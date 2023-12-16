大選認知戰？直升機飛官叛變的爛劇本

獨家報導 何豪毅／快評

最近媒體大做我陸軍航特部一名中校，企圖駕Ch-47契努克運輸直升機投誠的「共諜案」，報導透露，對岸以1500萬美金及全家人落籍泰國代價，要求這架運輸機趁航母「山東號」於通過台灣海峽時降落在航母甲板，所描述情節充滿電影元素，令各大媒體都瘋狂追逐。

不過這項「投誠」計畫在相關領域專家眼中被識破，禁不起檢驗，過於誇張的情節，正凸顯了操作此消息曝光的幕後黑手真正動機，必須加以揭露，以正視聽。

從情治作為的概念來看。首先，相關報導中提及，涉案中校曾拿到我軍防衛計畫「固安作戰計畫」、年度重要軍演「漢光演習」等資料翻拍洩漏給對方；若以該員能參贊機要的身分，對中方而言，希望他繼續埋伏，持續傳遞情報，才是最有價值的作為，怎會要他駕機來投誠？

第二，涉案中校所駕的是Ch-47契努克運輸直升機，這架飛機最早於1961年首飛，1962年起投入越戰，至今已服役逾50年，除軍用機型外，也有民用機型（B-234），全世界有2022多國採購使用，波音甚至一度想推銷給中國。

作為運輸直升機，契努克並沒有先進的雷達，武裝也是聊備一格的M-240機槍，毫無機敏價值可言，就算整機被解放軍繳獲，除了製造更大的國際紛爭外，看不出來對岸會對此機有興趣的任何線索。

再從戰術作為來談，「投誠計畫」中，涉案中校要將這架笨重的運輸機飛到海峽中線，降落到航空母艦上。首先，Ch-47契努克運輸直升機在台灣服役30年多來，只有兩次出海的任務，向來欠缺海上飛行的經驗，怎會認為飛這架直升機的飛官敢到台灣海峽？

第二，契努克運輸直升機須要駕駛員、副駕駛員、飛航工程師共3人，才能操作飛行，要一人偷偷駕機投共已是萬難，又要如何說服其餘兩人一起叛變？

最後，是山東號航空母艦要行駛海峽中線的問題。稍有軍事常識的人都知道，潛艦是航母的「標配」，進入淺水海域不利航母發揮戰力，深度不過100至300公尺的台灣海峽，並不適合航母航行，更何況中共航母軍演受到全世界矚目，美日台必定全面監偵，怎會有空隙讓一架笨重的運輸直升機飛過去降落？

其實說穿了，這套劇本的出現，大約就是侯友宜提出國防政見，綠營執政幕後黑手為了抵銷政敵的選舉宣傳，便利用了今年9月羈押禁見的航特部中校此案，把正巧出海軍演的山東號扯進來，編造了一套運輸直升機降落航母的叛變計畫，用以宣傳有利民進黨的「抗中保台」路線。

看到這裡，各位讀者有沒有發現，到底是誰在「認知作戰」呢？

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

ESG是理想，也是商機

AI驚呆世人：不被祝福的愛？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】