台灣戰情室／台海安全亮橘燈 美軍P-8A來亂、共軍也來亂

【文．陸文浩】

軍事掃描：我國防部12月6日公布，美海軍1架P-8A反潛巡邏機由北向南航經台灣海峽。美軍第七艦隊表示，此舉展現美國對自由開放印太地區的承諾。

政治掃描：美國學者葛來儀、白潔曦與柯慶生在11月30日《外交事務》期刊聯名發表文章呼籲「賴清德若勝選，應考慮凍結《台獨黨綱》，讓維持現狀承諾更有分量和可信。」葛來儀是蔡英文總統口中的「好朋友」，美國首度提出凍結《台獨黨綱》、「維持現狀」之議，自是茲事體大，美方二軌對話發出「疑賴論」信號，後續效應值得觀察。

外交掃描：七大工業集團（G7）成員國領袖12月6日舉行視訊會議，通過一份領袖聲明，再次確認今年5月G7廣島峰會領袖宣言，重申台海和平與穩定的重要性，對國際社會安全與繁榮不可或缺，「強烈反對任何以武力或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」。

這場視訊會議旨在討論俄烏戰爭、以哈戰爭、北韓試射飛彈、日本核安全、印太經濟架構（IPEF）、糧食安全等議題，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基與會。台海議題不具立即危機，或又成為刺激中國大陸軟肋。

中共掃描：共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校12月6日表示，美軍1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

12月7日共軍晚間出動15架次，配合10艘次在台灣周邊海空域執行「聯合戰備警巡」任務；其中二批殲-10戰機推斷模擬夜間紅藍對抗演練。

12月8日6時至9日6時共軍計有共機10架次、共艦7艘次；其中運8反潛機與運8技術偵察機各1架由接近福建與廣東交界處東南、分自台灣西南往台灣防空識別區南南西邊緣、及西南邊緣空域折返，執行聯合海空偵察與反潛及電子情蒐任務。

圖／獨家報導主筆室製圖

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。台灣總統大選3組候選人競選起跑，共軍自1995~1996台海危機的導彈威脅，造成李登輝高票當選，多年來在選舉期間多保持克制，惟這次「賴蕭配」被賦予「獨上加獨」的「雙獨組合」聲勢不弱，共軍面對我總統大選前夕，國際與我觸碰大陸領土主權紅線問題，再也不避諱武力威懾而有所退讓。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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