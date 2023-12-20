左岸遠方／誰說兩岸融合發展不可能？

獨家報導 張鈞凱／評論

一場又一場的台海兵推，一篇又一篇的智庫報告，「台灣是地表上最危險的地方」成為了西方媒體和政學菁英界的定論。不過北京老神在在，習近平還當著拜登的面強調了「和平統一」。9月12日，中共中央、國務院發布了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），「融合發展」成為中國大陸「和統台灣」的新路徑。

《意見》出爐後，筆者採訪了不少台灣專家和在陸台人的看法，普遍不看好所謂的「融合發展」，認為又是大陸對台系統「打高空」的老調重彈。還有一些人認為，台灣人就算想去大陸發展，第一選擇也是北京或上海等一線城市，福建不會是首選。

其實台灣社會對《意見》會有這些不太正面的回應或感受，並不難以想像。畢竟「維持現狀」在不分藍綠政治人物的主導宣傳下，依舊是台灣民眾躲避統一問題的「最優解」，人們既不認為統一在即，又怎麼會對兩岸「融合發展」有感？

不過，主觀願望與客觀事實不見得劃上等號，「維持現狀」能撐多久？兩岸「統一」與「融合發展」遙不可及？這些問題恐怕還是得看現實發展，誰也無法憑著想像驟下定論。

金門與馬祖做為台灣「最前線」，其實可以視為台灣命運的風向球。早在《意見》發出的十多年以前，《金門日報》就已做過報導，指金門人赴廈門置產蔚然成風，「金廈共同生活圈」隱然成形。如此態勢既是歷史使然，更是地緣所致，推促著金門走在台灣本島前面，率先喊出「永久非軍事區」的主張，更力主「金廈大橋」建設。除非金門人不被認為是台灣人的一部分，否則他們稱得上是兩岸「融合發展」早於大陸官方文件的「先行者」。

香港則是另外一個指標。在台灣人眼中，香港是亞洲金融中心，閃閃發亮的東方之珠，與「落後」的中國大陸格格不入。因此2019年香港「反修例」風波一起，台灣官民無不發聲「撐香港」，在意識形態價值觀上形成「台港連線」。那場怵目驚心的「黑暴」風波，不少台灣人認為「一國兩制」已死，香港從此與內地關係名存實亡。

然而，現實的發展或許遠遠超乎台灣人的認知與想像。24小時開放往返深圳與香港的皇崗口岸，到了深夜時分仍然燈火通明、人聲鼎沸，無數到深圳吃喝玩樂的香港年輕人，正要準備通關返港回家休息。這群香港青年中，恐怕不少人在四年前才在街頭吶喊著「光復香港，時代革命」，如今卻在深圳找到了放鬆自我的「新天地」。

這番場景，乃筆者今年6月親眼所見。11月中旬另一次的深圳行，再一次令人深感時移勢遷的變化之大之快。深圳的「山姆會員商店」（類似「好市多」的大型倉儲式會員制量販店）擠滿了香港人，還有不少香港人做起了包車接送、入店結帳的一條龍生意，一次收費港幣360元（山姆會員店年費才人民幣260元），還是團團爆滿。

此外，深圳新興密布購物美食廣場的領展中心城，身邊來來往往同樣可見港人身影。「小紅書」上由港人經營的深圳、廣州攻略圖文影音介紹，更是琳琅滿目。港深之間的「融合發展」，要說是「大灣區」政策成功，可能還需要更多實證數據支持，但港珠澳大橋、廣深港高鐵等基礎建設的完成，在民生需求的推動下，「融合發展」可謂是自然而然。縱然兩地民眾對於政治體制和生活方式有著不同想法，但並不妨礙你中有我、我中有你的共同體形成。

無論是金廈或是港深，對台灣而言都是一面鏡子。台灣在政治上「拒統」，但地緣發展脫離不了大陸。再怎麼「抗中保台」鐵桿分子，多多少少都有家人在大陸工作求學，或者人手一張根據《中國公民往來台灣地區管理辦法》所簽發的台胞證。

政治終究要回歸人民所需，而人民盼望的不過是美好生活。哪裡有更好的生活環境，人們自然會「用腳投票」。換句話說，無論台灣選舉再怎麼民粹嘶吼，「民主自由」還得面對民生生活。誰又能說兩岸「融合發展」是永遠不可能實現的天方夜譚呢？

（《香港01》駐台灣首席記者，廣州暨南大學講座教授）

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