視聽」，蔡英文路線就是國家認同分歧路線。

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