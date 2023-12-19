國戰會論壇／為違建「哭5聲」 孟姜女敗給賴清德

【文．王崑義】

選戰進入決戰期，各種哭聲啼不盡，但是荒謬的卻是民進黨總統候選人賴清德為了老家的違建連哭5次，這就惹得國民黨台南縣議員謝龍介不快，他到台中二選區立委候選人顏寬恒助講直挑賴清德違建議題，說顏家違建拆也拆了，還追殺、抹黑，民進黨總統候選人賴清德為老家違建哭5次，他質疑這樣的賴清德要如何帶領台灣人民?孟姜女哭倒萬里長城也只有哭2次。

謝龍介還問台下民眾：賴清德的違建整間水噹噹有沒有拆？有沒有使用執照？有沒有繳稅？寬恒的喊拆就拆，1個違章、1個政府領導人，「哭五次哩！」

賴家違建是龍穴?

從民調上看，賴清德老家違建議題，在趙少康跟他對賭願意辭去中廣董事長之後，已經為他減分，但是賴清德卻以哀兵之策，向選民哭票。而民進黨副秘書長黃建嘉更替賴清德轉移話題以便洗白，指稱台中顏寬恒家族、新北汐止廖先翔家族及新店羅明才家族都是占用國有地違建，這三個都是國民黨現任立委和候選人，「趙少康先生如果有勇氣的話，應該先去告訴顏寬恒跟顏家，你們家占用國有地的私人招待所的大豪宅什麼時候拆？」

黃建嘉還酸說，敬告趙少康先生，不要看到顏寬恒就龜縮，不要看到顏清標就躲起來，趙少康請你勇敢一點當真正勇敢的趙子龍。

有什麼樣的必要性非要護住賴家的違建，莫非是迷信賴家祖厝是龍穴，所以拆不得，免得影響賴清德取得大位?

事實上，民進黨賴清德老家爭議經過新北市工務局確認違建事實明確，賴清德當初喊話新北市府要給「礦區民眾一條路走」，從「有門牌非違建」到「沒有稅籍資料」，企圖打造「就地合法」的政治正確，為了選舉混淆視聽甩鍋新北市府，不僅已為社會大眾做了錯誤示範，也凸顯出民進黨特權下的「合法違建」。

賴清德先是表示尚未收到新北市府通知，卻又秀出公文表示「列管免拆」，怒批新北市府發出通知前「未審先判」是政治力介入，直指有關單位應避免淪為選舉操作工具，自己卻對老家「既存違章建築」必須依法拆除，卻隻字不提，也被直指不僅擁有違建還逃漏稅；賴清德利用民進黨的政治奧援，透過礦工子弟人設、甩鍋地方責任、政治民粹操作掩護「事實違建」。

礦工子弟人設

賴清德表示位在新北萬里老家遭到質疑違建，一度眼泛淚光哽咽表示自己老家就是礦工工寮，在競選造勢場合解釋因為年久失修才會整建，談到幼時艱困生活博取在場支持群眾同情，接著介紹父親、親戚、鄰居都是礦工；強調礦業是當時台灣重要產業，也順勢以「礦工子弟人設」完美出場。

「礦工子弟」賴清德提到兒時看到長輩前往礦坑工作，進去之前身體是乾淨的，出來後卻都認不得，因為全身黑污污的都是煤炭，只剩下兩個眼珠子；說明礦工不是肺部受傷失去健康，就是工作意外失去生命，企圖打悲情牌，對抗「事實違建」。

甩鍋地方責任

新北市府已經認定賴清德的老家屬於違建且有逃稅嫌疑，行政院長陳建仁才剛主動要求內政部要通盤檢討，國土署反而質疑新北市府應該積極提出對策及解方，顯然是將違建事實來做焦點轉移；眼看中央當局就是因人廢法，「甩鍋地方責任」令人匪夷所思。

國土署指出全國均已停止採礦，當局未能在過去礦區建物的礦權被廢止後即時分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，中央地方都須負起責任面對，卻又針對新北市佔全國已廢礦地區全國第一來為甩鍋鋪路；認定新北市政府應該積極提出對策解方，但在編定國土計畫以及非都市土地變更等盤點及輔導上，並非地方單位可以單獨制定配套措施。

政治民粹操作

賴清德利用政治正確操作理盲濫情，營造平民百姓、未受教育者、非知識份子的絕對崇信，鼓譟「下層」發起政治性運動，並凌駕法律常軌性達到政治目的，掀起一種反智性格的群眾態度形成氣候，在言語上透過「父親留下的遺產是貧窮」等訴諸情感迴避爭議，意圖把自己打造成阿扁二級貧戶出身的階級性，而刻意將兒時「工寮」與現址「住居」混為一談，已經陷入脫離是非、還背離法理的「民粹主義」。

賴清德對於老家違建爭議使出拖延戰術的民粹操作，扯上自家違建與他人不同，競總主委姚立明甚至強調賴清德是「錯誤政策的受害者」，先前黨內信誓旦旦宣稱並非違建，如今改口既存違建不用拆除企圖洗腦支持者。這些說法從「有門牌非違建」、「礦區房子沒路權」、「老家颱風屋頂掀翻」，這一連串的政治教育無非就是馴化支持者堅信他老家是「合法違建到底」。

賴清德如今動用「全黨挺一人」的免死金牌，身為黨主席依舊不遑多讓，民進黨歷經黑金爭議、學倫風波、88槍之亂，如今自己面對老家違建的公開事件，竟是採用少數鼓譟黨意凌駕多數沉默民意；姑且不論法律成文的相關問題，光就個人誠信在違建說法的見風轉舵已經重傷個人形象。

民進黨特權下的「合法違建」只是冰山一角，甚至化身「錯誤政策的受害者」爭取黨內奧援，透過「礦工子弟人設」出場，打悲情牌對抗「事實違建」；接著「甩鍋地方責任」，推給新北市府單獨制定配套措施；最後使出背離法理的「民粹主義」，政治馴化支持群眾盲目堅信。賴清德表示「一輩子都沒想過老家是違建」，卻讓「王子犯法與庶民同罪」在台灣政壇呈現「官場現形記」。

一個以哭聲作為哀兵之策，並大打悲情牌的總統候選人，難怪謝龍介要質疑哭5聲的賴清德若當選，是要怎樣帶領2300萬人民?更諷刺的更如謝龍介所說，孟姜女哭倒萬里長城才2聲，韓信要死也只哭3聲，看來孟姜女、韓信都要敗給賴清德了。

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