快訊

上月底因病送醫…科威特元首逝世享壽86歲 擬由全球最年長王儲繼位

首回本命區板橋！侯友宜市場掃街人氣超高 支持者擠爆現場

強風襲彰化導致高壓斷線 福興鄉2千多住戶停電搶修中

大選認知戰？直升機飛官叛變的爛劇本

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／知乎
圖／知乎

獨家報導 何豪毅／快評

最近媒體大做我陸軍航特部一名中校，企圖駕Ch-47契努克運輸直升機投誠的「共諜案」，報導透露，對岸以1500萬美金及全家人落籍泰國代價，要求這架運輸機趁航母「山東號」於通過台灣海峽時降落在航母甲板，所描述情節充滿電影元素，令各大媒體都瘋狂追逐。

不過這項「投誠」計畫在相關領域專家眼中被識破，禁不起檢驗，過於誇張的情節，正凸顯了操作此消息曝光的幕後黑手真正動機，必須加以揭露，以正視聽。

從情治作為的概念來看。首先，相關報導中提及，涉案中校曾拿到我軍防衛計畫「固安作戰計畫」、年度重要軍演「漢光演習」等資料翻拍洩漏給對方；若以該員能參贊機要的身分，對中方而言，希望他繼續埋伏，持續傳遞情報，才是最有價值的作為，怎會要他駕機來投誠？

第二，涉案中校所駕的是Ch-47契努克運輸直升機，這架飛機最早於1961年首飛，1962年起投入越戰，至今已服役逾50年，除軍用機型外，也有民用機型（B-234），全世界有2022多國採購使用，波音甚至一度想推銷給中國。

作為運輸直升機，契努克並沒有先進的雷達，武裝也是聊備一格的M-240機槍，毫無機敏價值可言，就算整機被解放軍繳獲，除了製造更大的國際紛爭外，看不出來對岸會對此機有興趣的任何線索。

再從戰術作為來談，「投誠計畫」中，涉案中校要將這架笨重的運輸機飛到海峽中線，降落到航空母艦上。首先，Ch-47契努克運輸直升機在台灣服役30年多來，只有兩次出海的任務，向來欠缺海上飛行的經驗，怎會認為飛這架直升機的飛官敢到台灣海峽？

第二，契努克運輸直升機須要駕駛員、副駕駛員、飛航工程師共3人，才能操作飛行，要一人偷偷駕機投共已是萬難，又要如何說服其餘兩人一起叛變？

最後，是山東號航空母艦要行駛海峽中線的問題。稍有軍事常識的人都知道，潛艦是航母的「標配」，進入淺水海域不利航母發揮戰力，深度不過100至300公尺的台灣海峽，並不適合航母航行，更何況中共航母軍演受到全世界矚目，美日台必定全面監偵，怎會有空隙讓一架笨重的運輸直升機飛過去降落？

其實說穿了，這套劇本的出現，大約就是侯友宜提出國防政見，綠營執政幕後黑手為了抵銷政敵的選舉宣傳，便利用了今年9月羈押禁見的航特部中校此案，把正巧出海軍演的山東號扯進來，編造了一套運輸直升機降落航母的叛變計畫，用以宣傳有利民進黨的「抗中保台」路線。

看到這裡，各位讀者有沒有發現，到底是誰在「認知作戰」呢？

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

ESG是理想，也是商機

AI驚呆世人：不被祝福的愛？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

警局環保局聯手出擊 非法傾倒廢棄物現行犯遭逮

【重磅快評】飛官叛逃駕直升機降共軍航艦？真是別鬧了

傳中共利誘陸駕直升機叛逃落航艦 但飛行員無落艦訓練

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：機先管控 降低損害

相關新聞

大選認知戰？直升機飛官叛變的爛劇本

最近媒體大做我陸軍航特部一名中校，企圖駕Ch-47契努克運輸直升機投誠的「共諜案」，報導透露，對岸以1500萬美金及全家人落籍泰國代價，要求這架運輸機趁航母「山東號」於通過台灣海峽時降落在航母甲板，所描述情節充滿電影元素，令各大媒體都瘋狂追逐。

你為何需要正能量？

在生活中，我們會有一些想要完成的目標，或是當下必須要執行的事件、任務，有了任務之後，做事的常態即會出現：「計畫、計畫、再計畫」、「預設、預設、再預設」，接著「做、做、努力做」，相信及秉持這些步調，一定會非常順利的完成，因為，做就對了！對任何事情都抱持著「理想」的思考，包含了：「金錢」、「工作及事業」、「身體健康」……等，這也是能量的其中一環。

美中金融戰暗藏利刄 中國主權信評「將」遭降級突襲

11月中旬的拜習會在舊金山舉行，這次會議原本似乎是一次友好的交流與合作之旅，美中兩國領導人把酒言歡，友好的氛圍仍然回盪在耳邊。然而，繼11月29日美國衆議院全票通過撤銷香港經貿特權的草案，以及12月1日政府頒佈了一系列限制中國企業在符合聯邦稅收抵免資格的電動汽車材料供應上的參與，並阻止企業從中國或俄羅斯採購原料的規範之後。12月5日，突然而至的美國信評機構穆迪（Moody’s）對中國主權信用評級雖仍維持「A1」不變，但對展望卻從「穩定（stable）」降為「負向（negative）」，此舉猶如一記金融領域上的突襲。

日本大阪光之饗宴唯一國際參展城市 黃偉哲市長點燈式邀日人台南400見

台南市2023年第五度受到大阪市政府邀請出展日本大阪光之饗宴，為向國際推廣2024台南400以及2024台灣燈會在台南等盛事，本次出展以台南舊城門小西門城(靖波門)結合台南400為主題設計台南燈區及台南觀光案內所。昨(14)日黃偉哲市長受邀與大阪市山本剛史副市長及萬國博覽會吉祥物共同按下光雕投影啟動鈕，迎來儀式最高潮，象徵本次光之文藝復興活動絢麗開展，為本次活動正式揭開序幕。

國戰會論壇／美中科技戰白熱化 「生成式AI」戰爭的人類末日

美國總統拜登與中國國家主席習近平11月在美國舊金山舉行「拜習會」試圖「穩定」彼此關係，卻難緩解雙方之間的科技戰持續競爭，去年開始美國對中國實施出口管制，試圖全面切斷先進晶片的所需資源，從關鍵零組件到生產設備一律阻絕；美國通過520億美元的晶片與科技法 （Chips and Science Act）目的在於整體提振本土半導體實力，也讓人工智慧 （AI）聊天機器人ChatGPT背後依賴的「生成式 AI」，可能成為美中科技戰白熱化的新戰線。

淯知產業／第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

近日最受全球矚目的大事，當屬甫於杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化綱要公約（COP28）會議。這個自1992年通過的全球性公約，因為沒有對個別締約方規定具體需承擔的義務，缺少法律上的約束力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。