快評／請問總統參選人：被打臉 沒關係嗎？
【文．林晟威】
總統選舉戰場各路政治人物紛紛提出政見，然而，眼尖的民眾發現其中不乏候選人言行不一，自相矛盾，成為這場選舉風波的焦點。這些「打臉」現象引起社會廣泛關注，對於政治人物的言行一致性提出質疑。
舉例來說，柯文哲在臉書指稱彰化潮間帶插滿風力發電機，卻遭經濟部能源署打臉，潮間帶是沒有風力發電機的。因此，柯受到「不做功課」的質疑；黃國昌指控賴清德的萬里老家違建，過去與現在空照圖不符合，賴的「誠信」，因此被質疑；侯友宜在記者會上使用與美國智庫學者葛來儀的合照，卻遭到葛來儀本人的反彈，侯友宜雖然致歉，卻讓人懷疑他的外交智慧。
感謝現今網路與媒體的發達，總統參選人言行都能在放大鏡下檢視，但投票的意義遠不只是選出「比較不差」的人，選舉至少能夠努力讓相對較不適任的人離開政治舞台，這是保持民主價值的關鍵。
在這些風波中，三位總統參選人需要更謹言慎行，以免陷入言行不一的困境，因為其中一人可是未來的總統，「君無戲言」，如果老是被打臉，有何顏面領導文武百官，為萬民擁護呢！
本文授權自獨家報導，原文見此。
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