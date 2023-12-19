國戰會論壇／避免賴清德成為真的「引戰者」

【文．王崑義】

大陸國台辦本周三再次提出抨擊賴清德為「台獨分子」，稱他是兩岸關係的「引戰者」。但是此時國民黨副主席夏立言卻又前往中國大陸訪問，並有可能再度與大陸國台辦高層碰面，而國民黨立即否認夏立言可能與國台辦官員會面的說法，既然如此，夏立言選擇這時訪問大陸，又是為何？

台灣坊間傳言，明年1月13日若民進黨的賴清德當選，大陸解放軍將進逼台灣，讓賴清德表態不敢推進「法理台獨」，國台辦也會「每日一罵」，讓民進黨感受到壓力，所以國台辦現在聲稱賴清德是「引戰者」，並非是要「介選」，而是先做危機預防，避免賴清德若當選，兩岸走向不可控制的局面。

戰爭與和平的選擇

事實上，大陸就把台灣這次總統選舉界定為戰爭與和平的選擇，既然台灣人民願意選擇「引戰者」賴清德，未來4年，台灣人民生活在戰爭的陰影下，也是剛好而已。所以國台辦做危機預防，也是出於下策，希望兩岸的爭議，不會影響到兩岸的融合發展。

而夏立言再次登陸，也是對兩岸未來的發展預留和平的空間。誠如國民黨在聲明中表示，夏立言此行是受到台商邀請，目的是為延續前幾次訪問的成果。聲明亦稱，夏立言將「與當地的台商社區交流，關心台灣同胞的需求，聽取他們的意見，並為海峽兩岸的和平、穩定和繁榮做出貢獻」。

至於紐約時報報導更指出，朱立倫領導下的國民黨持續以對話（dialogue）及防衛（defense）為國民黨的兩岸政策，對外表示國民黨有能力開啟兩岸溝通，對內則在黨內立威稱自己能與北京溝通。

2021年9月26日，朱立倫當選國民黨主席，習近平發賀電祝賀。朱立倫當日中午立即回復賀電，除了炮轟民進黨「去中國化」之外，並提到兩岸人民都是「炎黃子孫，希望國共兩黨在九二共識、反台獨基礎上，求同尊異。」

因此，國民黨為了作為一個負責任的政黨，必須在選前有所作為，即使侯友宜最後沒有當選，國民黨也要展現出他們有維持兩岸和平的能力，夏立言這時訪問大陸，目的就是要展現國民黨有維持兩岸和平的能力。

可惜的是，台灣人民也許不清楚國民黨的用心，在民進黨不斷的抹紅之下，國民黨可說是好心被當驢肝肺，現在夏立言訪問大陸，又開始遭到民進黨的抹紅。

另外，為了抹紅國民黨，民進黨也繼續發動檢調大舉調查藍營的村里長到大陸接受「招待」，並稱大陸藉此對台灣進行「介選」。

台北檢調12月15日就展開大規模偵辦台北市基層里長赴大陸接受招待，介入台灣選舉案件。台北地檢署據報，自今年6月至今天為止，台北市里長已揪團赴大陸，接受大陸上海市台辦等單位招待，返台參加特定政黨及候選人的選舉活動，涉嫌《反滲透法》15日指揮警調及移民署兵分6路，搜索台北市文山區興家里、明興里、忠順里3名里長、里辦公室，並依涉嫌人身分傳喚全台北市41名里長到案。本案是北檢在總統大選期間首度偵辦的《反滲透法》案，涉案里長人數高居全國之冠。

檢調從偵辦高雄岡山、彰化和美，到台北市的大動作追查里長接受招待的行動，可能有兩種因素:

一是，企圖利用《反滲透法》偵辦村里長，為選後通過代理人法預作準備，以便把在台灣的「中共協力者」掃除惡盡。畢竟，從不當黨產條例施行以後，國民黨已經被抄家滅族乾淨，已經無力反抗民進黨執政的惡行惡狀。如果代理人法通過，民進黨就可以把跟大陸有關的組織與個人全部摘除。

二是，賴清德的選情已經面臨危險的轉折點，侯康配有可能一夕逆轉勝，所以民進黨必須先行警告藍營基層不要蠢動，如果幫忙藍營助選，有可能會被送入牢籠。台北市信義、松山的國民黨立委候選人徐巧芯送壽麵竟被查辦，也是另一種警告方式。

但是，民進黨抹紅與警告基層里長的方式，恐怕得不償失，這些被偵辦的里長本身在地方就有充分的人脈存在，對他們進行警告，無疑可能激起里民的憤怒，本來不響投票的人，也被牽動去對民進黨投下反對票。

所以，民進黨善於使用的抹紅與抗中牌，目前已經動用到檢調追查村里長接受大陸招待的爛招，這倒底對民進黨有利，還是在間接幫國民黨助選，也許明年1月13日就會見真章。

只是，不管如何，民進黨愛抗中就去抗中，只要有節制避免讓賴清德成為真的「引戰者」，讓兩岸繼續維持和平，這才是兩岸之幸，台灣人民之幸!

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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