台灣戰情室／台海安全亮橘燈 美國對台軍售刺激兩岸認知作戰

【文．陸文浩】

軍事掃描：12月10日民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」揭露通信內容，指共軍南部戰區035B型常規潛艇/311，遭我成功級巡防艦岳飛號1106發現，惟迄今我軍方仍未證實。

我國防部於12月15日公布，自6時30分許起，計有共機27架次、9艘次共艦在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」演練；其中BZK-005無人機1架、殲-10戰機二批共6架、殲-16戰機2架與運-8遠干機1架，分別跨越台灣海峽北、中、南段及台灣西南空域，進行目標監視、台海戰備巡弋與海空域巡邏，並協同共艦進行海空聯訓。

政治掃描：國防部長邱國正12月11日在立法院表示，6月時發現國軍航特部一名謝姓中校遭中共策動叛逃，中共提出於事成後，將交付1500萬元美金酬勞，相當於新台幣4億8千萬元的高價，要求我方中校趁中共的「山東號」航空母艦駛近海峽中線時，再由中校駕駛軍方直升機伺機投共。

國安局長蔡明彥12月13日在立法院表示，針對近期網傳暗網有兜售疑似情治單位監聽名冊情事，正由最高檢察署進行偵辦中。

國安會秘書長顧立雄12月15日在台灣智庫舉辦的「挑戰2023：台灣國家願景系列論壇」表示，中國不斷對台發動灰色地帶侵擾，企圖分化、孤立台灣，削弱團結及抵抗意志，目前距離總統大選不到一個月，中國認知作戰、操作介選頻次達到高峰，且手法更精細隱蔽。

外交掃描：日本防衛省統合幕僚監部12月14日宣稱，中俄組織以轟-6與圖-95戰略轟炸機各2架，在東海至日本海一帶海空域進行第7次聯合戰略巡航任務；期間俄蘇愷-35戰機等各型戰機、圖-142反潛巡邏機1架、中國北部戰區海軍055型驅逐艦/104與中國東部戰區海空軍運-8技術偵察機1架、殲-16戰機等各型戰機總計約13架（含）以上，分在日本海及東海海空域，進行空中護航與警戒、海空聯訓、海空反潛、演練觀察等科目演練。

美國拜登政府於美東時間12月15日宣布第12次對台軍售，就「迅安系統作業維持」總額3億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

中共掃描：大陸商務部12月15日公布對台灣貿易壁壘調查結果報告，認定我方單方面限制大陸產品進口，違反世貿組織規則屬實。民進黨總統候選人賴清德則高分貝反對重啟兩岸服貿、強硬抵制兩岸經貿開放，並反批中國大陸介入台灣選舉。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線與台灣西南戰巡。

美國對台軍售議題，再次觸發中國大陸紅線，引發共軍海空兵力「聯合戰備警巡」任務。

中共文攻武嚇隨著台灣總統大選迫近加壓，兩岸貿易危機瀕臨爆發邊緣，賴清德、國防部長邱國正、國安會祕書長顧立雄紛以中共認知作戰、中共介選反制；而美國拜登政府此敏感時刻宣布第12次軍售，無疑造成兩岸劍拔弩張緊張態勢。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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