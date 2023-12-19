國際觀專欄／以色列被綁架的人質被以色列士兵殺死

【文．李家同】

今年12月7日加薩走廊的哈瑪斯進入以色列，也帶走了幾百位以色列人作為人質。有些已經被釋放，但是還有一百多位仍被哈瑪斯所控制。前幾天，有三位人質不知何故獲得自由，但是他們知道外面正有激戰，為了安全，他們脫掉了上衣，而且揮舞了白布，表示投降。兩位人質立刻被以色列士兵槍殺，還有一位趕緊逃進了一間房屋，但是以色列士兵追進房屋，也殺死了他。以色列的士兵殺死了揮白布投降的人，實在難以相信他們會做這種事。這些小兵如果不在戰場上，也不會做這種事。將他們送到戰場的人，才是最該被譴責的人。

這件事情成了國際媒體的頭條新聞，也使得大批以色列人要求以色列總理停火，舉行談判，設法以談判來救出其他人質。但是似乎這位總理不願意改他的做法。

三位人質被誤殺，引起世人的注意。昨天的消息，英國和德國都要求以色列停火。可是大家應該知道，以巴戰爭以來，1萬8千多位巴勒斯坦人被殺，根據聯合國官員的報導，加薩走廊的情況日益惡化。請看下面的圖片，戰爭的勝利者是無法確定的，可是失敗者永遠只有一個，那就是無辜的平民。更嚴重的是，戰爭使很多人在戰場上失去人性。我們實在希望這場戰爭趕快結束吧。

※轉載李家同教授臉書※

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