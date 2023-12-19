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南部首場努斯社企沙龍 ESG談企業轉型與創新

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
台灣尤努斯社企沙龍高雄首場。
台灣尤努斯社企沙龍高雄首場。

【文．林言綜】

台灣尤努斯基金會首場南部尤努斯社企沙龍於12月13日展開，成為台灣尤努斯創新獎後續活動。2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯教授期盼以社會型企業解決社會問題，在台灣尤努斯基金會積極推動下，此沙龍旨在凝聚各領域專家學者從ESG談企業轉型與創新商業模式，促進行動交流，打造多元夥伴關係，這不僅是一個建立各領域專家聯繫和跨領域合作的小型聚會，更致力於社會型企業的發展。

南部尤努斯社企沙龍以「 從ESG談企業轉型與創新」為主題，由台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲代表致詞，鼓勵創新與永續經營，能發揮更多社會影響力，促進永續的循環，激發出行動者不同的創新思維帶動ESG永續產業經營。

本次活動由產官學各界的傑出專家學者代表與會，齊聚一堂交流永續科技創新商模及企業轉型的全球展望趨勢，由台灣尤努斯基金會林英星南區秘書長主持，強調尤努斯基金會「零貧窮、零失業、零淨碳排放」理念下展開本次社企沙龍講座。

首先由TICAR創會會長李世聰博士分享國內ESG現況與展望，為因應「氣候災害損失」、「糧食儲備不足」、「能源供需失衡」等危機，從國際視角分享永續發展的觀點。國立屏東科技大學時尚與管理系暨尤努斯社會企業中心（簡稱YSBC）主任王韻副教授分享，時尚產業的應朝向永續策略，強調時尚產業的永續策略著重於創造環保、時尚產業希望降低其對地球的負擔，實現經濟、環境和社會的和諧共生。國立高雄科技大學漁業生產與管理系劉仁銘教授暨YSBC主任，提到台灣漁業永續發展創新結合創新AI系統，透過系統能夠進行海洋環境監測、漁獲量的精確預測以及資源管理，從而確保捕撈活動降低對生態系統的危害。最後由長榮大學創新應用管理學系劉嘉麒助理教授暨YSBC主任，分享議題從地方創生媒合企業ESG永續發展，強調企業不僅可以改善其在全球的ESG表現，提供技能培訓或教育計劃，以及支持當地文化活動。

透過尤努斯社企沙龍，本次專家學者分享包含創新技術的應用，經濟、環境與社會的和諧共生、政策倡議與社會教育、地方創生與企業ESG永續發展等議題，共築一場企業與學者專家的交流聚會，讓參與企業在掌握國際與產業趨勢，同時進行深度交流。

尤努斯社企沙龍凝聚在社會型企業、社會創新領域以及對解決社會問題有興趣的夥伴們，發揮自身影響力的活動。每場沙龍亦會提供簡易餐點，同時秉持對永續發展的承諾，不提供一次性餐具，期盼能共同打造更美好的三零世界，推動零淨碳排放、零貧窮、零失業的願景。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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