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你為何需要正能量？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
示意圖/ingimage
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【文．雷格希】

在生活中，我們會有一些想要完成的目標，或是當下必須要執行的事件、任務，有了任務之後，做事的常態即會出現：「計畫、計畫、再計畫」、「預設、預設、再預設」，接著「做、做、努力做」，相信及秉持這些步調，一定會非常順利的完成，因為，做就對了！對任何事情都抱持著「理想」的思考，包含了：「金錢」、「工作及事業」、「身體健康」……等，這也是能量的其中一環。

圖／《獨家報導》主筆室製圖
圖／《獨家報導》主筆室製圖

有趣的是，理想是美好的，現實是殘酷的。開始努力要邁目標時，過程中您發現到許多「真相」，打破了您原有的「理想」，此時也許您「不可置信」，偏偏您眼前所看到的景象，有不同的困難，或是多重的瓶頸，或需要花更多的時間去執行、創造才能擁有，一開始必信心滿滿，告訴自己必能成就，過程中您會面臨不同的考驗、課題、選擇，甚至超越了自身設想要去突破的東西，這時您開始感到無意識的消耗，包含了身體、心理的消耗，操煩之事再次重複，或是負向的環境影響自己時，你就會有思想上的轉折，也許有「如夢初醒」般地感受，而影響到情緒，甚至影響對於任何事件的「判斷力」、「表達力」、「行動力」、「行為」，衍伸出環境中的「人」、「事」、「物」、「地」、「時」的後續發展與狀態，所造成不同的結果。然而外界周遭對自身的反饋，決定出擁有什麼樣的命運，也就是「能量」的呈現，這包含了磁場、氣場，代表事件的呈現，以及事件的狀態和如何發生。

當你遇到這些瓶頸，如何讓自己有更強大的正能量呢？何謂「能量」，對自身的生活究竟有何益處？事實上，值得探討。

能量無所不在，看不到、摸不到，卻又是存在的一種科學與非科學之間的元素及工具，也是一門超心理的學問，它不屬於任何宗教、更不屬於任何門派，只要願意敞開自己的心房，抱持輕鬆、正確的價值觀去看待生命周遭的人、事、物，這些神、佛，都是能量的組成，只不過轉換不同的形式呈現罷了。

回歸理性層面，能量真實的意義是什麼？為何會需要正能量(註1)？

能量，能啟動佛洛伊德所提及之正確「知覺」的幾個特性，說明人為何需要「正能量」的理由，其中包含了：「整體性、恆常性、意義性、選擇性、理解性」，簡單對照，就是人、事、物、地、時，用比較能量學問的角度來看，等同我們所謂的「過去、現在、未來、無遠弗屆、無妙生有」。簡單來說就是：「正確的思想、正確的環境、正確的判斷力、正確的執行力、正確的創造力」，更回歸到地球的五行：「金、木、水、火、土」，對照著科學元素：「氧(O)、氫(H)、氮(N)、水分子(H2O)、蛋白質(Protein)」再用運氣的角度來看，也就是：「健康、財運、事業、文昌、貴人」，都是生命中最重要的五個關鍵點。

正能量的意義其在於：「正確選擇對的環境、正面判斷對的事物、正向連結對的人事物、正念創造需要的真實願望，並正確解決所遇到的課題，將課題轉為正題，並將自身所有的事物回到一個順遂的位置，並不受到任何雜事干擾，皆能掌握一切，而避免錯失機會」。

如何擁有「正能量」？首要就是學習身、心、靈工具法門，這是最重要的一環，但心態上必須保持「客觀」、「敞開」、「平常心」，因為這些都是接觸正能量的一項「媒介」，當您透過不同的法門獲得了正能量，學會「飲水思源」和「謙而不遜」的正念，而不是「放大自我」，覺得自己所向無敵了，因為你得到的正能量，皆來自於宇宙大智慧(神、佛、其他存在正向意識)，所全然賦予生命的，否則「人」這麼渺小，如何成為一個真正的創世、救世主呢？除非您已經修練圓滿，功課完成，可以不需要這個肉身，回到屬於自己的宇宙星系了，已昇華的您，世俗的一切對你而言，已不是重點！

再來，每次給自己五分鐘的時間，做三次的呼吸循環(深呼吸、吐氣)之後，觀想一道透明無瑕的光芒，乾淨俐落的來自宇宙源頭，從頭到腳，上下循環著……將細胞逐漸地清理，然後換了更清晰的思維，這時，您就可以向宇宙能量發出：「今日，我○○○，信任宇宙能量給予的任何安排，使我將_______的事項，正向順心完成，感謝宇宙大智慧！」

這就是擁有正能量的簡單關鍵，當然，一定要選擇適合及對的正能量課程、觀念，或是任何工具法門，再經過紮實的學習，不斷的運用，相信正能量就會回到您的身上了。

個人在生活週遭觀察中，具有「正能量」的人，即使具有最高身分、最高職位，或是崇高地位的，他們總覺得要更有「責任」和「使命」，如各行各業的企業領袖、商人、專業工作者、宗教領袖……等等，都是敞開胸懷去回饋這個社會，並且分享、給予需要的萬物，因能量會更加的擴大，更為這個星球、社會、帶來更多的正面循環，沒有更多重的麻煩之事、以及負面信息，使整體的生命更豐盛美好！

正能量，其重要性不容小覷，在生命中是一個產生「正確動力」、「正向行為」、「正面行動力」，而造就了對的事物和運勢的絕對養分。

(註1)能量(Energy)：能夠量力而為的，透過萬物細胞的呼吸作用，去影響環境週遭，且能調整自身所有存在的人、事、物，而去創造出不同的「契機」、「轉機」、「可行性」，更可「潛移默化」的適度改變原本本該發生的正確事件，和多重的計畫事件，能夠與變化同步外，更使「點石成金」，回歸順遂的位置，擁有更多的正向運氣。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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