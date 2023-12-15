警局環保局聯手出擊 非法傾倒廢棄物現行犯遭逮

【文．林欣宇】

嘉義縣環保局與嘉義縣警察局民雄分局大美派出所合作出擊， 10日在大林鎮中坑查獲非法傾倒建築廢棄物，查獲三位現行犯及犯罪車輛，依涉犯廢棄物清理法第46條規定，移送地檢署偵辦並查扣犯罪車輛工具。嘉義縣環保局指出，廢棄物來自雲林縣斗六市某建築工程，負責人同樣遭移送地檢署偵辦。

嘉義縣環保局成立稽查隊，24小時與警察單位配合，成功查獲多起違法案件，今年更爭取環境部經費補助購置科學儀器，掌握上百輛歷年環保犯罪車輛資料庫，未來只要有違規紀錄的車輛，就會更新至資料庫內。同時在AI科技的輔助下遏阻不肖業者非法處理廢棄物。

環保局表示，非法處理廢棄物背後通常夾雜龐大金錢利益，由於廢棄物去化管道仍有不足，不法行為仍時有所聞，嘉義縣取締非法行為從不手軟，結合在地方警力、中央、保七總隊全力的協助下，破獲歷年來最大的跨縣市犯罪集團，共移送47人查扣12輛犯罪機具。112年度至今轄內已查獲25件非法清除、處理廢棄物案件，移送司法機關偵辦51人、查扣10輛犯罪機具。

環保局長張輝川進一步指出，依廢棄物清理法第46條規定，非法清除、處理廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，都將面臨最重五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。嘉義縣針對不法行為將持續嚴厲取締，生財機具一律查扣並法拍，呼籲業者千萬不要拿身家財產試法。

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