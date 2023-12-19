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照顧民眾「食」的需求 張麗善直播開箱「雲林良品X全家便利商店」聯名鮮食

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／嘉義縣政府提供
圖／嘉義縣政府提供

【文．林欣宇】

「雲林良品」深入民眾生活需求，再次與全家便利商店合作，推出聯名鮮食產品，張麗善縣長今(18)日午餐時間，與全家超商鮮食OMO整合部資深經理黃騰暉特地到全家斗六新莊店開箱「雲林良品X全家便利商店」全系列聯名產品。

張縣長表示，本次全家推出「雲林良品X全家便利商店」10項聯名鮮食，從飯、麵類主食、小吃到沙拉，滿足各類飲食需求，聯名產品包含11月30日剛出爐「全家全明星鮮食風雲榜TOP 10」中的健身G肉餐盒、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、金咖哩濃辛咖哩飯、大滿足麻醬涼麵等品項，選用多項雲林的農特產，如阿丹果菜生產合作社的馬鈴薯、活力東勢的胡蘿蔔、台灣生菜村的高麗菜、虎尾農會的花生醬，還有沙拉、小滷青蔬皆運用了雲林在地蔬果。

本次全家推出「雲林良品X全家便利商店」10項聯名鮮食，從飯、麵類主食、小吃到沙拉，滿足各類飲食需求。

張縣長指出，雲林縣是農業大縣，生產最優質的農特產品，這次雲林良品再度與全家便利商店合作聯名，直接置入雲林在地生鮮蔬果作為食材原料，聯名商品包裝皆印上「雲林良品」LOGO，品質有保證，讓消費者直接享用雲林農產的新鮮美味，歡迎全台灣的消費者踴躍選購。

農業處長魏勝德表示，鮮食產品佔今年全家便利商店的營收超過3成，「全家全明星」系列產品更創下逾50億業績，可見鮮食產品在民眾生活中扮演著重要角色。本次雲林良品X全家鮮食系列產品共推出10品項，除了有「全家全明星鮮食風雲榜TOP 10」中的大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、金咖哩濃辛咖哩飯等主食系列，還有為外食族補充蔬果攝取的十品目田園沙拉、凱薩沙拉、及讓外食族方便食用的青檸烤雞和小滷青蔬，眾多品項大大滿足上班族、外食族、健身族、輕食族、小資族等各式飲食需求，邀請大家至全家便利商店，挑選雲林良品聯名鮮食。

雲林良品X全家便利商店全系列產品：健身G肉餐盒、金咖哩甘口咖哩飯、金咖哩濃辛咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵、十品目田園沙拉、凱薩沙拉、青檸烤雞握沙拉、小滷青蔬，於全台全家便利商店販售，美味鮮食就選雲林良品。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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